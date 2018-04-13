Цены на импортные автомобили 2018-го года вырастут как минимум на 10-15%

Падение курса рубля по отношению к основным валютам, по мнению экспертов, приведет к подорожанию импортных автомобилей. Что ждать и к чему готовиться обычным гражданам, далеким от валютных спекуляций и не следящих за хитросплетениями внешней политики? Автомобильный холдинг «Волга-Раст» предоставил для читателей ИА «Высота 102» мнения экспертов.

За последние два года это не первый случай, когда происходит сильное ослабление курса рубля. Подобную ситуацию страна пережила в 2014 и 2016 годах, и она отразилась для рядовых покупателей в росте цен. В первом случае это сопровождалось массовой скупкой импортных вещей, начиная от холодильников с телевизорами, заканчивая автомобилями. Во втором случае такого ажиотажа не было, но причина была в уменьшении свободных накоплений у людей.













Сегодня специалисты Минпромторга говорят о том, что нестабильный курс отечественной валюты в первую очередь повлияет на стоимость иномарок, ввозимых из-за границы. «Резкое снижение курса рубля приведет к подорожанию импортных автомобилей. Цены на дорогие иномарки вырастут на 10-15%», — заявили «Газете.Ru» в Минпромторге.

По заявлению гендиректора Sollers Вадима Швецова, в комментарии для «Вести.Экономика», валюта очень чувствительна для автопрома, поэтому, конечно же, если курс закрепится выше чем 60-62, то это будет серьезным фактором возможного повышения цен. (Прим. ред. Sollers – компания, которая собирает в России популярные иномарки из импортных комплектующих).

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что на текущий момент вероятен рост спроса в среднеценовом и премиальном сегментах. По оценке Антонова, если через две недели курс рубля останется на отметке около 65 руб. за доллар США и 80 рублей к евро, ситуация в корне поменяется: это будет означать, что дешевый рубль — это всерьез и надолго.

Директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников в своем интервью «Газете.Ru» более категоричен.













Он считает, что в случае, если курс рубля не вернется к своим исходным значениям, то в среднесрочной перспективе цены на автомобили вырастут и отыграют курсовую разницу. Это касается в том числе и автомобилей, которые производятся в России, поскольку доля импортных комплектующих в их производстве по-прежнему достаточно высока.

В дилерской компании «Авилон», комментируя сложившуюся ситуацию «Газете.Ru», отмечают, что запасы автомобилей на складах дилеров невелики и для большинства фирм не превышают двухмесячного объема продаж. Учитывая традиционный рост спроса во втором квартале, дилеры быстро распродадут автомобили по старым ценам и уже в мае-июне стоит ожидать роста цен на новые автомобили иностранных марок.

На автомобильном рынке традиционно существует ряд периодов, когда происходит корректировка цен. Начало года, летом и весной цена на машины изменяется с учетом инфляции, а в марте - при поступлении новых моделей. В этом году к этому добавляется повышение утильсбора и значительное снижение курса рубля.

Какие модели в зоне риска?

Как отмечали эксперты, моментального повышения цен на новые модели не будет, но тем, кто планировал покупку новой машины стоит поторопиться. Никто не гарантирует, что цены через месяц не поменяются. Посмотрим, какие модели и марки автомобилей находятся в зоне риска.

В первую очередь это касается машин, которые не производятся и не собираются на территории России.

К «чистокровным иномаркам» из непремиального сегмента на которые стоит в ближайшее время ждать роста цен можно отнести:

• Volkswagen. Модели Touareg , Tiguan, Passat и Amarok

• Peugeot. Модели Peugeot 2008 и 3008

• ŠKODA. Модели Škoda Kodiaq, Superb и Octavia Combi

• Suzuki. Модели SX4, Jimny и Vitara;

• Chevrolet. Модели Chevrolet Tahoe и Corvette

Вторыми на очереди идут так называемые иномарки «российской сборки», которые собираются у нас с разным уровнем локализации (от 20 до 60%).













Некоторые из них производятся фактически методом отверточной сборки из крупных узлов и деталей. Это означает, что от 40 до 80% комплектующих в этих автомобилях являются импортными деталями и зависят от колебаний валютного курса. В этом случае количество потенциальных кандидатов среди различных марок резко увеличивается.

Например, по данным РИА Новости степень локализации для автомобилей Renault Kaptur и Renault Duster составляет 63,8%, а концерна Volkswagen Group до 60% для моделей VW Polo и Jetta, Skoda Rapid, Yeti и Octavia. Рост цен на них может произойти с отставанием в 2-3 месяца от текущего периода.

Если информация о возможном повышении цен на новые модели в связи падением рубля относится к категории прогнозов, то рост цен на автомобили в связи с ростом ставок утилизационного сбора уже реальность.

По данным РБК в апреле ряд производителей уже официально заявили о повышении цен на свои автомобили по этой причине. В апреле–мае в среднем на 2% вырастут цены на автомобили Volkswagen, Audi, Fiat, Jeep. Представитель дистрибьютора Volkswagen в комментарии для РБК отметил, что удорожание может коснуться следующих моделей: Volkswagen Tiguan, Touareg и Passat.



