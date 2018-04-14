Волгоградских депутатов «сошлют» для встреч с избирателями на остров

В администрации Волгограда утвержден перечень помещений для проведения встреч депутатов Госдумы, регпарламента и городского представительного органа с избирателями на территории города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте мэрии, в данном списке – 18 мест: это школы, культурно-досуговые центры, а также районные администрации. Например, встречи с избирателями разрешены в таких культурных комплексах, как «Ударник», «Патриот», «Авангард». Охватят и территории в отдаленных поселках, в частности, на Горной поляне, Водниках, в Гумраке. Нашлось место для встреч с избирателями и в хуторе Кожзавод, расположенном на острове Сарпинский. Здесь к услугам нардепов предоставят спортзал школы №25 на 80 человек. К слову, теперь встречи депутатов с избирателями носят исключительно заявительный характер. Так, нардеп обязан будет проинформировать о планах пообщаться с гражданами и «забронировать» одно из отведенных для данных целей мест.



