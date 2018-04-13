ГУ МВД по Волгоградской области: Дело есть, запроса – нет

В ГУ МВД по Волгоградской области удивились появлению информации о странном «молчании» начальника СО-7 СУ УМВД России по Волгограду в ответ на запрос ТИК Кировского района Волгограда о судьбе уголовного дела, возбужденного по факту начисления «лишних» 212 тысяч рублей и.о. главному бухгалтеру территориальной избирательной комиссии. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, «в ОДИР ОП-7 запросы о каких-либо решениях по уголовному делу №0339... не поступали». Ответ подписан начальником отдела полиции №7 подполковником полиции М.Соколовым.

Между тем, напомним, информация о неизвестной судьбе уголовного дела содержалась в отчете КСП Волгоградской области, которая проверила бюджетную отчетность облизбиркома за 2017 год.

Материалы проверки еще в 2016 году были направлены ИКВО в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Однако информация от правоохранительных органов о результатах расследования в ИКВО не поступала, утверждалось в отчете. «Территориальной избирательной комиссией Кировского района Волгограда уже в феврале этого года было направлено начальнику СО-7 СУ УМВД России по г. Волгограду письмо с просьбой уведомить о результатах расследования указанного уголовного дела, однако на момент завершения проверки ответ не был получен», - такая фраза присутствовала в акте аудиторов.

К слову, если уж ставить все точки в этой истории, то уже хотелось бы, действительно, узнать результат расследования уголовного дела – ведь с момента его возбуждения прошло уже почти два года. В том числе и потому, что ТИК Кировского района Волгограда в этом году будет проводить выборы депутатов Волгоградской гордумы.



