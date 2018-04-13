Волгоградская гостиница "Юлианна" дважды "расстроила" Ростуризм

Федеральным агентством по туризму обновлен список отелей, завышающих цены во время проведения ЧМ-2018. Согласно опубликованным сегодня на официальном сайте ведомства, как сообщает ИА «Высота 102», в 8 регионах - Краснодарском крае, Волгоградской, Калининградской, Ростовской, Самарской, Свердловской областях, г. Москве и г. Санкт-Петербурге - отмечено нарушение требований постановления.

Больше всего нарушений (по количеству) отмечено в Краснодарском крае (9) и Санкт-Петербурге (8), далее следует Калининградская область и Москва (7), Волгоградская область (2). Меньше всего – в Ростовской, Самарской, Свердловской областях (1).

Из предыдущей версии «черного списка», в обновленной редакции документа остались 7 коллективных средств размещения – 3 в Калининградской области («Hostel 39 Region», «Hostel Crown», «U kota»), 2 – в Москве («Павелецкая площадь», «ПОКРОВКА 6 ОТЕЛЬ») и по одному в Волгоградской («Юлианна») и Самарской («Купеческий дом») областях.

За весь период в списке побывало 217 отелей, причем 20 из них не по одному разу. В частности, отель в Волгоградской области «Юлианна» попадал в список дважды, так как не были скорректированы цены после первого предупреждения.