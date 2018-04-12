В сгоревшей дубраве Волго-Ахтубинской поймы высадят 2 тысячи деревьев





В предстоящую субботу, 14 апреля, на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», входящего в биосферный резерват ЮНЕСКО, в рамках программы по лесовосстановлению пройдет посадка 2 тысяч деревьев в дубраве, выгоревшей в прошлом году на берегу ерика Гнилой. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры движения ЭКА, пожары охватили более 400 гектар территории природного парка, в том числе дубравы, что негативно отразилось на экологической обстановке в регионе. На месте сгоревших деревьев в дубраве будут высажены саженцы дуба черешчатого и клена татарского. Дуб черешчатый испокон веков произрастает на территории поймы и является основной породой парка.

Сбор добровольцев состоится 14 апреля в 10-30 на автодороге Средняя Ахтуба – Краснослободск, на повороте на х. Лебяжья Поляна.

Напомним, в эту субботу во всех районах Волгограда пройдут субботники, на которые выйдут тысячи горожан.