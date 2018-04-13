Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 13.04.2018 15:52

Хватит и минутки: за три месяца в Волгограде в 19 ДТП пострадали 22 ребенка

Более 20 детей пострадали в 19 дорожных происшествиях в Волгограде в 2018 году, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на данные городского ГИБДД, озвученные сегодня на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. При этом 16 ДТП случились по вине водителей. Чаще всего на дорогах страдают школьники в возрасте от 10 до 16 лет. Одной из мер профилактики травматизма  может стать “минутка безопасности”, проводимая педагогами после уроков  перед тем,  как дети покинут школу, считает начальник ОГИБДД УМВД России по Волгограду полковник полиции Андрей Рибун. 
“Ответственность за безопасность детей на дорогах всегда лежит на взрослых. Мы можем защитить маленьких граждан, постоянно напоминая об осторожности. Не только родители  своим примером, но и педагоги должны говорить им о соблюдении правил дорожного движения  и той опасности, которую таит дорога. Минута, потраченная после урока, может спасти детскую жизнь”, - отметил Андрей Рибун.

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В Волгограде благоустройство парка героев-летчиков продвигается с трудомВ Волгограде директора «Горпитомника» подозревают в махинациях с деньгами на отлов бездомных животныхДепутаты Волгоградской облдумы стали более дорогимиЕгипетский болельщик отправился в Россию на ЧМ-2018 на велосипедеРегоператором по обращению с ТКО в Архангельской области стала волгоградская компания
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на журналистов

Известный режиссер выбрал Волгоград для съемок фильма об афганцах

"Взгляд с Высоты": Волгоградской области бросили спасательный круг

Сотрудники гостиницы «Сталинград», владелец которой был уличен в завышении цен на время ЧМ-2018, крайне негативно отреагировали на рабочий процесс видеосъемки...

В конце апреля-начале мая в Волгограде пройдут съемки восьмисерийного фильма о бывших...

Смотрите в программе: В Волгоградской области все больше районов оказываются в зоне бедствия из-за большой воды, в...

Экология 13.04.2018 17:59 (Обновлено: 13.04.2018 18:06)

Фирмы по вывозу мусора на юге Волгограда не научились убираться во дворах Активисты регионального отделения общественного движения «Зеленый патруль» начали традиционный весенний рейд по выявлению несанкционированных свалок на территории города. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель отделения Ярослав Князев, "в этом году мы должны наблюдать уменьшение количества таких свалок, но так ли это будет, покажут итоги рейда".  Впрочем, как выяснилось, далеко за примерами безобразий ехать не пришлось. В Красноармейском и Кировском районах Волгограда активисты уже зафиксировали скопление мусора на легальных контейнерных площадках. Адреса подсказал один из блогеров, возмущенный состоянием мест для сбора мусора во время подготовки города к ЧМ-2018.  К слову, занимаются вывозом мусора с этих...
Прочитана: 73 раз
Общество 13.04.2018 17:17

Волгоградский губернатор рассказал президенту о Социальном кодексе Губернатор Андрей Бочаров сегодня рассказал президенту России Владимиру Путину о том, как в Волгоградской области оказывается помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации и тяжелых жизненных условия. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на стенограмму встречи, опубликованную на сайте Кремля, глава региона достаточно подробно объяснил, как с 2015 года рождался в регионе Социальный кодекс, для чего он нужен, как работает. "Мы пригласили за один стол представителей общественности, тех людей, которые непосредственно получают льготы, представителей политических партий, представителей трудовых коллективов и предпринимателей, и эти вопросы обсуждали. В ходе этого обсуждения было принято решение, и в конце 2015...
Прочитана: 772 раз
Политика 13.04.2018 17:01

В здании администрации Волгоградской области на проспекте Ленина проводятся работы по созданию ситуационного центра. В настоящее время, как сообщили сегодня корр. ИА "Высота 102" в аппарате главы региона, специалисты монтируют необходимое оборудование в кабинете губернатора Андрея Бочарова. Ситуационный центр позволит повысить эффективность, оперативность и качество принятия органами власти управленческих решений, визуализации принимаемых решений, а также контроля исполнения поручений по различным направлениям деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Одновременно  создание ситуационного центра губернатора области наладит работу по  мониторингу ситуаций в плановом и чрезвычайном режимах, поможет оптимизировать информационный обмен, повысить эффективность управления финансовыми, материальными, кадровыми ресурсами. 
Прочитана: 463 раз
Общество 13.04.2018 16:54

В Волгограде в скандальный «Горпитомник» пришли ревизоры Аудиторы КСП Волгограда провели проверку на предмет фактического использования объектов муниципальной собственности в МКП «Горпитомник», а также наличия условий для выполнения предприятием уставной деятельности. Как сообщили ИА «Высота 102» в КСП, в настоящее время готовится акт по результатам выборочного обследования.  Между тем, напомним, на прошлой неделе был арестован директор муниципального предприятия «Горпитомник» Константин Епифанов. Его подозревают в хищении денег, которые выделялись предприятию из бюджета на отлов и содержание бездомных животных.  МКП «Горпитомник» занимается в Волгограде отловом и содержанием дворовых собак. В этом году сумма казенного финансирования предприятия  по сравнению с прошлым годом увеличена до 8,9 млн рублей. Ранее...
Прочитана: 1136 раз
Общество 13.04.2018 16:53

В «Концессиях водоснабжения», отреагировав на  публикации ИА «Высота 102» о провалах в асфальте и разрушенных дорогах после прокладки коммуникаций в районах Волгограда,  заявили информагентству, что «благоустройство на объектах строительства – в списке приоритетов». Напомним, редакция рассказывала о ситуации в материалах «В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожье», «В Волгограде ради прокладки труб уничтожили и не восстановили новую дорогу», «Доска позора: Жители Волгограда требуют восстановить провалившийся асфальт после работы коммунальщиков» и других.  Судя по пресс-релизу, присланному в редакцию, следует, что двойной полуметровый провал асфальта на внутридворовой дороге на улице Тургенева в поселке Ангарский Дзержинского района, действительно...
Прочитана: 1101 раз
Экономика 13.04.2018 16:39

Цены на импортные автомобили 2018-го года вырастут как минимум на 10-15%Падение курса рубля по отношению к основным валютам, по мнению экспертов,  приведет к подорожанию импортных автомобилей. Что ждать и к чему готовиться обычным гражданам, далеким от валютных спекуляций и не следящих за хитросплетениями внешней политики? Автомобильный холдинг «Волга-Раст» предоставил для читателей ИА «Высота 102» мнения экспертов. За последние два года это не первый случай, когда происходит сильное ослабление курса рубля. Подобную ситуацию страна пережила в 2014 и 2016 годах, и она отразилась для рядовых покупателей в росте цен. В первом случае это сопровождалось массовой скупкой импортных вещей, начиная от холодильников с телевизорами, заканчивая автомобилями. Во втором случае такого ажиотажа не...
Прочитана: 390 раз
Происшествия 13.04.2018 16:27

Один человек пострадал, по предварительным данным, в ДТП с рейсовым автобусом в Камышинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по имеющимся на данный момент сведениям авария произошла сегодня около полудня на трассе “Волгоград-Сызрань”.  У автобуса, который двигался  по маршруту “Жирновск-Волгоград”, оторвалось колесо. Пассажирский транспорт выехал на встречную полосу и врезался в “Ладу Весту”. В результате столкновения водитель легковушки с переломом кисти доставлен в больницу.
Прочитана: 512 раз
Общество 13.04.2018 16:14

Президент Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области по ситуации с паводком Паводковая ситуация и социальная работа в Волгоградской области сегодня стали основными темами встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором региона Андреем Бочаровым, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля. Президент попросил Андрея Бочарова рассказать поподробнее о системе  поддержки нуждающихся в помощи людей.  «В настоящее время из 12 муниципальных образований, которые были подвержены паводку, вода осталась в шести муниципальных образованиях. Из 81 населенного пункта вода остается  в 21 населенном пункте. Из 868 человек, которых вывезли из зоны наводнения, остаются отселенными в настоящее время 111, из них 27 человек находятся...
Прочитана: 2345 раз
Расследования 13.04.2018 16:10

После 17 лет розыска в Краснодарском крае задержали подозреваемого в изнасиловании 37-летнего волгоградца. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в августе 2001 года мужчина, на которого пало подозрение в совершении серьезного преступления, скрылся от правоохранителей. С тех пор он переезжал из региона в регион.  За это время он успел жениться и завести семью и осесть в Краснодарском крае. Сейчас задержанного под конвоем доставят на малую родину. Дожидаться решения суда ему придется в СИЗО.
Прочитана: 573 раз
Происшествия 13.04.2018 15:19

Авария на нефтепроводе произошла сегодня в Камышинском районе Волгоградской области, сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. По предварительным данным, течь в трубопроводе, который принадлежит АО "РИТЭК", зафиксирована на территории Таловского сельского поселения на земельном участке сельскохозяйственного назначения. На место происшествия выехали сотрудники природоохранной прокуратуры, Россельхознадзора и Ростехнадзора, а также специализированная лаборатория. В настоящее время принимаются все меры к устранению разлива нефтепродуктов. Установлено, что в результате порыва нефтепровода из-за деформации трубы произошло загрязнение земельного участка. Площадь загрязнения устанавливается. В настоящее время специалистами компании проводятся ремонтно-восстановительные работы на нефтепроводе, а загрязненный земельный участок зачищен силами эксплуатирующей организации. По результатам...
Прочитана: 1483 раз
Расследования 13.04.2018 14:04

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области удовлетворил гражданский иск комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области к Николаю Николаенко, активисту регионального отделения ОНФ,  о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, между Николаем Николаенко  и администрацией Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области был заключён договор аренды земельного участка. Между тем, названный земельный участок находится в границах ГУ «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», то есть относится к землям особо охраняемой природной территории регионального значения и  ограничен в обороте. А значит, у  администрации Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области отсутствовали полномочия по распоряжению названным...
Прочитана: 4532 раз
Происшествия 13.04.2018 13:00

Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летней жительницы города Волгограда по статье «Мошенничество». По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, - сообщает ИА «Высота 102», - она опубликовала в сети Интернет ложное объявление о продаже одежды и убедила покупательницу перевести на ее банковский счет предоплату в размере около 30 тысяч рублей. После того, как деньги поступили на счет злоумышленницы, она перестала выходить на связь с потерпевшей. Полицейские установили личность и местонахождение предполагаемой преступницы: ее задержали в Волгограде по месту проживания и доставили в Краснодарский край. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит максимальное наказание...
Прочитана: 904 раз
Общество 13.04.2018 12:20

Административное наказание в виде предупреждения вынес суд главе Краснослободска, который устроил проверку участка, относящегося к землям лесного фонда, подведомственного комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, глава был признан виновным в нарушении требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле (ст.19.6.1 КоАП РФ). Установлено, что он проверял земельный участок на предмет захламления отходами, но не принял во внимание тот факт, что не может осуществлять данные полномочия, так как указанная территория не является поселковой, а относится к землям лесного фонда. Проведение проверок земельного законодательства на такой земле...
Прочитана: 2788 раз
Происшествия 13.04.2018 12:20 (Обновлено: 13.04.2018 13:50)

В Волгограде ищут магазинного вора - любителя парфюма Вора - любителя парфюма, ищут волгоградские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в четверг днем мужчина 25-30 лет украл два флакона туалетной воды из магазина “Рубль-Бум”, находящегося на улице  Батова, 6а. При этом воришку засекли камеры наблюдения и сотрудница магазина. Но догнать парня, ей не удалось.  Стоимость украденного составляет около двух с половиной тысяч рублей.  Приметы злоумышленника: рост 175-180 см, славянской внешности, спортивного телосложения, волосы русые средней длины. Был одет в спортивный костюм синего цвета. Всех,  кто его видел,  полицейские просят сообщить по телефонам:  (8442) 74-07-71, 93-74-67. Конфиденциальность гарантируется.
Прочитана: 1509 раз
Политика 13.04.2018 12:17

Волгоградские депутаты заседают в Ялте 10 депутатов Волгоградской областной думы, а также представители аппарата регпарламента находятся сейчас в республике Крым, сообщает ИА «Высота 102». Поводом для совместной весенней поездки в Ялту за бюджетный счет стала открывшаяся сегодня XXVIII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Пленарное заседание прошло в Ливадийском дворце.  Волгоградские парламентарии во главе с Николаем Семисотовым, по информации регпарламента, представили несколько инициатив, в том числе на тему совершенствования законодательства о лесопарковых зеленых поясах и об ужесточении наказания за использование электроудочек.  Еще одна инициатива касается необходимости совершенствования правового регулирования в вопросах, связанных с осуществлением работ...
Прочитана: 2905 раз


13 апреля 17:59
Фирмы по вывозу мусора на юге Волгограда не научились убираться во дворахСмотреть фотографии
13 апреля 17:17
Волгоградский губернатор рассказал президенту о Социальном кодексе Комментарии4Смотреть фотографии
13 апреля 17:01
В кабинете губернатора Волгоградской области монтируют ситуационный центр
13 апреля 16:54
В Волгограде в скандальный «Горпитомник» пришли ревизоры Комментарии4Смотреть фотографии
13 апреля 16:53
«Концессии водоснабжения» в Волгограде готовы вернуть асфальт на место прокладки труб Комментарии8Cмотреть видео
13 апреля 16:39
Цены на импортные автомобили 2018-го года вырастут как минимум на 10-15%Смотреть фотографии
13 апреля 16:27
Потерявший колесо автобус "Жирновск-Волгоград" протаранил легковушку:1 пострадавший Комментарии4
13 апреля 16:14
Президент Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области по ситуации с паводком Комментарии5Смотреть фотографии
13 апреля 16:10
В Краснодарском крае задержали насильника из Волгограда, скрывавшегося 17 лет Комментарии3
13 апреля 15:52
Хватит и минутки: за три месяца в Волгограде в 19 ДТП пострадали 22 ребенка Комментарии2
13 апреля 15:19
В Волгоградской области произошла авария на нефтепроводе Комментарии3
13 апреля 14:04
В Волгоградской области с активиста ОНФ взыскали более 3 миллионов рублей Комментарии21
13 апреля 13:00
Мошенницу из Волгограда ждет суд в Краснодаре Комментарии1
13 апреля 12:20
В Волгоградской области главу Краснослободска "поймали" на контроле чужой территории Комментарии8
13 апреля 12:20
В Волгограде ищут магазинного вора - любителя парфюма Комментарии17Смотреть фотографии
13 апреля 12:17
Волгоградские депутаты заседают в Ялте Комментарии51Смотреть фотографии
13 апреля 11:46
Почву на мусорной свалке в Кировском районе Волгограда исследуют на сибирскую язву Комментарии3
13 апреля 10:38
В сгоревшей дубраве Волго-Ахтубинской поймы высадят 2 тысячи деревьев Комментарии6Смотреть фотографии
13 апреля 10:24
Священник-байкер организовывает мотопробег от Астрахани до Волгограда к Дню Победы Комментарии16Смотреть фотографии
13 апреля 09:58
Доска позора: Жители Волгограда требуют восстановить провалившийся асфальт после работы коммунальщиков Комментарии12Смотреть фотографии
13 апреля 09:37
Волгоградская область с понедельника начинает жить в чистоте Комментарии25Смотреть фотографии
13 апреля 04:02
В Волгоградской области под огороды выделили землю "под напряжением" Комментарии13
12 апреля 21:18
В Волгограде объявлен общегородской субботник Комментарии36Смотреть фотографии
12 апреля 20:27
Грудничка с воспалением мозга доставили в Волгоград вертолетом Комментарии1
12 апреля 20:24
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде будут топить и считать по счетчикам дольше обычного Комментарии11Cмотреть видео
12 апреля 18:17
Дорожный строитель из Москвы заплатит за срыв сроков ремонта в Волгоградской области
12 апреля 18:15
Взяты под стражу декан и преподаватель Волгоградского института бизнеса Комментарии21
12 апреля 17:10
В Волгограде ТСЖ потратило собранные за тепло 3 миллиона на канцтовары и благоустройство Комментарии4
12 апреля 16:00
Волгоградский планетарий подвергся реорганизации Комментарии7Смотреть фотографии
12 апреля 14:53
Двоих жителей Волгоградской области поймали на сбыте раритетного охотничьего ружья Комментарии8
Общество
13 апреля 17:17
Волгоградский губернатор рассказал президенту о Социальном кодексе Комментарии4Смотреть фотографии
13 апреля 16:54
В Волгограде в скандальный «Горпитомник» пришли ревизоры Комментарии4Смотреть фотографии
13 апреля 16:53
«Концессии водоснабжения» в Волгограде готовы вернуть асфальт на место прокладки труб Комментарии8Cмотреть видео
13 апреля 16:14
Президент Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области по ситуации с паводком Комментарии5Смотреть фотографии
13 апреля 15:52
Хватит и минутки: за три месяца в Волгограде в 19 ДТП пострадали 22 ребенка Комментарии2
13 апреля 14:53
Читатели ИА «Высота 102» откликнулись на призыв о помощи парализованному школьнику из Волгограда Комментарии3Смотреть фотографии
13 апреля 12:20
В Волгоградской области главу Краснослободска "поймали" на контроле чужой территории Комментарии8
13 апреля 09:58
Доска позора: Жители Волгограда требуют восстановить провалившийся асфальт после работы коммунальщиков Комментарии12Смотреть фотографии
13 апреля 09:31
В Волгоградской области ветстанцию оштрафовали за просроченные лекарства Комментарии3
13 апреля 04:02
В Волгоградской области под огороды выделили землю "под напряжением" Комментарии13
12 апреля 21:18
В Волгограде объявлен общегородской субботник Комментарии36Смотреть фотографии
12 апреля 16:00
Волгоградский планетарий подвергся реорганизации Комментарии7Смотреть фотографии
12 апреля 12:39
Депутаты Волгоградской облдумы озаботились бесплатными похоронами для бывших узников концлагерей Комментарии13Смотреть фотографии
12 апреля 11:43
УФАС указал комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области на дискриминацию в сфере перевозок грузов Комментарии4
12 апреля 11:39
ЮРПА с подачи депутатов Волгоградской облдумы попросит министра энергетики не "кошмарить" потребителей Комментарии4
12 апреля 11:38
Парализованному после несчастного случая школьнику из Волгограда нужна помощь земляков Комментарии27Смотреть фотографии
12 апреля 11:19
Минобороны представило уникальные документы о Юрии Гагарине Комментарии2Смотреть фотографии
12 апреля 10:56
В Волгограде начали подготовку к купальному сезону Комментарии38Смотреть фотографии
12 апреля 10:36
В Волгограде торговцев не подпустят к стадиону без санкции FIFA Комментарии11
12 апреля 10:34
Гостиницам Волгограда перед ЧМ по футболу вновь указали на недопустимость повышения цен Комментарии7
12 апреля 09:10
В Волгограде отопительный сезон из-за понижения температуры продлен Комментарии31
12 апреля 08:50
Вывоз отходов с мусорной свалки в Кировском районе превратил жизнь волгоградцев в ад Комментарии21Cмотреть видео
12 апреля 07:39
Доска позора: Жители поселка в Волгоградской области почти 40 лет ждут ремонта дороги Комментарии16Смотреть фотографии
12 апреля 05:42
В Волгограде на станции Пионерская демонтировали эскалаторыСмотреть фотографии
12 апреля 05:38
Волжский посетил глава Духовного собрания мусульман России Комментарии2Смотреть фотографии
11 апреля 20:54
Пострадавшим от паводка волгоградцам оказывают помимо материальной психологическую помощьСмотреть фотографии
11 апреля 15:27
В Волгограде ТЦ "КиндерМолл" и "Китай Город" закроют из-за найденных нарушений Комментарии5
11 апреля 12:49
Доска позора: В Волгограде тонет улица Джаныбековская Комментарии35Смотреть фотографииCмотреть видео
11 апреля 11:31
В Волгограде начали огненную борьбу с камышом Комментарии23
11 апреля 10:07
В Волгограде концессии отреагировали на провалившийся асфальт во дворе многоквартирного дома Комментарии12Смотреть фотографииCмотреть видео
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

   

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Жидкие пробиотики. Для борьбы с вирусами и простудой
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

     
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     
День 13 Апреля, Пт
Волгоград
температура 9..11 С, давление 753..755 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 3 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
13 Апреля, Пт
1 $ 62.0659 руб.
1 € 76.7569 руб.
1 GBP 87.9846 руб.
1 CHF 64.6722 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
     
     

 

Обсуждают в форуме

Депутаты Волгоградской облдумы стали более дорогимиКомментарии70
Жители Волгограда возмущены состоянием дорог после зимы, несмотря на потраченные на ремонт миллиардыКомментарии57
Волгоградские депутаты заседают в ЯлтеКомментарии51
Коррупционный скандал в ВУЗе Волгограда: преступная группа работала под началом декана юрфакаКомментарии46
В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожьеКомментарии43
В Волгограде начали подготовку к купальному сезонуКомментарии38
В Волгограде объявлен общегородской субботникКомментарии36
На время ЧМ-2018 Волгоград закроют для заказных автобусов и маршрутокКомментарии35
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл в ВолгоградКомментарии35
Доска позора: В Волгограде тонет улица ДжаныбековскаяКомментарии35
…То ли эхо прошедшей войны: Гостей Волгограда пугают развалины бывшего молзавода около Мамаева курганаКомментарии34
«Доcка позора»: В Волгограде окончательно "разбомбили" 51-ую Гвардейскую дивизиюКомментарии34
Суд в Волгограде из-за нарушений приостановил работу ТРК "Семь звезд"Комментарии33
В Волгограде отопительный сезон из-за понижения температуры продленКомментарии31
У приставов нет денег для сноса незаконных строений в ВолгоградеКомментарии29

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде ради прокладки труб уничтожили и не восстановили новую дорогуКомментарии1
Просмотров: 24942
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде лунный пейзаж ЦПКиО обещают оперативно преобразить к 9 мая
Просмотров: 21944
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде будут топить и считать по счетчикам дольше обычногоКомментарии11
Просмотров: 17606
…То ли эхо прошедшей войны: Гостей Волгограда пугают развалины бывшего молзавода около Мамаева курганаКомментарии34
Просмотров: 9471
Взяты под стражу декан и преподаватель Волгоградского института бизнесаКомментарии21
Просмотров: 8911
В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожьеКомментарии43
Просмотров: 7878
Грудничка с воспалением мозга доставили в Волгоград вертолетомКомментарии1
Просмотров: 6461
В Волгограде и его окрестностях горение сухого камыша прибавило работы пожарнымКомментарии2
Просмотров: 6388
В российский реестр коррупционеров вошел сотрудник УФСИН по Волгоградской областиКомментарии9
Просмотров: 5993
Коррупционный скандал в ВУЗе Волгограда: преступная группа работала под началом декана юрфакаКомментарии46
Просмотров: 5285

Рекомендуемые к прочтению новости

Парализованному после несчастного случая школьнику из Волгограда нужна помощь земляковКомментарии27
Рекомендации: +57 / 1-
«ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечивает своевременный экологический контроль показателей Гремячинского ГОКаКомментарии4
Рекомендации: +36 / 0-
В ЖК «Гранд авеню» завершается строительство третьего дома
Рекомендации: +36 / 1-
Частицу Благодатного огня из Иерусалима распространили в храмах ВолгоградаКомментарии17
Рекомендации: +34 / 3-
Волгоградцам в честь Пасхи дадут позвонить в колокола
Рекомендации: +34 / 2-
В Волгограде раньше времени выходят дачные автобусыКомментарии14
Рекомендации: +31 / 0-
Министерство финансов РФ отметило редакцию ИА «Высота 102» за лучшую журналистскую работуКомментарии7
Рекомендации: +31 / 3-
Египетский болельщик отправился в Россию на ЧМ-2018 на велосипедеКомментарии22
Рекомендации: +31 / 4-
"Взгляд с Высоты": Волгоградской области бросили спасательный кругКомментарии11
Рекомендации: +31 / 9-
Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман обратился к верующим с пасхальным посланием
Рекомендации: +31 / 3-