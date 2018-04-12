Волгоградская область с понедельника начинает жить в чистоте

Жители улицы Батова в Волгограде бьют тревогу по поводу провалившегося асфальта на их улице. Как они сообщили ИА «Высота 102», опасность в том, что рядом – детский сад №176. Именно по этому пути и дети, и родители ходят в это образовательное учреждение. По словам волгоградцев, недавно здесь вели работы по замене коммуникаций, и теперь такой вот результат. «Куда мы только не звонили, - говорит Марина Волкова, - но никто не удосужился даже ограждение поставить. Чего ждем? Чтобы кто-то провалился?». Напомним, что такой случай в Волгограде – не единичный. Страдают от этой беды жители улицы Фадеева в...