



Светлоярский районный суд Волгоградской области признал законными действия управления Росприроднадзора Волгоградской области по выдаче лицензии ООО «ЭкоТехСервис», которое занимается ликвидацией свалки в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в суд обратились восемь жителей Светлоярского района, которые также подвергли сомнению выданные положительные государственные экологические экспертиз по обеспечению экологической безопасности территорий, занятой свалкой отходов в Кировском районе и ликвидации пруда-накопителя жирных кислот в Светлоярском районе по технологии утилизации отходов. Истцы указывали на нарушение территориальным органом Росприроднадзора норм действующего законодательства при выдачи лицензии в сфере обращения с отходами, а также при организации и проведении государственных экологических экспертиз проектных документаций, разработанных ООО «Веста» по ликвидации Кировской свалки, ЗАО «Проектно-изыскательский институт «ГИПРОВОДСТРОЙ» по ликвидации межпоселенческого пруда-накопителя синтетических жирных кислот.

Также заявители подвергали сомнению выводы экспертных комиссий по вышеуказанным объектам экспертиз, состоящих из числа профессорско-преподавательского состава вузов Волгоградской области (Волгоградский государственный университет, Волгоградский государственный технический университет), а также из числа ведущих научных сотрудников ФГБНУ «ГосНИОРХ», заслуженных экологов РФ, практикующих специалистов-экологов организаций и предприятий различных форм собственности, пояснили в управлении. По итогам рассмотрения дела Светлоярский районный суд отказал в удовлетворении требований административным истцам и подтвердил правомерность и законность действий управления Росприроднадзора по Волгоградской области. Решение суда не вступило в законную силу.

Однако, как сообщили ИА «Высота 102» жители района, они намерены обжаловать решение районного суда, так как уверены в своей правоте. Люди готовы дойти до Европейского суда по правам человека в случае, если не найдут, по их словам, справедливости на родине. Между тем, напомним, еще весной прошлого года, после проведения аукциона по ликвидации свалки в Кировском районе руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев обращался к Волгоградскому межрайонному природоохранному прокурору Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры В.Л. Сегизекову с просьбой проверить ООО «ЭкоТехСервис» на предмет возможной коррупционной составляющей при получении лицензии на утилизацию и обезвреживание целого перечня отходов на установках «ФОРСААЖ» и «ИН-50». Как выяснили экологи, компания «ЭкоТехСервис» со второй попытки получила специфическую лицензию на утилизацию отходов нескольких классов, которую не имел ни один из участников этого рынка в Волгоградской области. Причем лицензия в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области была выдана 27 апреля 2017 года, а уже 2 мая комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области объявил аукцион на ликвидацию свалки. А главным условием конкурса является наличие именно такой лицензии, которой стал обладать ООО «ЭкоТехСервис». Это обстоятельство стало препятствием для участия в конкурсе других участников, что явилось поводом для жалоб в Волгоградское УФАС.

Ярослав Князев тогда обращал внимание на то, что компания «ЭкоТехСервис» «засветилась» в регионе лишь однажды - после того, как в 2012 году стала обладателем пруда-накопителя. А через некоторое время по итогам аукциона, куда была подана единственная заявка – именно этой компании – получила контракт более чем на 800 миллионов рублей. К слову, в ситуацию «Зеленый патруль» просил вмешаться и Росприроднадзор Российской Федерации, чтобы они проконтролировали выдачу лицензии «ЭкоТехСервису». Но в центральном аппарате федеральной службы также не увидели нарушений этой процедуры.

Напомним, процесс ликвидации свалки в Кировском районе и "переезд" этого полигона на территорию пруда-накопителя вызывает протест и возмущение жителей Светлоярского района. Люди уверены, что это осложнит и без того непростую экологическую ситуацию в районе.



