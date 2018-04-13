



Активисты регионального отделения общественного движения «Зеленый патруль» начали традиционный весенний рейд по выявлению несанкционированных свалок на территории города. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель отделения Ярослав Князев, "в этом году мы должны наблюдать уменьшение количества таких свалок, но так ли это будет, покажут итоги рейда".





Впрочем, как выяснилось, далеко за примерами безобразий ехать не пришлось. В Красноармейском и Кировском районах Волгограда активисты уже зафиксировали скопление мусора на легальных контейнерных площадках. Адреса подсказал один из блогеров, возмущенный состоянием мест для сбора мусора во время подготовки города к ЧМ-2018.





К слову, занимаются вывозом мусора с этих площадок фирмы и компании, некоторые из которых, по данным «Зеленого патруля», намерены участвовать в конкурсе по выбору регионального оператора в сфере обращения с ТБО в Волгоградской области, который будет скоро объявлен.





В частности, скопление хлама наблюдается у части домов на улицах Панферова, Гагринской, Пирогова, Лазорева, на ул. Соленой.





По информации активистов, вывозом мусора с этих территорий занимаются в том числе ООО «Комус», ООО «Управление отходами – Волгоград» (Светлоярский район), а также ИП Мунин. Напомним, предприниматель с такой фамилией был осужден за хищение 2 миллионов рублей при благоустройстве аллеи на ул. 50 лет Октября в Красноармейском районе Волгограда.

Ярослав Князев в свою очередь призвал горожан и жителей Волгоградской области быть более активными в защите своих конституционных прав на благоприятную экологическую среду и о всех нарушениях сообщать по телефону бесплатной горячей линии «Зеленого патруля» 8 (800) 550-18-72 или на сайте организации.







