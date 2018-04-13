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Расследования
 14.04.2018 10:27

Жителя Волгограда наказали за мат в адрес полицейского

Произнесенные в адрес полицейского нецензурные слова обошлись жителю Волгограда в 10 тысяч рублей. Как сообщает ИА "Высота 102", к такому штрафу мировой судья приговорил энергетика, который в феврале этого года обматерил сотрудника полиции на станции скоростного трамвая "Комсомольская". Согласно материалам дела, мужчина был пьян и вел себя агрессивно в общественном месте. На неоднократные требования граждан и сотрудников полиции он не реагировал. А когда в отношении мужчины стали составлять протокол, он начал публично оскорблять представителя власти. На суде дебошир полностью признал свою вину, раскаялся и заявил ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке, т.е без судебного разбирательства. 

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Общество 14.04.2018 12:36

Почти четверть сотни пьяных водителей были задержаны сотрудниками ГИБДД в пятницу 13 апреля в Волгоградской области. Как  сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в этот день в регионе состоялся профилактический рейд. Всего к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения привлечены около 100 человек. В их числе оказались 68 любителей  сильной тонировки, 19 человек – выехали на дорогу без водительских прав. Четыре шофера нарушили правила перевозки детей.  Были совершены и другие нарушения.
Прочитана: 394 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 14.04.2018 10:52

Ко Дню Победы в Волгограде установят памятный знак погибшему под Сталинградом солдату из Новосибирска Курсант поискового отряда «Курган» ученик 9 класса Волгоградской школы Даниил  Кузьмин – самый юный грантополучатель Волгоградской области – стал автором военно-патриотического проекта по увековечиванию памяти воинов, погибших при защите Сталинграда «Пока память жива». Как сообщили ИА «Высота 102» поисковики отряда,  в канун Дня Победы у перинатального центра в Советском районе Волгограда, где и были найдены останки двух солдат, будет установлен памятный знак бойцу Красной Армии, призванному на фронт из Новосибирска и погибшему в боях на южных подступах к Сталинграду.  По словам руководителя отряда...
Прочитана: 1371 раз
Расследования 14.04.2018 10:40

Директора кафе в Волгоградской области приговорили к 200 часам обязательных работ за угрозы казачьей шашкой бармену за отказ работать сверхурочно. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор районного суда, инцидент произошел в октябре прошлого года в городе Новоаннинск. В зале своего кафе мужчина распивал спиртное. Около часу ночи девушка–бармен сообщила своему руководителю, что вынуждена уйти домой, так как ее рабочая смена закончилась два часа назад. Однако мужчина продолжил распивать спиртное и стал угрожать работнице убийством и размахивать перед ней казачьей шашкой. В  материалах дела шашка фигурирует как "декоративное и сувенирное изделие, сходное по внешнему строению с холодным и...
Прочитана: 513 раз
Расследования 14.04.2018 10:19

В ГУ МВД по Волгоградской области удивились появлению информации о странном «молчании» начальника СО-7 СУ УМВД России по Волгограду в ответ на запрос ТИК Кировского района Волгограда о судьбе уголовного дела, возбужденного по факту начисления «лишних» 212 тысяч рублей и.о. главному бухгалтеру территориальной избирательной комиссии. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, «в ОДИР ОП-7 запросы о каких-либо решениях по уголовному делу №0339... не поступали». Ответ подписан начальником отдела полиции №7 подполковником полиции М.Соколовым.  Между тем, напомним, информация о неизвестной судьбе уголовного дела содержалась в отчете КСП Волгоградской области, которая проверила бюджетную отчетность облизбиркома за 2017...
Прочитана: 449 раз
Происшествия 14.04.2018 10:11

Девятилетний ребенок пострадал в аварии в  Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось напротив дома №57 по улице Менделеева. Когда мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, его сбил  “Mitsubishi Lancer”, которым управлял 37-летний мужчина. Пострадавший ребенок с травмами госпитализирован. Напомним, по данным  ГИБДД Волгограда, только за истекших три месяца в 19 ДТП пострадали 22 ребенка.
Прочитана: 506 раз
Экономика 14.04.2018 08:22

При плановом обходе нефтепровода «СП Чухонастовский» до точки врезки в нефтепровод «Антиповка-Южный Умет» в районе сельского поселения Таловка Волгоградской области 11 апреля на поверхности грунта обнаружена жидкость с радужной пленкой. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба АО «РИТЭК», по итогам оперативного обследования территории, предположительно было установлено, что данная жидкость образовалась в процессе движения паводковых вод и не относится к добываемому углеводородному сырью. Жидкость была незамедлительно собрана специальными службами АО «РИТЭК» и утилизирована. Напомним, ранее сообщалось об аварии с утечкой нефтепродуктов. АО "РИТЭК" эту информацию не подтверждает.
Прочитана: 1574 раз
Общество 14.04.2018 06:45

Вверх кармашками-2017: У депутатов Госдумы от Волгоградской области с финансами стабильноКто-то из депутатов Госдумы, представляющих на Охотном ряду Волгоградскую область, стал за 2017-й год богаче, а кто-то, наоборот, слегка обеднел. Но в целом с финансами у народных избранников все стабильно. Как сообщает ИА «Высота 102», на официальном сайте ГД опубликованы годовые сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, а также их супругов и несовершеннолетних детей.   Коммунист Николай Арефьев, о деятельности которого на благо жителей Волгоградской области  широкой публике ничего не известно, работает в Госдуме первым замом председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Его денежный доход в 2017 году составил почти 5...
Прочитана: 5667 раз
Общество 14.04.2018 05:56

У жителей Волгограда появится больше возможностей для покупки товаров и продуктов не только в сетевых магазинах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области, в этом году в городе-герое будут работать 33 ярмарки, тогда как годом ранее выездная торговля осуществлялась лишь на 18 площадках. Самое большое количество ярмарок в этом году предусмотрено в Краснооктябрьском и Советском районах города – по 7 мест. В Тракторозаводском  районе утвердили 5 площадок, в Ворошиловском – 4. В Центральном и Красноармейском районах для выездной торговли предназначены по 3 территории, в Кировском и Дзержинском – по 2 места. Площадь...
Прочитана: 2003 раз
Аналитика 13.04.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области стартует месячник чистоты. Эх, дороги…: чиновники, депутаты и рядовые жители Волгограда разыскивают исчезнувший асфальт. 60 лет без ремонта: визитную карточку Волгограда одевают в строительные леса. Кража с ароматом туалетной воды: полицейские Тракторозаводского района Волгограда ищут наглого похитителя парфюмерной продукции. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. 
Прочитана: 30512 раз
Экология 13.04.2018 18:31

На сегодняшний день естественный «зеленый щит» города-героя находится в критическом состоянии. К такому выводу пришли волгоградские эксперты Народного фронта на расширенном заседании регионального штаба ОНФ, посвященного исполнению на территории региона федерального закона о создании лесопаркового зеленого пояса (ЛЗП), сообщает ИА «Высота 102».  Кроме пожаров, несанкционированных свалок, вредителей, стихийной рекреации, самовольной рубки и строительства, проблемой является и крайне скудное финансирование - всего 8 млн руб. выделяется бюджетом ежегодно на содержание городских лесов, тогда как до 2006 г. эта сумма составляла 70 млн руб. Последние пять лет не проводится посадка молодняка, хотя оставшиеся посадки выработали свой биологический цикл - им более 50 лет....
Прочитана: 1628 раз
Происшествия 13.04.2018 18:11 (Обновлено: 13.04.2018 18:11)

Мастерство и хорошая экипировка спасли жизнь и здоровье мотоциклиста в ДТП в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, на пересечении улицы Командира Рудь и 40 лет ВЛКСМ столкнулись мотоцикл и автомобиль “Lifan”. По имеющимся сведениям, при аварии мотоциклист успел сгруппироваться и при падении он не получил травм. Помогла  также  и защитная экипировка, она погасила часть ударной нагрузки.  По словам очевидцев, правила дорожного движения нарушил водитель авто.
Прочитана: 2300 раз
Экология 13.04.2018 17:59

Фирмы по вывозу мусора на юге Волгограда не научились убираться во дворах Активисты регионального отделения общественного движения «Зеленый патруль» начали традиционный весенний рейд по выявлению несанкционированных свалок на территории города. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель отделения Ярослав Князев, "в этом году мы должны наблюдать уменьшение количества таких свалок, но так ли это будет, покажут итоги рейда".  Впрочем, как выяснилось, далеко за примерами безобразий ехать не пришлось. В Красноармейском и Кировском районах Волгограда активисты уже зафиксировали скопление мусора на легальных контейнерных площадках. Адреса подсказал один из блогеров, возмущенный состоянием мест для сбора мусора во время подготовки города к ЧМ-2018.  К слову, занимаются вывозом мусора с этих...
Прочитана: 2676 раз
Общество 13.04.2018 17:17 (Обновлено: 13.04.2018 18:21)

Волгоградский губернатор рассказал президенту о Социальном кодексе Губернатор Андрей Бочаров сегодня рассказал президенту России Владимиру Путину о том, как в Волгоградской области оказывается помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации и тяжелых жизненных условия. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на стенограмму встречи, опубликованную на сайте Кремля, глава региона достаточно подробно объяснил, как с 2015 года рождался в регионе Социальный кодекс, для чего он нужен, как работает. "Мы пригласили за один стол представителей общественности, тех людей, которые непосредственно получают льготы, представителей политических партий, представителей трудовых коллективов и предпринимателей, и эти вопросы обсуждали. В ходе этого обсуждения было принято решение, и в конце 2015...
Прочитана: 5482 раз
Политика 13.04.2018 17:01

В здании администрации Волгоградской области на проспекте Ленина проводятся работы по созданию ситуационного центра. В настоящее время, как сообщили сегодня корр. ИА "Высота 102" в аппарате главы региона, специалисты монтируют необходимое оборудование в кабинете губернатора Андрея Бочарова. Ситуационный центр позволит повысить эффективность, оперативность и качество принятия органами власти управленческих решений, визуализации принимаемых решений, а также контроля исполнения поручений по различным направлениям деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Одновременно  создание ситуационного центра губернатора области наладит работу по  мониторингу ситуаций в плановом и чрезвычайном режимах, поможет оптимизировать информационный обмен, повысить эффективность управления финансовыми, материальными, кадровыми ресурсами. 
Прочитана: 2725 раз
Общество 13.04.2018 16:54

В Волгограде в скандальный «Горпитомник» пришли ревизоры Аудиторы КСП Волгограда провели проверку на предмет фактического использования объектов муниципальной собственности в МКП «Горпитомник», а также наличия условий для выполнения предприятием уставной деятельности. Как сообщили ИА «Высота 102» в КСП, в настоящее время готовится акт по результатам выборочного обследования.  Между тем, напомним, на прошлой неделе был арестован директор муниципального предприятия «Горпитомник» Константин Епифанов. Его подозревают в хищении денег, которые выделялись предприятию из бюджета на отлов и содержание бездомных животных.  МКП «Горпитомник» занимается в Волгограде отловом и содержанием дворовых собак. В этом году сумма казенного финансирования предприятия  по сравнению с прошлым годом увеличена до 8,9 млн рублей. Ранее...
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