Специалисты провели обследование территории ликвидируемой свалки в Кировском районе Волгограда, где ранее располагался скотомогильник биологических материалов, сообщает ИА "Высота 102". По информации управления Росприроднадзора по Волгоградской области, с целью обследования территории на предмет наличия скотомогильников был осуществлен совместный выезд с прокуратурой Волгоградской области, представителями комитета ветеринарии Волгоградской области, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Установлено, что ранее на территории Кировского района располагались две биотермические ямы, которые были законсервированы и не эксплуатируются с 2004 года. Сам скотомогильник в составе двух биотермических ям ликвидирован с 2015 года в соответствии с постановлением правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 751-п "Об утверждении Порядка ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории Волгоградской области". В ходе обследования территории земельного участка, на котором располагался данный скотомогильник, биологических материалов, в том числе трупных останков животных, не обнаружено. Специалистами ГБУ ВО "Волгоградская ГорСББЖ" произведен отбор проб почвы с земельного участка для проведения анализа на сибирскую язву. В настоящее время в целях предотвращения разрушения и повреждения оставшихся элементов конструкции скотомогильника, участок огражден предупредительными лентами и информационным знаком. Прокуратурой Волгоградской области в адрес организации, осуществляющей ликвидацию Кировской свалки, будут даны дополнительные рекомендации в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами.



