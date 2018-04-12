Жители улицы Батова в Волгограде бьют тревогу по поводу провалившегося асфальта на их улице. Как они сообщили ИА «Высота 102», опасность в том, что рядом – детский сад №176. Именно по этому пути и дети, и родители ходят в это образовательное учреждение. По словам волгоградцев, недавно здесь вели работы по замене коммуникаций, и теперь такой вот результат. «Куда мы только не звонили, - говорит Марина Волкова, - но никто не удосужился даже ограждение поставить. Чего ждем? Чтобы кто-то провалился?».

Напомним, что такой случай в Волгограде – не единичный. Страдают от этой беды жители улицы Фадеева в Красноармейском районе, с которой пытались справиться собственными силами: даже «забивали» яму картошкой и коврами. Такая же картина на улице Вторая Динамовская, 50 лет Октября, Быстрова в Кировском районе, улице Елецкой в Ворошиловском.





А вот жителям улицы Тургенева в Дзержинском районе, можно сказать, повезло. После публикации 10 апреля материала на «Высоте 102» «В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожье» в этот же день провалы засыпали щебенкой. Теперь люди ждут асфальта.





Подробно о проблеме – в итоговой информационной программе «Взгляд с Высоты» в воскресенье, 15 апреля.



