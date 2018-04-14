|Спорт
|15.04.2018 19:54
“Ротор-Волгоград” в Краснодаре проиграл “Кубани” - 2:1
Поражением “Ротор-Волгограда” завершилась выездная встреча команды с краснодарской “Кубанью”, сообщает ИА “Высота 102”. Матч 33 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу прошел в Краснодаре на стадионе “Кубань”.
В начале первого тайма мячом больше владели волгоградцы. Хозяева поля осуществляли редкие прорывы к воротам. Но на 21 минуте полузащитник “Кубани” Владимир Лобкарев забил гол в ворота волгоградской команды. Ответить футболисты “Ротора-Волгограда” смогли после перерыва. На 48 минуте одиннадцатиметровым ударом счет сравнял нападающий “Ротор-Волгограда” Максим Вотинов. Затем инициативу игры перехватили футболисты “Кубани”. И на 61 минуте второй гол гостям забил полузащитник краснодарцев Олег Алейник. В конц тайма инициативу на поле перехватили волгоградские футболисты, но исправить игровую ситуацию за оставшееся время им не удалось.
Отметим, что к началу сегодняшней игры “Ротор-Волгоград” с 34 очками располагался на 16 строчке турнирной таблицы. “Кубань”, имея на счету 43 очка, занимала 9 позицию. При этом прошлая встреча команд, состоявшаяся в конце сентября в рамках 15 тура первенства, завершилась победой волгоградцев со счетом 2:1
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|Здравоохранение
|15.04.2018 18:54
Пассажира столкнувшегося с трактором легкового автомобиля в тяжелом состоянии эвакуировали вертолетом “Ансат” в Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, мужчину с закрытой черепно - мозговой травмой, сильным ушибом головного мозга, переломом нижней челюсти и обширными резано-рваными ранами головы и шеи перевезли из Быковской ЦРБ. Теперь за его жизнь будут бороться врачи БСМП №25. Напомним, в субботу вечером на подъездной дороге к поселку Победа в Быковском районе столкнулись грузопассажирский фургон “ИЖ 2715” и трактор МТ382 “Беларус”. В аварии пострадали водитель и пассажир “ИЖ”.
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|Аналитика
|15.04.2018 18:48
Волгоградские дороги этой весной снова напомнили о себе новенькими живописными ямами на городских магистралях. Автомобилисты негодуют, представители власти призывают сохранять спокойствие, а эксперты советуют смотреть на эту проблему шире. Почему, несмотря на солидное финансирование и ужесточение контроля за качеством и тендерами, весной асфальт с дорог продолжает исчезать вместе со снегом - в итоговой программе "Взгляд с Высоты".
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|Происшествия
|15.04.2018 14:29
По предварительным данным, ребенок и пожилая женщина пострадали в ДТП в Новониколаевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, дорожный инцидент произошел сегодня около 10:30 в хуторе Алексиковский. По имеющимся сведениям, автомобиль сбил 11-летнего мальчика и 80-летнюю пенсионерку. Пострадавшие, с различными травмами, переломами госпитализированы в Урюпинскую центральную райбольницу.
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|Экология
|15.04.2018 14:28
"Оригинальным" образом решили откликнуться волгоградские чиновники на опубликованный сегодня информагентством "Высота 102" материал "Экологический беспредел в Волгограде: мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зоне". Как сообщили жители домов № 119, 117, 115, 113 по проспекту имени Ленина в Краснооктябрьском районе редакции информагентства, после публикации события стали развиваться стремительно. Водитель экскаватора, выкопавший огромную яму для захоронения сотен мешков с мусором после прошедшего субботника, покинул территорию. Прибывший сюда чиновник комитета природы администрации Волгограда, который отказался назвать свою фамилию и представился Владимиром, заявил жителям, что "будет разбираться". И, судя по всему, "разобрался". В настоящее время, как...
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|Борьба с коррупцией
|15.04.2018 12:07
Татьяна Лебедева и Елена Попова – сенаторы от Волгоградской области, обнародовали сведения о своих доходах за 2017 год, сообщает ИА «Высота 102». В функции этих двух женщин входит обязанность за очень приличную зарплату представлять в Совете федерации федерального собрания РФ исполнительный орган государственной власти региона. Елена Попова (сенатор с сентября 2014 года) – учитель иностранного языка по образованию, в прошлом председатель региональной общественной организации «Много деток», задекларировала годовой доход более 4-х с половиной миллионов рублей (в 2016-м сумма была на 600 тысяч меньше), супруг Поповой заработал около 3-х миллионов рублей. Список объектов собственности семьи сенатора Поповой...
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|Экология
|15.04.2018 12:05
Экологический беспредел в Волгограде: мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зоне
"На глазах чиновников Краснооктябрьского района или с их попустительства у нас творится вопиющий беспредел". С таким заявлением в редакцию ИА "Высота 102" обратились жители домов № 119, 117, 115, 113 по проспекту имени Ленина. Сотни мешков свезли после прошедшего субботника в Волгограде сюда, в лесопарковую зону, напротив домов, в одном из которых располагается и администрация района. По словам возмущенных волгоградцев, со вчерашнего дня здесь работает экскаватор, который выкопал огромную яму, чтобы весь собранный в целлофановые мешки мусор закопать. "Мы сначала даже не поняли, что происходит, - рассказывают краснооктябрьцы. - Спросили экскаваторщика, а он...
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|Происшествия
|15.04.2018 11:01
Два автомобиля пострадали от огня в Михайловке. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, инцидент произошел в субботу на улице Восточной. К моменту прибытия пожарных расчетов, “Волга” была полностью объята пламенем. у “КамАЗа” сгорели покрышки передних колес. Предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание в моторе легковушки.
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|Происшествия
|15.04.2018 10:01
Пять вагонов с цементом сошли с рельсов в Михайловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Приволжской железной дороги, инцидент произошел сегодня в 8:20. Погибших и пострадавших нет. Сейчас выясняются причины случившегося. Со станции Арчеда, для восстановления путей, вышел спецсостав. Задержки пассажирских поездов не произошло. Угроза окружающей среде отсутствует.
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|Общество
|15.04.2018 09:23
Шесть населенных пунктов в трех муниципальных районах остаются частично подтопленными паводком в регионе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, паводковые воды еще не полностью ушли из поселений Иловлинского, Алексеевского и Руднянского районов. Там залиты 168 дворов и два дома. В то же время на утро субботы в зоне подтопления оставались девять населенных пунктов. Также к субботе последние граждане покинули пункты временного размещения.
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|Расследования
|15.04.2018 08:55
К одному году ограничения свободы приговорен водитель самосвала, который насмерть задавил на стройке человека. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, ДТП случилось в Светлоярском районе области летом прошлого года на участке строительства магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) "Волгоград-Тихорецк", ГПС "Тингута". Следствием и судом установлено, что водитель самосвала марки "КРАЗ-256Б1", осуществляя движение задним ходом по техническому спуску, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей допустил наезд на руководителя вышеуказанного объекта строительства, который скончался. Водитель свою вину признал частично. Потерпевшая сторона посчитала приговор незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. Так, родственники погибшего настаивали, что водителя надо судить не по ч.2 ст....
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|Расследования
|15.04.2018 05:16
Судебная тяжба началась между комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и вторым уже по счету подрядчиком строительства шоссе Авиаторов в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, ООО «Транссервис», которое достраивало объект после расторжения облкомтрансом контракта на реконструкцию магистрали с ООО «Дорстройсервис», требовало изменений условий контракта в части продления сроков строительства. В частности, дорожники указывали, что объект они получили с множеством недоделок, к тому же комитет «волокитил» с согласованием документации. Еще одним неблагоприятным фактором, который оказал влияние на срок окончания строительства магистрали, были протестующие против возведения трассы жители Гумрака. Поэтому...
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|Происшествия
|14.04.2018 21:36
Два человека пострадали, по предварительным данным, сегодня вечером в аварии в Быковском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, трактор и легковой автомобиль столкнулись недалеко от села Победа. В ДТП пострадали двое мужчин 40 и 57 лет. Их госпитализировали в Быковскую ЦРБ с различными травмами. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 18:40 на подъездной дороге к поселку Победа столкнулись грузопассажирский фургон “ИЖ 2715” и трактор МТ382 “Беларус”.
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|Экология
|14.04.2018 17:34
Жители Светлоярского района Волгоградской области оспаривают выдачу лицензии на ликвидацию Кировской свалки
Светлоярский районный суд Волгоградской области признал законными действия управления Росприроднадзора Волгоградской области по выдаче лицензии ООО «ЭкоТехСервис», которое занимается ликвидацией свалки в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в суд обратились восемь жителей Светлоярского района, которые также подвергли сомнению выданные положительные государственные экологические экспертиз по обеспечению экологической безопасности территорий, занятой свалкой отходов в Кировском районе и ликвидации пруда-накопителя жирных кислот в Светлоярском районе по технологии утилизации отходов. Истцы указывали на нарушение территориальным органом Росприроднадзора норм действующего законодательства при выдачи лицензии в сфере обращения с отходами, а также при организации и проведении государственных экологических экспертиз...
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|Экология
|14.04.2018 13:32
Сегодня в день общегородского субботника молодые волгоградцы вышли на уборку исторических мест, сообщает ИА “Высота 102”. Так, около трех десятков “Волонтеров победы” наводят порядок в сквере имени Родимцева, находящемся во дворе дома №43 по улице Советской. В их числе студенты вузов и учащиеся школ и колледжей Волгограда. К сожалению, как отметили волонтеры, за зиму там скопилось немало мусора. “Для нас важно, чтобы улицы и памятные места Волгограда были чистыми и ухоженными. Мы всегда рады, когда к уборке присоединяются горожане. Ведь вместе мы можем быстрее сделать наш город чище", - поделился своими мыслями волонтер, член регионального штаба движения Анатолий...
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|Общество
|14.04.2018 13:00
Кто-то из депутатов Госдумы, представляющих на Охотном ряду Волгоградскую область, стал за 2017-й год богаче, а кто-то, наоборот, слегка обеднел. Но в целом с финансами у народных избранников все стабильно. Как сообщает ИА «Высота 102», на официальном сайте ГД опубликованы годовые сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, а также их супругов и несовершеннолетних детей. Коммунист Николай Арефьев, о деятельности которого на благо жителей Волгоградской области широкой публике ничего не известно, работает в Госдуме первым замом председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Его денежный доход в 2017 году составил почти 5...
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15 апреля 19:54
“Ротор-Волгоград” в Краснодаре проиграл “Кубани” - 2:1
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