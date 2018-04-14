"Взгляд с Высоты": Волгоград не оставляет печальная слава "города без дорог"

"На глазах чиновников Краснооктябрьского района или с их попустительства у нас творится вопиющий беспредел". С таким заявлением в редакцию ИА "Высота 102" обратились жители домов № 119, 117, 115, 113 по проспекту имени Ленина. Сотни мешков свезли после прошедшего субботника в Волгограде сюда, в лесопарковую зону, напротив домов, в одном из которых располагается и администрация района. По словам возмущенных волгоградцев, со вчерашнего дня здесь работает экскаватор, который выкопал огромную яму, чтобы весь собранный в целлофановые мешки мусор закопать. "Мы сначала даже не поняли, что происходит, - рассказывают краснооктябрьцы. - Спросили экскаваторщика, а он...