Перебегавший дорогу школьник попал под колеса машины в Волгограде

Девятилетний ребенок пострадал в аварии в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось напротив дома №57 по улице Менделеева. Когда мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, его сбил “Mitsubishi Lancer”, которым управлял 37-летний мужчина. Пострадавший ребенок с травмами госпитализирован.

Напомним, по данным ГИБДД Волгограда, только за истекших три месяца в 19 ДТП пострадали 22 ребенка.



