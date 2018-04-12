Грудничка с воспалением мозга доставили в Волгоград вертолетом

Более 600 тысяч рублей неустойки придется заплатить столичной фирме “Строй-финанс” комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского за почти месяц просрочки в ремонте дороги. Об этом сегодня сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области. В мае прошлого года комитет заключил контракт на ремонт автодорог на улице Александрова от путепровода № 1 до улицы Автодорога № 6. Ремонт подрядчик должен был выполнить до 30 июля того же года. Стоимость контракта составила почти 30 миллионов рублей. Но к назначенному сроку работы не были выполнены. При этом контракт обязывал подрядчика оплачивать каждый день неустойки. Суд удовлетворил иск заказчика. Решение вступило...

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