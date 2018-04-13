Памятные места в Волгограде заросли мусором





Сегодня в день общегородского субботника молодые волгоградцы вышли на уборку исторических мест, сообщает ИА “Высота 102”. Так, около трех десятков “Волонтеров победы” наводят порядок в сквере имени Родимцева, находящемся во дворе дома №43 по улице Советской. В их числе студенты вузов и учащиеся школ и колледжей Волгограда. К сожалению, как отметили волонтеры, за зиму там скопилось немало мусора. “Для нас важно, чтобы улицы и памятные места Волгограда были чистыми и ухоженными. Мы всегда рады, когда к уборке присоединяются горожане. Ведь вместе мы можем быстрее сделать наш город чище", - поделился своими мыслями волонтер, член регионального штаба движения Анатолий Рощин.





Сегодня идет уборка Комсомольского парка в Тракторозаводском районе, на улице Титова, между проспектом Ленина и Второй продольной в Краснооктябрьском районе, набережной имени Высоцкого в Кировском и нижней террасы Севастопольской набережной в Красноармейском районах.



