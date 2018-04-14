Два человека пострадали в двух драках на набережной в центре Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, конфликт произошел в воскресенье ночью. 21-летнего молодого человека с травмами головы доставили в больницу от караоке-клуба. Спустя несколько часов от помещения одного из кафе в медучреждения был доставлен 23-летний пострадавший. Полиция уже установила личность того, кто нанес ему травму. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, а также идет поиск участников конфликта у караоке-клуба.

Также в полиции подчеркнули, что конфликты между собой связаны не были. Возбуждены уголовные дела по факту умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью.