Бывший декан юридического факультета и бывший старший преподаватель Волгоградского института бизнеса взяты под стражу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение принял сегодня Центральный районный суд. Напомним, во вторник фигурантами коррупционного скандала стали 13 человек - руководители и преподаватели вуза. Их изобличили следователи регионального управления СК России вместе с оперативниками Управления экономический безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. По их данным создала преступную декан юридического факультета. На протяжении нескольких лет они собирали со студентов деньги за сдачу отдельных экзаменов и зачетов или же сессий целиком. Стоимость оценок варьировалась от 5 до 23 тысяч рублей. За 2 года на банковский счет только одного из активных членов группы поступило около 2 миллионов рублей. Есть сведения о, примерно, 100 преступных эпизодах. Информацию о них сейчас проверяют следователи.



