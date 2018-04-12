|Экология
|13.04.2018 10:38
В сгоревшей дубраве Волго-Ахтубинской поймы высадят 2 тысячи деревьев
В предстоящую субботу, 14 апреля, на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», входящего в биосферный резерват ЮНЕСКО, в рамках программы по лесовосстановлению пройдет посадка 2 тысяч деревьев в дубраве, выгоревшей в прошлом году на берегу ерика Гнилой. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры движения ЭКА, пожары охватили более 400 гектар территории природного парка, в том числе дубравы, что негативно отразилось на экологической обстановке в регионе. На месте сгоревших деревьев в дубраве будут высажены саженцы дуба черешчатого и клена татарского. Дуб черешчатый испокон веков произрастает на территории поймы и является основной породой парка.
Сбор добровольцев состоится 14 апреля в 10-30 на автодороге Средняя Ахтуба – Краснослободск, на повороте на х. Лебяжья Поляна.
Напомним, в эту субботу во всех районах Волгограда пройдут субботники, на которые выйдут тысячи горожан.
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|Экология
|13.04.2018 11:46
Специалисты провели обследование территории ликвидируемой свалки в Кировском районе Волгограда, где ранее располагался скотомогильник биологических материалов, сообщает ИА "Высота 102". По информации управления Росприроднадзора по Волгоградской области, с целью обследования территории на предмет наличия скотомогильников был осуществлен совместный выезд с прокуратурой Волгоградской области, представителями комитета ветеринарии Волгоградской области, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Установлено, что ранее на территории Кировского района располагались две биотермические ямы, которые были законсервированы и не эксплуатируются с 2004 года. Сам скотомогильник в составе двух биотермических ям ликвидирован с 2015 года в соответствии с постановлением правительства Волгоградской области...
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|Происшествия
|13.04.2018 11:34
Сухая растительность загорелась сегодня днем на левом берегу Волги в районе Краснослободска. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:20. На месте работают расчеты пожарно-спасательной части №50. На площади в один гектар есть несколько очагов пожара. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнем, а также воздерживаться от сжигания мусора. Обо всех случаях возгорания сообщать по телефонам: 01 или 101 (с сотового).
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|Происшествия
|13.04.2018 11:19
Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летней жительницы города Волгограда по статье «Мошенничество». По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, - сообщает ИА «Высота 102», - она опубликовала в сети Интернет ложное объявление о продаже одежды и убедила покупательницу перевести на ее банковский счет предоплату в размере около 30 тысяч рублей. После того, как деньги поступили на счет злоумышленницы, она перестала выходить на связь с потерпевшей. Полицейские установили личность и местонахождение предполагаемой преступницы: ее задержали в Волгограде по месту проживания и доставили в Краснодарский край. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит максимальное наказание...
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|Астрахань
|13.04.2018 10:24
Астраханский священник-байкер отец Георгий вновь организовывает мотопробег, который посвящается Дню Победы. Служитель ахтубинского прихода третий год подряд будет возглавлять колонну. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По признанию священника, в церковной среде к байкерам отношение неоднозначное. Однако он уверен, что именно такие люди могут доступно и понятно объяснять молодому поколению силу духовных ценностей. В мотопробеге, который в этом году продлится 4 дня, примут участие воцерквлённые байкеры. Колонна из сорока мотоциклистов посетит населённые пункты по правую и левую сторону реки Волги — Чёрный Яр, Красный Яр, Харабали, Ахтубинск, Знаменск. Закончится акция...
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|Общество
|13.04.2018 09:58
Доска позора: Жители Волгограда требуют восстановить провалившийся асфальт после работы коммунальщиков
Жители улицы Батова в Волгограде бьют тревогу по поводу провалившегося асфальта на их улице. Как они сообщили ИА «Высота 102», опасность в том, что рядом – детский сад №176. Именно по этому пути и дети, и родители ходят в это образовательное учреждение. По словам волгоградцев, недавно здесь вели работы по замене коммуникаций, и теперь такой вот результат. «Куда мы только не звонили, - говорит Марина Волкова, - но никто не удосужился даже ограждение поставить. Чего ждем? Чтобы кто-то провалился?». Напомним, что такой случай в Волгограде – не единичный. Страдают от этой беды жители улицы Фадеева в...
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|Экология
|13.04.2018 09:37
С 16 апреля по 16 мая в Волгоградской области объявлен месячник "Чистая область - 2018", сообщает ИА "Высота 102". Согласно распоряжению главы региона, в этот период на территории области пройдут мероприятия по выявлению мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории муниципальных образований, природных парков, а также по выявлению мест загрязнения и захламления территорий лесных участков, входящих в состав земель лесного фонда. Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области поручено навести чистоту вблизи автомобильных дорог, а главам муниципальных образований организовать субботники на подведомственных территориях. Юридическим и физическим лицам рекомендовано присоединиться к месячнику чистоты, провести мероприятия по уборке используемых территорий...
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|Общество
|13.04.2018 09:31
Штраф за немаркированные и просроченные лекарства, обнаруженные в Калачевской районной станции по борьбе с болезнями животных, придется заплатить ее руководителю. Как сообщили ИА “Высота 102” в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, нарушения при проверке обнаружили специалисты отдела ветеринарного контроля и надзора. В холодильнике хранилось лекарство без этикеток, а также просроченный раствор для инъекций, который, по правилам, должны были держать отдельно, чтобы затем уничтожить.
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|Происшествия
|13.04.2018 09:14
Сегодня утром в час пик приостановилось движение скоростных трамваев. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе МЭТ, причиной остановки стало обнаружение подозрительных вещей на станции “Пионерская”. Сообщение поступило в 8:55. В 9:11 движение электротранспорта возобновилось. Ничего представляющего угрозу обнаружено не было.
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|Общество
|13.04.2018 04:02
На территории Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области выявлено 19 земельных участков, которые не могут использоваться для ведения личного подсобного хозяйства. Как сообщает ИА "Высота 102", данный факт был обнаружен в ходе инспекции по инвентаризации земель специалистами комитета по управлению госимуществом. Выяснилось, что данный вид использования участков не был предусмотрен правилами землепользования и застройки городского поселения города Краснослободска. Кроме того, эта земля находится в границах охранной зоны высоковольтной линии электропередачи. А в границах таких зон запрещается ведение личного подсобного хозяйства, поскольку такая деятельность не отвечает требованиям безопасности и может повлечь причинение вреда жизни, здоровью, имуществу граждан. Теперь договоры аренды этих земельных...
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|Общество
|12.04.2018 21:18
В предстоящую субботу, 14 апреля, в рамках месячника по благоустройству в Волгограде состоится общегородской субботник. Проведение мероприятий запланировано на территории каждого района Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Время проведения - с 9.00 до 12.00. Так, в Тракторозаводском районе субботник пройдет в парке Комсомольском, на ул. Николая Отрады, пос. Мирном. В Краснооктябрьском районе - на ул. Титова (на участке от 1-й до 2-й Продольной), в Кировском – на набережной Высоцкого, у ДК Кирова, в Красноармейском – на нижней террасе Севастопольской набережной, в Дзержинском - на территории парка Героев Летчиков.
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|Здравоохранение
|12.04.2018 20:27
Девятимесячную девочку в тяжелом состоянии доставила в Волгоград реанимационная бригада из Быковской ЦРБ. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, у маленькой пациентки врачи диагностировали острый менингоэнцефалит - воспаление мозга, парез правой руки и опухоль мозга. Ребенка привезли в Волгоград на вертолете "Ансат". Сейчас девочка находится в больнице №7.
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|Аналитика
|12.04.2018 20:24
Смотрите сегодня в программе: батареи в домах волгоградцев останутся теплыми и после традиционной даты окончания отопительного сезона. Космическое настроение в день космонавтики: жители и гости Волгограда фотографировались с Юрием Гагариным. Два часа волшебства под управлением маэстро: Симфонический оркестр Мариинского театра подарил волгоградцам музыку Чайковского и Дебюсси. История с доставкой по железной дороге: в преддверии Дня Победы с вокзала Волгограда в праздничный тур отправился воинский эшелон. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00...
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|Расследования
|12.04.2018 18:17
Более 600 тысяч рублей неустойки придется заплатить столичной фирме “Строй-финанс” комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского за почти месяц просрочки в ремонте дороги. Об этом сегодня сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области. В мае прошлого года комитет заключил контракт на ремонт автодорог на улице Александрова от путепровода № 1 до улицы Автодорога № 6. Ремонт подрядчик должен был выполнить до 30 июля того же года. Стоимость контракта составила почти 30 миллионов рублей. Но к назначенному сроку работы не были выполнены. При этом контракт обязывал подрядчика оплачивать каждый день неустойки. Суд удовлетворил иск заказчика. Решение вступило...
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|Расследования
|12.04.2018 18:15
Бывший декан юридического факультета и бывший старший преподаватель Волгоградского института бизнеса взяты под стражу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение принял сегодня Центральный районный суд. Напомним, во вторник фигурантами коррупционного скандала стали 13 человек - руководители и преподаватели вуза. Их изобличили следователи регионального управления СК России вместе с оперативниками Управления экономический безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. По их данным создала преступную декан юридического факультета. На протяжении нескольких лет они собирали со студентов деньги за сдачу отдельных экзаменов и зачетов или же сессий целиком. Стоимость оценок...
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|Происшествия
|12.04.2018 17:10
Из-за нецелевого использования почти трех миллионов рублей, собранных за оплату тепла и горячей воды, в отношении ТСЖ "Братский" в Кировском районе возбуждено уголовное дело. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с октября 2016 по июль 2017 года собственники жилья заплатили за тепло более пяти миллионов рублей. При этом поставщику ресурсов ТСЖ перечислило менее двух с половиной миллионов рублей. Остальные деньги были потрачены на цели, не связанные с оплатой коммунальных услуг, в том числе на покупку канцтоваров и работы по благоустройству. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники СО-7 СУ УМВД России по Волгограду.
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13 апреля 11:34
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В сгоревшей дубраве Волго-Ахтубинской поймы высадят 2 тысячи деревьев 3
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В сгоревшей дубраве Волго-Ахтубинской поймы высадят 2 тысячи деревьев 3
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