“Ротор-Волгоград” в Краснодаре проиграл “Кубани” - 2:1

Поражением “Ротор-Волгограда” завершилась выездная встреча команды с краснодарской “Кубанью”, сообщает ИА “Высота 102”. Матч 33 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу прошел в Краснодаре на стадионе “Кубань”.

В начале первого тайма мячом больше владели волгоградцы. Хозяева поля осуществляли редкие прорывы к воротам. Но на 21 минуте полузащитник “Кубани” Владимир Лобкарев забил гол в ворота волгоградской команды. Ответить футболисты “Ротора-Волгограда” смогли после перерыва. На 48 минуте одиннадцатиметровым ударом счет сравнял нападающий “Ротор-Волгограда” Максим Вотинов. Затем инициативу игры перехватили футболисты “Кубани”. И на 61 минуте второй гол гостям забил полузащитник краснодарцев Олег Алейник. В конц тайма инициативу на поле перехватили волгоградские футболисты, но исправить игровую ситуацию за оставшееся время им не удалось.

Отметим, что к началу сегодняшней игры “Ротор-Волгоград” с 34 очками располагался на 16 строчке турнирной таблицы. “Кубань”, имея на счету 43 очка, занимала 9 позицию. При этом прошлая встреча команд, состоявшаяся в конце сентября в рамках 15 тура первенства, завершилась победой волгоградцев со счетом 2:1







