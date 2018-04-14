



Пассажира столкнувшегося с трактором легкового автомобиля в тяжелом состоянии эвакуировали вертолетом “Ансат” в Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, мужчину с закрытой черепно - мозговой травмой, сильным ушибом головного мозга, переломом нижней челюсти и обширными резано-рваными ранами головы и шеи перевезли из Быковской ЦРБ. Теперь за его жизнь будут бороться врачи БСМП №25.

Напомним, в субботу вечером на подъездной дороге к поселку Победа в Быковском районе столкнулись грузопассажирский фургон “ИЖ 2715” и трактор МТ382 “Беларус”. В аварии пострадали водитель и пассажир “ИЖ”.















