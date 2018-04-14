В Волгограде в преддверии ЧМ-2018 скупают фарфор и хрусталь с изображением «Родины-матери»









Более 516 тысяч рублей выделяет Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» на закупку сувенирной продукции из фарфора и хрусталя с изображением скульптуры «Родина-мать зовет!», сообщает ИА «Высота 102». Соответствующая закупка, объявленная в эти выходные, будет активна всего несколько дней – прием заявок от участников завершится 18 апреля. В качестве сувениров планируется закупить 50 комплектов чайной пары (чашка и блюдце) из костяного фарфора, выполненных методом машинного литья и ручной доработки. Изображение «Родины-матери» «золотом» должно быть нанесено на обеих сторонах чашки. По окружности блюдца этим же цветом - надпись «Волгоград Царицын Сталинград».

Заказчик подробно описал, каким должен быть чайный сервиз из 33 предметов, который также фигурирует в документах закупки. Он должен быть из костяного фарфора с изображением величественной скульптуры на чайниках, сахарницах, блюдцах, тарелках и пр. Столовый сервиз из 44 предметов, как и чайный сервиз, закупается в единичном экземпляре. Требования к нему те же – костяной фарфор, изображение «Родины-матери» в «золоте» почти на всех предметах. В единственном экземпляре будет и комплект питьевого набора из 72 предметов, выполненных из хрустального стекла. Это бокалы, фужеры и стаканы, на которых все тем же «золотом» нанесут изображение «Родины-матери». Не меньший интерес представляет комплект сувенирной продукции в виде столовых приборов из нержавеющей стали: ложки чайные, ложки столовые, нож столовый и вилка столовая – всех по 12 штук. Они должны быть изготовлены из экологически чистой нержавеющей стали, а на все предметы нанесено частичное покрытие золотом 24 карата с гравировкой «Родина мать» на ручках. Срок гарантии сувенирной посуды и приборов – 1 год. Все это «богатство» должно быть поставлено в Волгоград не позднее 21 мая текущего года. Кому в подарок предназначены такие сувениры, в документах закупки не поясняется. Можно предположить, что их обладателями станет кто-то из участников или представительных гостей чемпионата мира по футболу, которые приедут в Волгоград уже в июне этого года.



