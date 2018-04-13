|Происшествия
|14.04.2018 21:36
Трактор и легковушка столкнулись у села Победа в Волгоградской области, есть пострадавшие
Два человека пострадали, по предварительным данным, сегодня вечером в аварии в Быковском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, трактор и легковой автомобиль столкнулись недалеко от села Победа. В ДТП пострадали двое мужчин 40 и 57 лет. Их госпитализировали в Быковскую ЦРБ с различными травмами.
В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на журналистов
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Смотрите в программе: В Волгоградской области все больше районов оказываются в зоне бедствия из-за большой воды, в...
|Происшествия
|14.04.2018 21:21
Мотоциклист серьезно пострадал в аварии около кладбища в Урюпинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, ДТП случилось сегодня днем у погоста хутора Попов. 39-летний мужчина не справился с управлением на своим мотоциклом и перевернулся. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него перелом основания черепа и руки, а также отравление алкоголем.
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|Экология
|14.04.2018 17:34
Жители Светлоярского района Волгоградской области оспаривают выдачу лицензии на ликвидацию Кировской свалки
Светлоярский районный суд Волгоградской области признал законными действия управления Росприроднадзора Волгоградской области по выдаче лицензии ООО «ЭкоТехСервис», которое занимается ликвидацией свалки в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в суд обратились восемь жителей Светлоярского района, которые также подвергли сомнению выданные положительные государственные экологические экспертиз по обеспечению экологической безопасности территорий, занятой свалкой отходов в Кировском районе и ликвидации пруда-накопителя жирных кислот в Светлоярском районе по технологии утилизации отходов. Истцы указывали на нарушение территориальным органом Росприроднадзора норм действующего законодательства при выдачи лицензии в сфере обращения с отходами, а также при организации и проведении государственных экологических экспертиз...
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|Экология
|14.04.2018 13:32
Сегодня в день общегородского субботника молодые волгоградцы вышли на уборку исторических мест, сообщает ИА “Высота 102”. Так, около трех десятков “Волонтеров победы” наводят порядок в сквере имени Родимцева, находящемся во дворе дома №43 по улице Советской. В их числе студенты вузов и учащиеся школ и колледжей Волгограда. К сожалению, как отметили волонтеры, за зиму там скопилось немало мусора. “Для нас важно, чтобы улицы и памятные места Волгограда были чистыми и ухоженными. Мы всегда рады, когда к уборке присоединяются горожане. Ведь вместе мы можем быстрее сделать наш город чище", - поделился своими мыслями волонтер, член регионального штаба движения Анатолий...
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|Общество
|14.04.2018 13:00
Кто-то из депутатов Госдумы, представляющих на Охотном ряду Волгоградскую область, стал за 2017-й год богаче, а кто-то, наоборот, слегка обеднел. Но в целом с финансами у народных избранников все стабильно. Как сообщает ИА «Высота 102», на официальном сайте ГД опубликованы годовые сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, а также их супругов и несовершеннолетних детей. Коммунист Николай Арефьев, о деятельности которого на благо жителей Волгоградской области широкой публике ничего не известно, работает в Госдуме первым замом председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Его денежный доход в 2017 году составил почти 5...
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|Общество
|14.04.2018 12:36 (Обновлено: 14.04.2018 14:32)
Почти четверть сотни пьяных водителей были задержаны сотрудниками ГИБДД в пятницу 13 апреля в Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в этот день в регионе состоялся профилактический рейд. Всего к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения привлечены около 100 человек. В их числе оказались 68 любителей сильной тонировки, 19 человек – выехали на дорогу без водительских прав. Четыре шофера нарушили правила перевозки детей. Были совершены и другие нарушения.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|14.04.2018 10:52
Ко Дню Победы в Волгограде установят памятный знак погибшему под Сталинградом солдату из Новосибирска
Курсант поискового отряда «Курган» ученик 9 класса Волгоградской школы Даниил Кузьмин – самый юный грантополучатель Волгоградской области – стал автором военно-патриотического проекта по увековечиванию памяти воинов, погибших при защите Сталинграда «Пока память жива». Как сообщили ИА «Высота 102» поисковики отряда, в канун Дня Победы у перинатального центра в Советском районе Волгограда, где и были найдены останки двух солдат, будет установлен памятный знак бойцу Красной Армии, призванному на фронт из Новосибирска и погибшему в боях на южных подступах к Сталинграду. ...
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|Расследования
|14.04.2018 10:40
Директора кафе в Волгоградской области приговорили к 200 часам обязательных работ за угрозы казачьей шашкой бармену за отказ работать сверхурочно. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор районного суда, инцидент произошел в октябре прошлого года в городе Новоаннинск. В зале своего кафе мужчина распивал спиртное. Около часу ночи девушка–бармен сообщила своему руководителю, что вынуждена уйти домой, так как ее рабочая смена закончилась два часа назад. Однако мужчина продолжил распивать спиртное и стал угрожать работнице убийством и размахивать перед ней казачьей шашкой. В материалах дела шашка фигурирует как "декоративное и сувенирное изделие, сходное по внешнему строению с холодным и...
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|Расследования
|14.04.2018 10:19
В ГУ МВД по Волгоградской области удивились появлению информации о странном «молчании» начальника СО-7 СУ УМВД России по Волгограду в ответ на запрос ТИК Кировского района Волгограда о судьбе уголовного дела, возбужденного по факту начисления «лишних» 212 тысяч рублей и.о. главному бухгалтеру территориальной избирательной комиссии. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, «в ОДИР ОП-7 запросы о каких-либо решениях по уголовному делу №0339... не поступали». Ответ подписан начальником отдела полиции №7 подполковником полиции М.Соколовым. Между тем, напомним, информация о неизвестной судьбе уголовного дела содержалась в отчете КСП Волгоградской области, которая проверила бюджетную отчетность облизбиркома за 2017...
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|Происшествия
|14.04.2018 10:11
Девятилетний ребенок пострадал в аварии в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось напротив дома №57 по улице Менделеева. Когда мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, его сбил “Mitsubishi Lancer”, которым управлял 37-летний мужчина. Пострадавший ребенок с травмами госпитализирован. Напомним, по данным ГИБДД Волгограда, только за истекших три месяца в 19 ДТП пострадали 22 ребенка.
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|Экономика
|14.04.2018 08:22
При плановом обходе нефтепровода «СП Чухонастовский» до точки врезки в нефтепровод «Антиповка-Южный Умет» в районе сельского поселения Таловка Волгоградской области 11 апреля на поверхности грунта обнаружена жидкость с радужной пленкой. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба АО «РИТЭК», по итогам оперативного обследования территории, предположительно было установлено, что данная жидкость образовалась в процессе движения паводковых вод и не относится к добываемому углеводородному сырью. Жидкость была незамедлительно собрана специальными службами АО «РИТЭК» и утилизирована. Напомним, ранее сообщалось об аварии с утечкой нефтепродуктов. АО "РИТЭК" эту информацию не подтверждает.
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|Общество
|14.04.2018 05:56
У жителей Волгограда появится больше возможностей для покупки товаров и продуктов не только в сетевых магазинах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области, в этом году в городе-герое будут работать 33 ярмарки, тогда как годом ранее выездная торговля осуществлялась лишь на 18 площадках. Самое большое количество ярмарок в этом году предусмотрено в Краснооктябрьском и Советском районах города – по 7 мест. В Тракторозаводском районе утвердили 5 площадок, в Ворошиловском – 4. В Центральном и Красноармейском районах для выездной торговли предназначены по 3 территории, в Кировском и Дзержинском – по 2 места. Площадь...
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|Экология
|13.04.2018 20:19
Активисты регионального отделения общественного движения «Зеленый патруль» начали традиционный весенний рейд по выявлению несанкционированных свалок на территории города. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель отделения Ярослав Князев, "в этом году мы должны наблюдать уменьшение количества таких свалок, но так ли это будет, покажут итоги рейда". Впрочем, как выяснилось, далеко за примерами безобразий ехать не пришлось. В Красноармейском и Кировском районах Волгограда активисты уже зафиксировали скопление мусора на легальных контейнерных площадках. Адреса подсказал один из блогеров, возмущенный состоянием мест для сбора мусора во время подготовки города к ЧМ-2018. К слову, занимаются вывозом мусора с этих...
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|Аналитика
|13.04.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области стартует месячник чистоты. Эх, дороги…: чиновники, депутаты и рядовые жители Волгограда разыскивают исчезнувший асфальт. 60 лет без ремонта: визитную карточку Волгограда одевают в строительные леса. Кража с ароматом туалетной воды: полицейские Тракторозаводского района Волгограда ищут наглого похитителя парфюмерной продукции. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Экология
|13.04.2018 18:31
На сегодняшний день естественный «зеленый щит» города-героя находится в критическом состоянии. К такому выводу пришли волгоградские эксперты Народного фронта на расширенном заседании регионального штаба ОНФ, посвященного исполнению на территории региона федерального закона о создании лесопаркового зеленого пояса (ЛЗП), сообщает ИА «Высота 102». Кроме пожаров, несанкционированных свалок, вредителей, стихийной рекреации, самовольной рубки и строительства, проблемой является и крайне скудное финансирование - всего 8 млн руб. выделяется бюджетом ежегодно на содержание городских лесов, тогда как до 2006 г. эта сумма составляла 70 млн руб. Последние пять лет не проводится посадка молодняка, хотя оставшиеся посадки выработали свой биологический цикл - им более 50 лет....
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|Общество
|13.04.2018 18:29
В «Концессиях водоснабжения», отреагировав на публикации ИА «Высота 102» о провалах в асфальте и разрушенных дорогах после прокладки коммуникаций в районах Волгограда, заявили информагентству, что «благоустройство на объектах строительства – в списке приоритетов». Напомним, редакция рассказывала о ситуации в материалах «В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожье», «В Волгограде ради прокладки труб уничтожили и не восстановили новую дорогу», «Доска позора: Жители Волгограда требуют восстановить провалившийся асфальт после работы коммунальщиков» и других. Судя по пресс-релизу, присланному в редакцию, следует, что двойной полуметровый провал асфальта на внутридворовой дороге на улице Тургенева в поселке Ангарский Дзержинского района, действительно...
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14 апреля 21:36
Трактор и легковушка столкнулись у села Победа в Волгоградской области, есть пострадавшие 1
14 апреля 17:34
14 апреля 13:32
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Происшествия
14 апреля 21:36
Трактор и легковушка столкнулись у села Победа в Волгоградской области, есть пострадавшие 1
13 апреля 16:27
13 апреля 15:19
13 апреля 13:00
13 апреля 12:20
13 апреля 11:34
12 апреля 17:10
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