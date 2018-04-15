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Происшествия
 16.04.2018 10:14(Обновлено: 16.04.2018 10:16)

Пенсионерка пострадала в двойном ДТП в Волгоградской области

Пожилая женщина пострадала в двойной аварии в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в воскресенье на Автодороге № 6 52-летний водитель “Toyota Corolla” потерял управление, выехал на встречную полосу, где врезался в грузовую “ГАЗель”. Затем иномарка столкнулась с “ВАЗ-21112”. В результате ДТП травмы получила 75-летняя пассажирка “Toyota”. Пострадавшая госпитализирована. 

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Общество 16.04.2018 11:06

В Волжском широко отметили Наурыз Жители и гости Волжского отпраздновали Наурыз. Как сообщает ИА «Высота 102», праздник весны собрал более трех тысяч участников. На площадке в парке «Волжский» состоялся праздничный концерт, прошли национальные казахские игры, конные выступления. По результатам конкурса определена лучшая невестка (келинка) – это Динара Ахмеджанова.  Как сообщили информагентству в администрации города, организатором Наурыза выступила общественная организация «Казахи города Волжского» при поддержке администрации Волжского и акимата Жанибекского района (республика Казахстан). Почетным гостем стал аким Жанибекского района Азамат Сафималиев. Азамат Сафималиулы поздравил волжан с праздником и пожелал дальнейшего процветания Волжскому.  Отметим, накануне в администрации...
Прочитана: 251 раз
Происшествия 16.04.2018 10:33

Следователи проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в мусорном контейнере на дачах в Городищенском районе. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" и.о старшего помощника руководителя СУ СКР по региону Юлия Лисеева, отчлененные фрагменты кистей рук, предплечий и головы, которые принадлежали мужчине, обнаружил 80-летний местный житель. Он и сообщил о страшной находке в правоохранительные органы. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (ч.1 ст.105 УК РФ). В ходе допроса очевидец пояснил, что находясь около мусорных контейнеров, он увидел, как подъехал автомобиль неизвестной марки, из которого вышел мужчина и выбросил в...
Прочитана: 1194 раз
Аналитика 16.04.2018 10:30

Оптимистические цифры выдал Волгоградстат в сфере доходов населения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, так, номинальные денежные доходы населения в январе-феврале 2018 года составили 90,5 миллиарда рублей. Тогда как в январе-феврале 2017 года этот показатель был меньше - 91,2 млрд. рублей. При этом была учтена выделенная из федерального бюджета единовременная денежная выплата пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. рублей (всего 3,9 млрд. рублей).  Но и реальные денежные доходы также дают повод для «хорошего настроения». Так, в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года они увеличились на 7,1%. А в январе-феврале этого года...
Прочитана: 385 раз
Политика 16.04.2018 10:17

В администрации Волгограда утвержден перечень помещений для проведения встреч депутатов Госдумы, регпарламента и городского представительного органа с избирателями на территории города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте мэрии, в данном списке – 18 мест: это школы, культурно-досуговые центры, а также районные администрации. Например, встречи с избирателями разрешены в таких культурных комплексах, как «Ударник», «Патриот», «Авангард». Охватят и территории в отдаленных поселках, в частности, на Горной поляне, Водниках, в Гумраке. Нашлось место для встреч с избирателями и в хуторе Кожзавод, расположенном на острове Сарпинский. Здесь к услугам нардепов предоставят спортзал школы №25 на 80 человек....
Прочитана: 465 раз
Происшествия 16.04.2018 09:18

Два человека пострадали в двух драках  на набережной в центре Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, конфликт произошел в воскресенье ночью. 21-летнего молодого человека с травмами головы доставили в больницу от  караоке-клуба. Спустя несколько часов от помещения одного из кафе в медучреждения был доставлен 23-летний пострадавший.  Полиция уже установила личность того, кто нанес ему травму. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, а также  идет поиск участников конфликта у караоке-клуба. Также в полиции подчеркнули, что конфликты между собой связаны не были. Возбуждены уголовные дела по факту умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью. 
Прочитана: 1536 раз
Экология 16.04.2018 08:14

Прокуроры обещают наказать виновных в захоронении отходов в лесопарковой зоне Волгограда Руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев заявил ИА "Высота 102", что захоронение прошлогодних листьев и старых веток деревьев в лесопарковой зоне недопустимо.  Напомним, информагентство 15 апреля дважды рассказывало о ситуации в материалах "В Волгограде мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зоне" и "Чиновники Волгограда проигнорировали требование жителей не закапывать мусор в лесопарковой зоне".  По словам активиста, работники МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района", которые и занимались этим делом, не смогли предъявить ни представителям "Зеленого патруля", которые побывали на этом месте,...
Прочитана: 1106 раз
Общество 16.04.2018 07:27

В Волгограде в преддверии ЧМ-2018 скупают фарфор и хрусталь с изображением «Родины-матери» Более 516 тысяч рублей выделяет Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» на закупку сувенирной продукции из фарфора и хрусталя с изображением скульптуры «Родина-мать зовет!», сообщает ИА «Высота 102». Соответствующая закупка, объявленная в эти выходные, будет активна всего несколько дней – прием заявок от участников завершится 18 апреля. В качестве сувениров планируется закупить 50 комплектов чайной пары (чашка и блюдце) из костяного фарфора, выполненных методом машинного литья и ручной доработки. Изображение «Родины-матери» «золотом» должно быть нанесено на обеих сторонах чашки. По окружности блюдца этим же цветом - надпись «Волгоград Царицын Сталинград».   Заказчик подробно описал, каким должен быть чайный...
Прочитана: 1886 раз
Спорт 15.04.2018 19:54

Поражением “Ротор-Волгограда” завершилась выездная встреча команды с краснодарской “Кубанью”, сообщает ИА “Высота 102”. Матч 33  тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу прошел в Краснодаре на стадионе “Кубань”. В начале первого тайма мячом больше владели волгоградцы. Хозяева поля осуществляли редкие прорывы к воротам. Но на  21 минуте полузащитник “Кубани” Владимир Лобкарев забил гол в ворота волгоградской команды. Ответить футболисты “Ротора-Волгограда” смогли после перерыва. На 48 минуте, ударом от штрафной, счет сравнял нападающий “Ротор-Волгограда” Максим Вотинов. Затем инициативу игры перехватили футболисты “Кубани”. И на 61 минуте второй гол гостям забил полузащитник краснодарцев Олег Алейник. В конце тайма инициативу на поле перехватили волгоградские...
Прочитана: 6214 раз
Аналитика 15.04.2018 18:48

Волгоградские дороги этой весной снова напомнили о себе новенькими живописными ямами на городских магистралях. Автомобилисты негодуют, представители власти призывают сохранять спокойствие, а эксперты советуют смотреть на эту проблему шире. Почему, несмотря на солидное финансирование и ужесточение контроля за качеством и тендерами, весной асфальт с дорог продолжает исчезать вместе со снегом - в итоговой программе "Взгляд с Высоты". 
Прочитана: 24459 раз
Происшествия 15.04.2018 14:29

По предварительным данным, ребенок и пожилая женщина пострадали в ДТП в Новониколаевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, дорожный инцидент произошел сегодня около 10:30 в хуторе Алексиковский. По имеющимся сведениям, автомобиль сбил 11-летнего мальчика и 80-летнюю пенсионерку. Пострадавшие, с различными травмами, переломами госпитализированы в Урюпинскую центральную райбольницу.
Прочитана: 3823 раз
Экология 15.04.2018 14:28

Чиновники Волгограда проигнорировали требование жителей не закапывать мусор в лесопарковой зоне "Оригинальным" образом решили откликнуться волгоградские чиновники на опубликованный сегодня информагентством "Высота 102"  материал "Экологический беспредел в Волгограде: мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зоне".   Как сообщили жители домов № 119, 117, 115, 113  по проспекту имени Ленина в Краснооктябрьском районе редакции информагентства, после публикации события стали развиваться стремительно. Водитель экскаватора, выкопавший огромную яму для захоронения сотен мешков с мусором после прошедшего субботника, покинул территорию. Прибывший сюда чиновник комитета природы администрации Волгограда, который отказался назвать свою фамилию и представился Владимиром, заявил жителям, что "будет разбираться".  И, судя по всему, "разобрался". В настоящее время, как...
Прочитана: 6194 раз
Борьба с коррупцией 15.04.2018 12:07

Сенаторы от Волгоградской области за год стали богачеТатьяна Лебедева и Елена Попова – сенаторы от Волгоградской области, обнародовали сведения о своих доходах за 2017 год, сообщает ИА «Высота 102». В функции этих двух женщин входит обязанность за очень приличную зарплату представлять в Совете федерации федерального собрания РФ исполнительный орган государственной власти региона.     Елена Попова (сенатор с сентября 2014 года) – учитель иностранного языка по образованию, в прошлом председатель региональной общественной организации «Много деток», задекларировала годовой доход более 4-х с половиной миллионов рублей (в 2016-м сумма была на 600 тысяч меньше), супруг Поповой заработал около 3-х миллионов рублей. Список объектов собственности семьи сенатора Поповой...
Прочитана: 7167 раз
Происшествия 15.04.2018 10:01

Вагоны с цементом сошли с рельсов в Волгоградской области Пять вагонов с цементом сошли с рельсов в Михайловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Приволжской железной дороги, инцидент произошел сегодня в 8:20. Погибших и пострадавших нет. Сейчас выясняются причины случившегося. Со станции Арчеда, для восстановления путей, вышел спецсостав. Задержки пассажирских поездов не произошло. Угроза окружающей среде отсутствует.
Прочитана: 1484 раз
Расследования 15.04.2018 08:55

К одному году ограничения свободы приговорен водитель самосвала, который насмерть задавил на стройке человека. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, ДТП случилось  в Светлоярском районе области летом прошлого года на участке строительства магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) "Волгоград-Тихорецк", ГПС "Тингута". Следствием и судом установлено, что водитель самосвала марки "КРАЗ-256Б1", осуществляя движение задним ходом по техническому спуску, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей допустил наезд на руководителя вышеуказанного объекта строительства, который скончался. Водитель свою вину признал частично. Потерпевшая сторона посчитала приговор незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. Так, родственники погибшего настаивали, что водителя надо судить не по ч.2 ст....
Прочитана: 3373 раз
Расследования 15.04.2018 05:16

Облкомтранс ошибся и со вторым подрядчиком строительства шоссе Авиаторов в Волгограде Судебная тяжба началась между комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и вторым уже по счету подрядчиком строительства шоссе Авиаторов в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, ООО «Транссервис», которое достраивало объект после расторжения облкомтрансом контракта на реконструкцию магистрали с ООО «Дорстройсервис», требовало изменений условий контракта в части продления сроков строительства. В частности, дорожники указывали, что объект они получили с множеством недоделок, к тому же комитет «волокитил» с согласованием документации. Еще одним неблагоприятным фактором, который оказал влияние на срок окончания строительства магистрали, были протестующие против возведения трассы жители Гумрака. Поэтому...
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