АО «РИТЭК»: Нефтепровод в Волгоградской области подмыли паводковые воды

При плановом обходе нефтепровода «СП Чухонастовский» до точки врезки в нефтепровод «Антиповка-Южный Умет» в районе сельского поселения Таловка Волгоградской области 11 апреля на поверхности грунта обнаружена жидкость с радужной пленкой.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба АО «РИТЭК», по итогам оперативного обследования территории, предположительно было установлено, что данная жидкость образовалась в процессе движения паводковых вод и не относится к добываемому углеводородному сырью.

Жидкость была незамедлительно собрана специальными службами АО «РИТЭК» и утилизирована.

Напомним, ранее сообщалось об аварии с утечкой нефтепродуктов. АО "РИТЭК" эту информацию не подтверждает.