|Происшествия
|13.04.2018 15:19
В Волгоградской области произошла авария на нефтепроводе
Авария на нефтепроводе произошла сегодня в Камышинском районе Волгоградской области, сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. По предварительным данным, течь в трубопроводе, который принадлежит АО "РИТЭК", зафиксирована на территории Таловского сельского поселения на земельном участке сельскохозяйственного назначения. На место происшествия выехали сотрудники природоохранной прокуратуры, Россельхознадзора и Ростехнадзора, а также специализированная лаборатория. В настоящее время принимаются все меры к устранению разлива нефтепродуктов. Установлено, что в результате порыва нефтепровода из-за деформации трубы произошло загрязнение земельного участка. Площадь загрязнения устанавливается. В настоящее время специалистами компании проводятся ремонтно-восстановительные работы на нефтепроводе, а загрязненный земельный участок зачищен силами эксплуатирующей организации. По результатам полученных лабораторных исследований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на журналистов
Известный режиссер выбрал Волгоград для съемок фильма об афганцах
"Взгляд с Высоты": Волгоградской области бросили спасательный круг
Сотрудники гостиницы «Сталинград», владелец которой был уличен в завышении цен на время ЧМ-2018, крайне негативно отреагировали на рабочий процесс видеосъемки...
В конце апреля-начале мая в Волгограде пройдут съемки восьмисерийного фильма о бывших...
Смотрите в программе: В Волгоградской области все больше районов оказываются в зоне бедствия из-за большой воды, в...
|Экология
|13.04.2018 17:59 (Обновлено: 13.04.2018 18:06)
Активисты регионального отделения общественного движения «Зеленый патруль» начали традиционный весенний рейд по выявлению несанкционированных свалок на территории города. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель отделения Ярослав Князев, "в этом году мы должны наблюдать уменьшение количества таких свалок, но так ли это будет, покажут итоги рейда". Впрочем, как выяснилось, далеко за примерами безобразий ехать не пришлось. В Красноармейском и Кировском районах Волгограда активисты уже зафиксировали скопление мусора на легальных контейнерных площадках. Адреса подсказал один из блогеров, возмущенный состоянием мест для сбора мусора во время подготовки города к ЧМ-2018. К слову, занимаются вывозом мусора с этих...
Прочитана: 73 раз
|Общество
|13.04.2018 17:17
Губернатор Андрей Бочаров сегодня рассказал президенту России Владимиру Путину о том, как в Волгоградской области оказывается помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации и тяжелых жизненных условия. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на стенограмму встречи, опубликованную на сайте Кремля, глава региона достаточно подробно объяснил, как с 2015 года рождался в регионе Социальный кодекс, для чего он нужен, как работает. "Мы пригласили за один стол представителей общественности, тех людей, которые непосредственно получают льготы, представителей политических партий, представителей трудовых коллективов и предпринимателей, и эти вопросы обсуждали. В ходе этого обсуждения было принято решение, и в конце 2015...
Прочитана: 777 раз
|Политика
|13.04.2018 17:01
В здании администрации Волгоградской области на проспекте Ленина проводятся работы по созданию ситуационного центра. В настоящее время, как сообщили сегодня корр. ИА "Высота 102" в аппарате главы региона, специалисты монтируют необходимое оборудование в кабинете губернатора Андрея Бочарова. Ситуационный центр позволит повысить эффективность, оперативность и качество принятия органами власти управленческих решений, визуализации принимаемых решений, а также контроля исполнения поручений по различным направлениям деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Одновременно создание ситуационного центра губернатора области наладит работу по мониторингу ситуаций в плановом и чрезвычайном режимах, поможет оптимизировать информационный обмен, повысить эффективность управления финансовыми, материальными, кадровыми ресурсами.
Прочитана: 464 раз
|Общество
|13.04.2018 16:54
Аудиторы КСП Волгограда провели проверку на предмет фактического использования объектов муниципальной собственности в МКП «Горпитомник», а также наличия условий для выполнения предприятием уставной деятельности. Как сообщили ИА «Высота 102» в КСП, в настоящее время готовится акт по результатам выборочного обследования. Между тем, напомним, на прошлой неделе был арестован директор муниципального предприятия «Горпитомник» Константин Епифанов. Его подозревают в хищении денег, которые выделялись предприятию из бюджета на отлов и содержание бездомных животных. МКП «Горпитомник» занимается в Волгограде отловом и содержанием дворовых собак. В этом году сумма казенного финансирования предприятия по сравнению с прошлым годом увеличена до 8,9 млн рублей. Ранее...
Прочитана: 1136 раз
|Общество
|13.04.2018 16:53
В «Концессиях водоснабжения», отреагировав на публикации ИА «Высота 102» о провалах в асфальте и разрушенных дорогах после прокладки коммуникаций в районах Волгограда, заявили информагентству, что «благоустройство на объектах строительства – в списке приоритетов». Напомним, редакция рассказывала о ситуации в материалах «В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожье», «В Волгограде ради прокладки труб уничтожили и не восстановили новую дорогу», «Доска позора: Жители Волгограда требуют восстановить провалившийся асфальт после работы коммунальщиков» и других. Судя по пресс-релизу, присланному в редакцию, следует, что двойной полуметровый провал асфальта на внутридворовой дороге на улице Тургенева в поселке Ангарский Дзержинского района, действительно...
Прочитана: 1101 раз
|Экономика
|13.04.2018 16:39
Падение курса рубля по отношению к основным валютам, по мнению экспертов, приведет к подорожанию импортных автомобилей. Что ждать и к чему готовиться обычным гражданам, далеким от валютных спекуляций и не следящих за хитросплетениями внешней политики? Автомобильный холдинг «Волга-Раст» предоставил для читателей ИА «Высота 102» мнения экспертов. За последние два года это не первый случай, когда происходит сильное ослабление курса рубля. Подобную ситуацию страна пережила в 2014 и 2016 годах, и она отразилась для рядовых покупателей в росте цен. В первом случае это сопровождалось массовой скупкой импортных вещей, начиная от холодильников с телевизорами, заканчивая автомобилями. Во втором случае такого ажиотажа не...
Прочитана: 390 раз
|Происшествия
|13.04.2018 16:27
Один человек пострадал, по предварительным данным, в ДТП с рейсовым автобусом в Камышинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по имеющимся на данный момент сведениям авария произошла сегодня около полудня на трассе “Волгоград-Сызрань”. У автобуса, который двигался по маршруту “Жирновск-Волгоград”, оторвалось колесо. Пассажирский транспорт выехал на встречную полосу и врезался в “Ладу Весту”. В результате столкновения водитель легковушки с переломом кисти доставлен в больницу.
Прочитана: 512 раз
|Общество
|13.04.2018 16:14
Паводковая ситуация и социальная работа в Волгоградской области сегодня стали основными темами встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором региона Андреем Бочаровым, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля. Президент попросил Андрея Бочарова рассказать поподробнее о системе поддержки нуждающихся в помощи людей. «В настоящее время из 12 муниципальных образований, которые были подвержены паводку, вода осталась в шести муниципальных образованиях. Из 81 населенного пункта вода остается в 21 населенном пункте. Из 868 человек, которых вывезли из зоны наводнения, остаются отселенными в настоящее время 111, из них 27 человек находятся...
Прочитана: 2347 раз
|Расследования
|13.04.2018 16:10
После 17 лет розыска в Краснодарском крае задержали подозреваемого в изнасиловании 37-летнего волгоградца. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в августе 2001 года мужчина, на которого пало подозрение в совершении серьезного преступления, скрылся от правоохранителей. С тех пор он переезжал из региона в регион. За это время он успел жениться и завести семью и осесть в Краснодарском крае. Сейчас задержанного под конвоем доставят на малую родину. Дожидаться решения суда ему придется в СИЗО.
Прочитана: 573 раз
|Общество
|13.04.2018 15:52
Более 20 детей пострадали в 19 дорожных происшествиях в Волгограде в 2018 году, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на данные городского ГИБДД, озвученные сегодня на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. При этом 16 ДТП случились по вине водителей. Чаще всего на дорогах страдают школьники в возрасте от 10 до 16 лет. Одной из мер профилактики травматизма может стать “минутка безопасности”, проводимая педагогами после уроков перед тем, как дети покинут школу, считает начальник ОГИБДД УМВД России по Волгограду полковник полиции Андрей Рибун. “Ответственность за безопасность детей на дорогах всегда лежит на взрослых. Мы можем защитить маленьких граждан, постоянно напоминая...
Прочитана: 341 раз
|Расследования
|13.04.2018 14:04
Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области удовлетворил гражданский иск комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области к Николаю Николаенко, активисту регионального отделения ОНФ, о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, между Николаем Николаенко и администрацией Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области был заключён договор аренды земельного участка. Между тем, названный земельный участок находится в границах ГУ «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», то есть относится к землям особо охраняемой природной территории регионального значения и ограничен в обороте. А значит, у администрации Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области отсутствовали полномочия по распоряжению названным...
Прочитана: 4532 раз
|Происшествия
|13.04.2018 13:00
Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летней жительницы города Волгограда по статье «Мошенничество». По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, - сообщает ИА «Высота 102», - она опубликовала в сети Интернет ложное объявление о продаже одежды и убедила покупательницу перевести на ее банковский счет предоплату в размере около 30 тысяч рублей. После того, как деньги поступили на счет злоумышленницы, она перестала выходить на связь с потерпевшей. Полицейские установили личность и местонахождение предполагаемой преступницы: ее задержали в Волгограде по месту проживания и доставили в Краснодарский край. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит максимальное наказание...
Прочитана: 904 раз
|Общество
|13.04.2018 12:20
Административное наказание в виде предупреждения вынес суд главе Краснослободска, который устроил проверку участка, относящегося к землям лесного фонда, подведомственного комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, глава был признан виновным в нарушении требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле (ст.19.6.1 КоАП РФ). Установлено, что он проверял земельный участок на предмет захламления отходами, но не принял во внимание тот факт, что не может осуществлять данные полномочия, так как указанная территория не является поселковой, а относится к землям лесного фонда. Проведение проверок земельного законодательства на такой земле...
Прочитана: 2788 раз
|Происшествия
|13.04.2018 12:20 (Обновлено: 13.04.2018 13:50)
Вора - любителя парфюма, ищут волгоградские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в четверг днем мужчина 25-30 лет украл два флакона туалетной воды из магазина “Рубль-Бум”, находящегося на улице Батова, 6а. При этом воришку засекли камеры наблюдения и сотрудница магазина. Но догнать парня, ей не удалось. Стоимость украденного составляет около двух с половиной тысяч рублей. Приметы злоумышленника: рост 175-180 см, славянской внешности, спортивного телосложения, волосы русые средней длины. Был одет в спортивный костюм синего цвета. Всех, кто его видел, полицейские просят сообщить по телефонам: (8442) 74-07-71, 93-74-67. Конфиденциальность гарантируется.
Прочитана: 1509 раз
|Политика
|13.04.2018 12:17
10 депутатов Волгоградской областной думы, а также представители аппарата регпарламента находятся сейчас в республике Крым, сообщает ИА «Высота 102». Поводом для совместной весенней поездки в Ялту за бюджетный счет стала открывшаяся сегодня XXVIII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Пленарное заседание прошло в Ливадийском дворце. Волгоградские парламентарии во главе с Николаем Семисотовым, по информации регпарламента, представили несколько инициатив, в том числе на тему совершенствования законодательства о лесопарковых зеленых поясах и об ужесточении наказания за использование электроудочек. Еще одна инициатива касается необходимости совершенствования правового регулирования в вопросах, связанных с осуществлением работ...
Прочитана: 2905 раз
13 апреля 16:54
13 апреля 16:53
13 апреля 16:27
13 апреля 16:14
13 апреля 15:19
В Волгоградской области произошла авария на нефтепроводе 3
13 апреля 13:00
13 апреля 12:20
13 апреля 12:20
13 апреля 12:17
13 апреля 10:24
13 апреля 09:58
13 апреля 09:37
12 апреля 21:18
12 апреля 20:27
12 апреля 17:10
12 апреля 16:00
Происшествия
13 апреля 16:27
13 апреля 15:19
В Волгоградской области произошла авария на нефтепроводе 3
13 апреля 13:00
13 апреля 12:20
13 апреля 11:34
12 апреля 17:10
12 апреля 12:31
11 апреля 14:39
11 апреля 13:11
9 апреля 13:11
9 апреля 11:57
8 апреля 19:33
8 апреля 09:29
7 апреля 18:01
7 апреля 17:12
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 13 Апреля, Пт
Волгоград
температура 9..11 С, давление 753..755 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 3 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
13 Апреля, Пт
|1 $
|62.0659 руб.
|1 €
|76.7569 руб.
|1 GBP
|87.9846 руб.
|1 CHF
|64.6722 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 24942
Просмотров: 21944
Просмотров: 17606
…То ли эхо прошедшей войны: Гостей Волгограда пугают развалины бывшего молзавода около Мамаева кургана34
Просмотров: 9471
Просмотров: 7878
Просмотров: 6461
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +57 / 1-
«ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечивает своевременный экологический контроль показателей Гремячинского ГОКа4
Рекомендации: +36 / 0-
Рекомендации: +36 / 1-
Рекомендации: +34 / 3-
Рекомендации: +34 / 2-
Рекомендации: +31 / 0-
Рекомендации: +31 / 3-
Рекомендации: +31 / 4-
Рекомендации: +31 / 9-