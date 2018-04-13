







Паводковая ситуация и социальная работа в Волгоградской области сегодня стали основными темами встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором региона Андреем Бочаровым, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля. Президент попросил Андрея Бочарова рассказать поподробнее о системе поддержки нуждающихся в помощи людей.













«В настоящее время из 12 муниципальных образований, которые были подвержены паводку, вода осталась в шести муниципальных образованиях. Из 81 населенного пункта вода остается в 21 населенном пункте. Из 868 человек, которых вывезли из зоны наводнения, остаются отселенными в настоящее время 111, из них 27 человек находятся в пунктах временного размещения, из них семеро детей. Всем необходимым обеспечены, все находятся в постоянной зоне нашего внимания»,- доложил президенту губернатор Волгоградской области и добавил, что в настоящее время паводковая ситуация стабилизировалась, и тенденция идет к улучшению. Начата работа комиссий на предмет определения ущерба и оказания возможной помощи людям. Владимир Путин подчеркнул, что нужно посмотреть «что сделать по восстановлению инфраструктуры и адресной помощи людям».

Глава региона в свою очередь поблагодарил президента за помощь федерального центра Волгоградской области на ликвидацию последствий пожаров летом 2017 года. Важное место в общении губернатора и Владимира Путина было отведено и социальной сфере. Президент отметил, что поручит изучить опыт Волгоградской области, создавшей социальный кодекс региона.