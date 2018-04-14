Сенаторы от Волгоградской области за год стали богаче

Татьяна Лебедева и Елена Попова – сенаторы от Волгоградской области, обнародовали сведения о своих доходах за 2017 год, сообщает ИА «Высота 102». В функции этих двух женщин входит обязанность за очень приличную зарплату представлять в Совете федерации федерального собрания РФ исполнительный орган государственной власти региона.

Елена Попова (сенатор с сентября 2014 года) – учитель иностранного языка по образованию, в прошлом председатель региональной общественной организации «Много деток», задекларировала годовой доход более 4-х с половиной миллионов рублей (в 2016-м сумма была на 600 тысяч меньше), супруг Поповой заработал около 3-х миллионов рублей. Список объектов собственности семьи сенатора Поповой за год несколько расширился – земельных участков стало в два раза больше, квартир теперь не 2, а 3, да и транспортных средств прибавилось – их стало 5. Автопарк, годом ранее состоявший из Hyundai ix35, Audi 80 и Audi A4, пополнился автомобилями ВАЗ 21061 и BMW 520. В собственности семьи сенатора также 4 земельных участка, два дома, здание автомастерской и еще несколько объектов недвижимости.

Сенатор с октября 2014 года, олимпийская чемпионка, бывший министр спорта и молодежной политики Волгоградской области и экс-депутат регионального парламента пятого созыва Татьяна Лебедева заработала в 2017 году более 5 миллионов 600 тысяч рублей, что почти на 300 тысяч больше, чем в прошлом отчетном году. Супруг Татьяны Лебедевой заработал 9 с лишним миллионов, при том, что годом ранее его доход составлял примерно 750 тысяч. Из списка собственности семьи Лебедевых исчез автомобиль BMW X3. Теперь бывшая легкоатлетка владеет только Mercedes-Benz С230 и Toyota Land Cruiser 200. В декларации по-прежнему присутствует дом в Эстонии, квартира в Португалии, а также дом и несколько квартир в России. На годовых доходах прославленной легкоатлетки никак не сказался факт лишения ее двух серебряных медалей Олимпийских игр за употребление допинга. Как сообщалось ранее, в конце января 2017 года МОК известил, что в перепроверенной пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол и доказать в суде свою невиновность экс-медалистке пока не удалось. Если бы допинговый скандал случился до октября 2014 года, то Татьяна Лебедева, возможно, не стала сенатором верхней палаты парламента, ведь согласно ФЗ, одним из условий для наделения полномочиями члена Совета Федерации является безупречная репутация. Срок полномочий обеих дам –сенаторов от Волгоградской области - заканчивается в сентябре 2019 года.

