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Происшествия
 15.04.2018 10:01

Вагоны с цементом сошли с рельсов в Волгоградской области


Пять вагонов с цементом сошли с рельсов в Михайловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Приволжской железной дороги, инцидент произошел сегодня в 8:20. Погибших и пострадавших нет. Сейчас выясняются причины случившегося. Со станции Арчеда, для восстановления путей, вышел спецсостав. Задержки пассажирских поездов не произошло. Угроза окружающей среде отсутствует.
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Происшествия 15.04.2018 11:01

Два автомобиля пострадали от огня в Михайловке. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, инцидент произошел в субботу на улице Восточной. К моменту прибытия пожарных расчетов,  “Волга” была полностью объята пламенем. у  “КамАЗа”  сгорели покрышки передних колес. Предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание в моторе легковушки. 
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Происшествия 15.04.2018 10:10

Мужчина пострадал в транспортном происшествии в Ленинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в субботу около 18:30 водитель “ВАЗАа”  “семерки”, выезжая на грунтовую дорогу у ерика Кудаевский, превысил скорость и сбил  50-летнего пастуха. Мужчина  с травмами доставлен в больницу.
Прочитана: 522 раз
Общество 15.04.2018 09:23

Шесть населенных пунктов в трех муниципальных районах  остаются частично подтопленными паводком в  регионе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, паводковые воды еще не полностью ушли из поселений Иловлинского, Алексеевского и Руднянского районов. Там залиты 168 дворов и два дома. В то же время на утро субботы в зоне подтопления оставались девять населенных пунктов. Также  к субботе  последние граждане покинули пункты временного размещения.
Прочитана: 457 раз
Расследования 15.04.2018 08:55

К одному году ограничения свободы приговорен водитель самосвала, который насмерть задавил на стройке человека. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, ДТП случилось  в Светлоярском районе области летом прошлого года на участке строительства магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) "Волгоград-Тихорецк", ГПС "Тингута". Следствием и судом установлено, что водитель самосвала марки "КРАЗ-256Б1", осуществляя движение задним ходом по техническому спуску, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей допустил наезд на руководителя вышеуказанного объекта строительства, который скончался. Водитель свою вину признал частично. Потерпевшая сторона посчитала приговор незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. Так, родственники погибшего настаивали, что водителя надо судить не по ч.2 ст....
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Расследования 15.04.2018 05:16

Облкомтранс ошибся и со вторым подрядчиком строительства шоссе Авиаторов в Волгограде Судебная тяжба началась между комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и вторым уже по счету подрядчиком строительства шоссе Авиаторов в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, ООО «Транссервис», которое достраивало объект после расторжения облкомтрансом контракта на реконструкцию магистрали с ООО «Дорстройсервис», требовало изменений условий контракта в части продления сроков строительства. В частности, дорожники указывали, что объект они получили с множеством недоделок, к тому же комитет «волокитил» с согласованием документации. Еще одним неблагоприятным фактором, который оказал влияние на срок окончания строительства магистрали, были протестующие против возведения трассы жители Гумрака. Поэтому...
Прочитана: 5023 раз
Происшествия 14.04.2018 21:36

Трактор и легковушка столкнулись у села Победа в Волгоградской области, есть пострадавшие Два человека пострадали, по предварительным данным, сегодня вечером в аварии в Быковском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, трактор и легковой автомобиль столкнулись недалеко от села Победа. В ДТП пострадали двое мужчин 40 и 57 лет. Их госпитализировали в Быковскую ЦРБ с различными травмами. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 18:40 на подъездной дороге к поселку Победа столкнулись грузопассажирский фургон “ИЖ 2715” и трактор МТ382 “Беларус”.
Прочитана: 5701 раз
Происшествия 14.04.2018 21:21

Пьяный мотоциклист попал с кладбища в больницу в Волгоградской области Мотоциклист серьезно пострадал в аварии около кладбища в Урюпинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, ДТП случилось сегодня днем у погоста  хутора Попов.  39-летний мужчина не справился с управлением на своим мотоциклом и перевернулся. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него перелом основания черепа и руки, а также отравление алкоголем. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел на дороге между Урюпинском и хутором Первомайским. Мотоциклист не удержал свой “Raptor NAC25” на изгибе дороги и улетел в кювет.
Прочитана: 787 раз
Экология 14.04.2018 17:34

Жители Светлоярского района Волгоградской области оспаривают выдачу лицензии на ликвидацию Кировской свалки Светлоярский районный суд Волгоградской области признал законными действия управления Росприроднадзора Волгоградской области по выдаче лицензии ООО «ЭкоТехСервис», которое занимается ликвидацией свалки в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в суд обратились восемь жителей Светлоярского района, которые также подвергли сомнению выданные положительные государственные экологические экспертиз по обеспечению экологической безопасности территорий, занятой свалкой отходов в Кировском районе и ликвидации пруда-накопителя жирных кислот в Светлоярском районе по технологии утилизации отходов. Истцы указывали на нарушение территориальным органом Росприроднадзора норм действующего законодательства при выдачи лицензии в сфере обращения с отходами, а также при организации и проведении государственных экологических экспертиз...
Прочитана: 8467 раз
Экология 14.04.2018 13:32

Памятные места в Волгограде заросли мусором Сегодня в день общегородского субботника молодые волгоградцы вышли на уборку исторических мест, сообщает ИА “Высота 102”. Так, около трех десятков  “Волонтеров победы” наводят порядок в сквере имени Родимцева, находящемся во дворе дома №43 по улице Советской. В их числе студенты вузов и учащиеся школ и колледжей Волгограда.  К сожалению, как  отметили волонтеры, за зиму там скопилось немало мусора. “Для нас важно, чтобы улицы и памятные места Волгограда были чистыми и ухоженными. Мы всегда рады, когда к уборке присоединяются горожане. Ведь вместе мы можем быстрее сделать наш город чище", - поделился своими мыслями волонтер, член регионального штаба движения Анатолий...
Прочитана: 3527 раз
Общество 14.04.2018 13:00

Вверх кармашками-2017: У депутатов Госдумы от Волгоградской области с финансами стабильноКто-то из депутатов Госдумы, представляющих на Охотном ряду Волгоградскую область, стал за 2017-й год богаче, а кто-то, наоборот, слегка обеднел. Но в целом с финансами у народных избранников все стабильно. Как сообщает ИА «Высота 102», на официальном сайте ГД опубликованы годовые сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, а также их супругов и несовершеннолетних детей.   Коммунист Николай Арефьев, о деятельности которого на благо жителей Волгоградской области  широкой публике ничего не известно, работает в Госдуме первым замом председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Его денежный доход в 2017 году составил почти 5...
Прочитана: 16158 раз
Общество 14.04.2018 12:36 (Обновлено: 14.04.2018 14:32)

Почти четверть сотни пьяных водителей были задержаны сотрудниками ГИБДД в пятницу 13 апреля в Волгоградской области. Как  сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в этот день в регионе состоялся профилактический рейд. Всего к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения привлечены около 100 человек. В их числе оказались 68 любителей  сильной тонировки, 19 человек – выехали на дорогу без водительских прав. Четыре шофера нарушили правила перевозки детей.  Были совершены и другие нарушения.
Прочитана: 4885 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 14.04.2018 10:52

Ко Дню Победы в Волгограде установят памятный знак погибшему под Сталинградом солдату из Новосибирска Курсант поискового отряда «Курган» ученик 9 класса Волгоградской школы Даниил  Кузьмин – самый юный грантополучатель Волгоградской области – стал автором военно-патриотического проекта по увековечиванию памяти воинов, погибших при защите Сталинграда «Пока память жива». Как сообщили ИА «Высота 102» поисковики отряда,  в канун Дня Победы у перинатального центра в Советском районе Волгограда, где и были найдены останки двух солдат, будет установлен памятный знак бойцу Красной Армии, призванному на фронт из Новосибирска и погибшему в боях на южных подступах к Сталинграду.  ...
Прочитана: 3043 раз
Расследования 14.04.2018 10:40

Директора кафе в Волгоградской области приговорили к 200 часам обязательных работ за угрозы казачьей шашкой бармену за отказ работать сверхурочно. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор районного суда, инцидент произошел в октябре прошлого года в городе Новоаннинск. В зале своего кафе мужчина распивал спиртное. Около часу ночи девушка–бармен сообщила своему руководителю, что вынуждена уйти домой, так как ее рабочая смена закончилась два часа назад. Однако мужчина продолжил распивать спиртное и стал угрожать работнице убийством и размахивать перед ней казачьей шашкой. В  материалах дела шашка фигурирует как "декоративное и сувенирное изделие, сходное по внешнему строению с холодным и...
Прочитана: 2622 раз
Расследования 14.04.2018 10:19

В ГУ МВД по Волгоградской области удивились появлению информации о странном «молчании» начальника СО-7 СУ УМВД России по Волгограду в ответ на запрос ТИК Кировского района Волгограда о судьбе уголовного дела, возбужденного по факту начисления «лишних» 212 тысяч рублей и.о. главному бухгалтеру территориальной избирательной комиссии. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, «в ОДИР ОП-7 запросы о каких-либо решениях по уголовному делу №0339... не поступали». Ответ подписан начальником отдела полиции №7 подполковником полиции М.Соколовым.  Между тем, напомним, информация о неизвестной судьбе уголовного дела содержалась в отчете КСП Волгоградской области, которая проверила бюджетную отчетность облизбиркома за 2017...
Прочитана: 1923 раз
Экономика 14.04.2018 08:22

При плановом обходе нефтепровода «СП Чухонастовский» до точки врезки в нефтепровод «Антиповка-Южный Умет» в районе сельского поселения Таловка Волгоградской области 11 апреля на поверхности грунта обнаружена жидкость с радужной пленкой. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба АО «РИТЭК», по итогам оперативного обследования территории, предположительно было установлено, что данная жидкость образовалась в процессе движения паводковых вод и не относится к добываемому углеводородному сырью. Жидкость была незамедлительно собрана специальными службами АО «РИТЭК» и утилизирована. Напомним, ранее сообщалось об аварии с утечкой нефтепродуктов. АО "РИТЭК" эту информацию не подтверждает.
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