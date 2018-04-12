Напротив Центральной набережной Волгограда горит сухостой









Сухая растительность загорелась сегодня днем на левом берегу Волги в районе Краснослободска. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:20. На месте работают расчеты пожарно-спасательной части №50. На площади в один гектар есть несколько очагов пожара.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнем, а также воздерживаться от сжигания мусора. Обо всех случаях возгорания сообщать по телефонам: 01 или 101 (с сотового).