Волгоградские депутаты заседают в Ялте













10 депутатов Волгоградской областной думы, а также представители аппарата регпарламента находятся сейчас в республике Крым, сообщает ИА «Высота 102». Поводом для совместной весенней поездки в Ялту за бюджетный счет стала открывшаяся сегодня XXVIII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Пленарное заседание прошло в Ливадийском дворце.













Волгоградские парламентарии во главе с Николаем Семисотовым, по информации регпарламента, представили несколько инициатив, в том числе на тему совершенствования законодательства о лесопарковых зеленых поясах и об ужесточении наказания за использование электроудочек.

Еще одна инициатива касается необходимости совершенствования правового регулирования в вопросах, связанных с осуществлением работ по сохранению объектов культурного наследия. Волгоградские депутаты нашли поддержку членов ЮРПА в вопросе продвижения законопроекта о социальных гарантиях всем медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, вне зависимости от типа лечебного учреждения. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», одну из инициатив представил комитет облдумы по социальной политике, труду и здравоохранению во главе с Татьяной Бухтиной - она хочет поддержать бывших узников фашистских концлагерей похоронами за госсчет.



