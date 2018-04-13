В «Концессиях водоснабжения», отреагировав на публикации ИА «Высота 102» о провалах в асфальте и разрушенных дорогах после прокладки коммуникаций в районах Волгограда, заявили информагентству, что «благоустройство на объектах строительства – в списке приоритетов».

Судя по пресс-релизу, присланному в редакцию, следует, что двойной полуметровый провал асфальта на внутридворовой дороге на улице Тургенева в поселке Ангарский Дзержинского района, действительно образовался из-за замены трубы. Менялась она еще в прошлом году и «прилегающую территорию после реконструкции привели в порядок, - оправдываются в концессиях, - однако некоторое время назад на месте проведения работ образовались ямы. Их устранением уже занимаются специалисты концессий: проведено обследование, ямы оперативно засыпаны щебнем, а объект включен в график восстановления асфальтового покрытия».

Обнадежили руководители «Концессии водоснабжения» и жителей улицы Быстрова в Кировском районе, где они «строили новый канализационный коллектор для проблемных новостроек жилищного комплекса «Парк Европейский». Напомним, новая дорога здесь уничтожена полностью. Однако до конца апреля – уверяют на предприятии - рабочие восстановят щебеночное основание дороги, в начале мая будет уложен выравнивающий слой асфальта, а к середине месяца установлены бордюрные камни и уложен верхний слой дорожного покрытия.

Откликнулись в концессиях и на другие проблемные участки, о которых также рассказывала редакция. Мероприятия по благоустройству, как заверяют концессионеры, скоро начнутся в переулке Школьный, 2а и на дороге с улицы Быстрова на улицу 64-й Армии. Также в мае защебенят проезжую часть, а следом уложат полноценный асфальт.

Повторяем сюжет от 10 апреля 2018 года.