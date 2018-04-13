В Волгограде в скандальный «Горпитомник» пришли ревизоры





Аудиторы КСП Волгограда провели проверку на предмет фактического использования объектов муниципальной собственности в МКП «Горпитомник», а также наличия условий для выполнения предприятием уставной деятельности. Как сообщили ИА «Высота 102» в КСП, в настоящее время готовится акт по результатам выборочного обследования.

Между тем, напомним, на прошлой неделе был арестован директор муниципального предприятия «Горпитомник» Константин Епифанов. Его подозревают в хищении денег, которые выделялись предприятию из бюджета на отлов и содержание бездомных животных. МКП «Горпитомник» занимается в Волгограде отловом и содержанием дворовых собак. В этом году сумма казенного финансирования предприятия по сравнению с прошлым годом увеличена до 8,9 млн рублей. Ранее сообщалось, что эти средства будут направлены на увеличение количества вольеров для передержки безнадзорных животных, на их содержание, оборудование площадки для выгула. Деятельность предприятия уже вызывала вопросы у волонтеров, которые обвиняли муниципальное предприятие в жестоком обращении с животными и отсутствии каких-либо условий на базе МКП для содержания собак. В свою очередь претензии защитников животных Константин Епифанов отвергал, заверяя, что умерщвляются лишь больные и агрессивные бездомные собаки, которые попадают в питомник.



