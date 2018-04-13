|Экология
|14.04.2018 17:34
Жители Светлоярского района Волгоградской области оспаривают выдачу лицензии на ликвидацию Кировской свалки
Светлоярский районный суд Волгоградской области признал законными действия управления Росприроднадзора Волгоградской области по выдаче лицензии ООО «ЭкоТехСервис», которое занимается ликвидацией свалки в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в суд обратились восемь жителей Светлоярского района, которые также подвергли сомнению выданные положительные государственные экологические экспертиз по обеспечению экологической безопасности территорий, занятой свалкой отходов в Кировском районе и ликвидации пруда-накопителя жирных кислот в Светлоярском районе по технологии утилизации отходов. Истцы указывали на нарушение территориальным органом Росприроднадзора норм действующего законодательства при выдачи лицензии в сфере обращения с отходами, а также при организации и проведении государственных экологических экспертиз проектных документаций, разработанных ООО «Веста» по ликвидации Кировской свалки, ЗАО «Проектно-изыскательский институт «ГИПРОВОДСТРОЙ» по ликвидации межпоселенческого пруда-накопителя синтетических жирных кислот.
Также заявители подвергали сомнению выводы экспертных комиссий по вышеуказанным объектам экспертиз, состоящих из числа профессорско-преподавательского состава вузов Волгоградской области (Волгоградский государственный университет, Волгоградский государственный технический университет), а также из числа ведущих научных сотрудников ФГБНУ «ГосНИОРХ», заслуженных экологов РФ, практикующих специалистов-экологов организаций и предприятий различных форм собственности, пояснили в управлении. По итогам рассмотрения дела Светлоярский районный суд отказал в удовлетворении требований административным истцам и подтвердил правомерность и законность действий управления Росприроднадзора по Волгоградской области. Решение суда не вступило в законную силу.
Однако, как сообщили ИА «Высота 102» жители района, они намерены обжаловать решение районного суда, так как уверены в своей правоте. Люди готовы дойти до Европейского суда по правам человека в случае, если не найдут, по их словам, справедливости на родине. Между тем, напомним, еще весной прошлого года, после проведения аукциона по ликвидации свалки в Кировском районе руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев обращался к Волгоградскому межрайонному природоохранному прокурору Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры В.Л. Сегизекову с просьбой проверить ООО «ЭкоТехСервис» на предмет возможной коррупционной составляющей при получении лицензии на утилизацию и обезвреживание целого перечня отходов на установках «ФОРСААЖ» и «ИН-50». Как выяснили экологи, компания «ЭкоТехСервис» со второй попытки получила специфическую лицензию на утилизацию отходов нескольких классов, которую не имел ни один из участников этого рынка в Волгоградской области. Причем лицензия в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области была выдана 27 апреля 2017 года, а уже 2 мая комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области объявил аукцион на ликвидацию свалки. А главным условием конкурса является наличие именно такой лицензии, которой стал обладать ООО «ЭкоТехСервис». Это обстоятельство стало препятствием для участия в конкурсе других участников, что явилось поводом для жалоб в Волгоградское УФАС.
Ярослав Князев тогда обращал внимание на то, что компания «ЭкоТехСервис» «засветилась» в регионе лишь однажды - после того, как в 2012 году стала обладателем пруда-накопителя. А через некоторое время по итогам аукциона, куда была подана единственная заявка – именно этой компании – получила контракт более чем на 800 миллионов рублей. К слову, в ситуацию «Зеленый патруль» просил вмешаться и Росприроднадзор Российской Федерации, чтобы они проконтролировали выдачу лицензии «ЭкоТехСервису». Но в центральном аппарате федеральной службы также не увидели нарушений этой процедуры.
Напомним, процесс ликвидации свалки в Кировском районе и "переезд" этого полигона на территорию пруда-накопителя вызывает протест и возмущение жителей Светлоярского района. Люди уверены, что это осложнит и без того непростую экологическую ситуацию в районе.
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|Аналитика
|13.04.2018 20:00
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|Экология
|13.04.2018 18:31
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|Происшествия
|13.04.2018 18:11 (Обновлено: 13.04.2018 18:11)
Мастерство и хорошая экипировка спасли жизнь и здоровье мотоциклиста в ДТП в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, на пересечении улицы Командира Рудь и 40 лет ВЛКСМ столкнулись мотоцикл и автомобиль “Lifan”. По имеющимся сведениям, при аварии мотоциклист успел сгруппироваться и при падении он не получил травм. Помогла также и защитная экипировка, она погасила часть ударной нагрузки. По словам очевидцев, правила дорожного движения нарушил водитель авто.
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