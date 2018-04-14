Прокуроры обещают наказать виновных в захоронении отходов в лесопарковой зоне Волгограда

По словам активиста, работники МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района", которые и занимались этим делом, не смогли предъявить ни представителям "Зеленого патруля", которые побывали на этом месте, ни полиции, к которым они обратились, план-задание, а также документы на проведение земляных работ.

Не смогли работники муниципального предприятия объяснить и на словах, по чьему распоряжению они захоранивают отходы в лесопарковой зоне напротив жилых домов, а не везут их на полигон.

"Нарушение закона налицо - - говорит Ярослав Князев. - Прошлогодняя сгноившаяся листва и старые ветки деревьев и кустарников относятся с к отходам пятой степени опасности и должны захораниваться только на полигоне".

По его словам, он обратился с заявлениями в природоохранную прокуратуру, прокуратуру Краснооктябрьского района и комитет природных ресурсов Волгоградской области. Все эти ведомства обещали провести проверку и наказать виновных.

Сами же "виновные" активистов встретили в штыки. Работы в их присутствии они прекратили, а как только те покинули территорию, вернулись вновь.





По словам жителей домов № 119, 117, 115, 113, которые проживают в этом квартале, именно на этом месте проходит труба, и просто чудо, что водитель экскаватора вовремя ее увидел. "Что это за труба, мы не поняли, - рассказали волгоградцы, - он ее только поцарапал ковшом. В худшем случае мы бы потонули в фекалиях, в лучшем - весь квартал остался бы без воды. Причем предупреждение о том, что здесь проходит труба, отмечено на столбе на Малом проспекте".

Краснооктябрьцы называют лесопарковую зону, деревья и кустарники в которой сажали их отцы и деды, - проклятым местом. Мало того, что здесь несколько лет назад было вырублено 149 здоровых деревьев и построен автоцентр, теперь еще и отходы.

"Казалось бы, именно власти должны биться за соблюдение порядка и законов, а получается с точностью до наоборот ", - заключают краснооктябрьцы. Они убеждены, что такие вот городские субботники им точно не нужны.