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Общество
 14.04.2018 06:45

Вверх кармашками-2017: У депутатов Госдумы от Волгоградской области с финансами стабильно

Кто-то из депутатов Госдумы, представляющих на Охотном ряду Волгоградскую область, стал за 2017-й год богаче, а кто-то, наоборот, слегка обеднел. Но в целом с финансами у народных избранников все стабильно. Как сообщает ИА «Высота 102», на официальном сайте ГД опубликованы годовые сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, а также их супругов и несовершеннолетних детей.
 

Коммунист Николай Арефьев, о деятельности которого на благо жителей Волгоградской области  широкой публике ничего не известно, работает в Госдуме первым замом председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Его денежный доход в 2017 году составил почти 5 миллионов рублей. Это меньше, чем было заработано в 2016-м. Тогда доход далекого от народа Волгоградской области депутата Арефьева составил более 6 миллионов.
 

У Анны Кувычко, напротив, 2017-й в финансовом плане был успешнее предыдущего. Депутат, входящая в состав комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, заработала более 4 млн 600 тысяч рублей. Это почти на полтора миллиона больше, чем в 2016-м. А что касается Роланда Херианова - супруга Анны Кувычко, то он внес наиболее весомый вклад в семейный бюджет. Доход бывшего топ-чиновника Волгоградской области в 2017 году составил почти 14 миллионов рублей, в то время, как годом ранее господин Херианов задекларировал лишь немногим более 4 с половиной миллионов.
 

Ирина Гусева в 2017 году осталась при своем. Доход дамы из Средней Ахтубы, которая занимает в Госдуме кресло первого заместителя председателя комитета ГД по бюджету и налогам, составил около 4 с половиной миллионов, что сопоставимо с зарплатой народного избранника, которая составляет примерно 400 тысяч рублей в месяц.
 

Евгений Москвичев – председатель парламентского комитета по транспорту и строительству, давно не  радующий своими визитами жителей Волгоградской области, но тем не менее представляющий регион в Госдуме, заработал в 2017 году примерно столько же, сколько и в 2016-м –  более 4 миллионов 600 тысяч рублей.
 

Еще один единоросс Александр Носов в 2017 году пополнил свой кошелек на сумму почти в 4 миллиона 700 тысяч рублей. В 2016 у депутата Носова с финансами было гораздо скромнее – годовой доход составил чуть более 2-х миллионов рублей.
 

Аграрий Владимир Плотников в 2017 году немного уменьшил свои доходы, заработав около 5 миллионов рублей. В прошлом году первый зампредседателя ГД по аграрным вопросам задекларировал почти 6 миллионов.
 

Татьяна Цыбизова – член комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ, в 2017-м году смогла заработать на 1 миллион 600 тысяч больше, чем в 2016. Ее доход составил более 4 миллионов 600 тысяч рублей. Супруг депутата Цыбизовой задекларировал доход в размере почти 800 тысяч рублей.
 

Нина Черняева – член комитета ГД по охране здоровья, в 2017 году задекларировала доход ощутимо больший,  чем годом ранее – более 4 миллионов 700 тысяч рублей ( в 2016-м было немногим более 3 миллионов).
Что касается недвижимого имущества – квартир, домов и пр., то здесь у представителей Волгоградской области все в пределах разумного. Только селянин Александр Носов выделяется набором земельных участков сельхозназначения.
 

И все же  доходы волгоградских депутатов Госдумы смотрятся бледно на фоне доходов их шефа – Вячеслава Володина. Председатель ГД, член «Единой России», представляющий региональную группу № 15, в которую входят Волгоградская, Пензенская, Саратовская и Тамбовская области, задекларировал в 2017 году доход более чем в 62 миллиона рублей.
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