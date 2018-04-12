|Расследования
|12.04.2018 18:15
Взяты под стражу декан и преподаватель Волгоградского института бизнеса
Бывший декан юридического факультета и бывший старший преподаватель Волгоградского института бизнеса взяты под стражу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение принял сегодня Центральный районный суд. Напомним, во вторник фигурантами коррупционного скандала стали 13 человек - руководители и преподаватели вуза. Их изобличили следователи регионального управления СК России вместе с оперативниками Управления экономический безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. По их данным создала преступную декан юридического факультета. На протяжении нескольких лет они собирали со студентов деньги за сдачу отдельных экзаменов и зачетов или же сессий целиком. Стоимость оценок варьировалась от 5 до 23 тысяч рублей. За 2 года на банковский счет только одного из активных членов группы поступило около 2 миллионов рублей. Есть сведения о, примерно, 100 преступных эпизодах. Информацию о них сейчас проверяют следователи.
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Смотрите в программе: В Волгоградской области все больше районов оказываются в зоне бедствия из-за большой воды, в...
|Здравоохранение
|12.04.2018 20:27
Девятимесячную девочку в тяжелом состоянии доставила в Волгоград реанимационная бригада из Быковской ЦРБ. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, у маленькой пациентки врачи диагностировали острый менингоэнцефалит - воспаление мозга, парез правой руки и опухоль мозга. Ребенка привезли в Волгоград на вертолете "Ансат". Сейчас девочка находится в больнице №7.
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|Аналитика
|12.04.2018 20:24
Смотрите сегодня в программе: батареи в домах волгоградцев останутся теплыми и после традиционной даты окончания отопительного сезона. Космическое настроение в день космонавтики: жители и гости Волгограда фотографировались с Юрием Гагариным. Два часа волшебства под управлением маэстро: Симфонический оркестр Мариинского театра подарил волгоградцам музыку Чайковского и Дебюсси. История с доставкой по железной дороге: в преддверии Дня Победы с вокзала Волгограда в праздничный тур отправился воинский эшелон. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00...
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|Общество
|12.04.2018 18:18
В предстоящую субботу, 14 апреля, в рамках месячника по благоустройству в Волгограде состоится общегородской субботник. Проведение мероприятий запланировано на территории каждого района Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Время проведения - с 9.00 до 12.00. Так, в Тракторозаводском районе субботник пройдет в парке Комсомольском, на ул. Николая Отрады, пос. Мирном. В Краснооктябрьском районе - на ул. Титова (на участке от 1-й до 2-й Продольной), в Кировском – на набережной Высоцкого, у ДК Кирова, в Красноармейском – на нижней террасе Севастопольской набережной, в Дзержинском - на территории парка Героев Летчиков.
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|Происшествия
|12.04.2018 17:10 (Обновлено: 12.04.2018 18:01)
Из-за нецелевого использования почти трех миллионов рублей, собранных за оплату тепла и горячей воды, в отношении ТСЖ "Братский" в Кировском районе возбуждено уголовное дело. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с октября 2016 по июль 2017 года собственники жилья заплатили за тепло более пяти миллионов рублей. При этом поставщику ресурсов ТСЖ перечислило менее двух с половиной миллионов рублей. Остальные деньги были потрачены на цели, не связанные с оплатой коммунальных услуг, в том числе на покупку канцтоваров и работы по благоустройству. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники СО-7 СУ УМВД России по Волгограду.
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|Происшествия
|12.04.2018 16:45
Несколько десятков граждан Узбекистана прописал в своем доме 46-летний житель поселка Самофаловка. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, регистрацию в одном доме 64 человек правоохранители обнаружили во время спецрейда. При этом само здание было отключено от всех коммуникаций и жить там никто из прописанных не собирался. Теперь хозяину этого грозит до трех лет тюрьмы за фиктивную постановку на учет иностранцев.
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|Расследования
|12.04.2018 16:31
Более 600 тысяч рублей неустойки придется заплатить столичной фирме “Строй-финанс” комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского за почти месяц просрочки в ремонте дороги. Об этом сегодня сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области. В мае прошлого года комитет заключил контракт на ремонт автодорог на улице Александрова от путепровода № 1 до улицы Автодорога № 6. Ремонт подрядчик должен был выполнить до 30 июля того же года. Стоимость контракта составила почти 30 миллионов рублей. Но к назначенному сроку работы не были выполнены. При этом контракт обязывал подрядчика оплачивать каждый день неустойки. Суд удовлетворил иск заказчика. Решение вступило...
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|Экономика
|12.04.2018 16:14
В Волгоград уже поступили первые автомобили Volkswagen Teramont. Teramont – полноразмерный семиместный кроссовер марки Volkswagen, построенный на модульной платформе MQB1. На сегодняшний день – это самый крупный автомобиль, построенный на данной платформе. О секретах нового немецкого кроссовера рассказали ИА «Высота 102» в компании «Волга -Раст» - официальном дилере Volkswagen. Впечатляющие габариты Размеры у кроссовера внушительные: длина кузова больше 5 метров, ширина почти 2 метра, высота немногим меньше 1,8 метра, а клиренс – целых 203 мм. Teramont – это просторный салон и три ряда сидений с семью посадочными местами. Оба задних ряда...
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|Общество
|12.04.2018 16:00
В преддверии Дня космонавтики, который отмечается сегодня, волгоградский планетарий подвергся реорганизации. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона, принято решение реорганизовать государственное унитарное культурно-просветительское предприятие "Волгоградский планетарий" в форме преобразования в государственное бюджетное учреждение культуры Волгоградской области "Волгоградский планетарий". Полномочиями учредителя наделен областной комитет культуры. Ему поручено в четырехмесячный срок утвердить устав ГБУК Волгоградской области "Волгоградский планетарий", сформировать и утвердить государственное задание на оказание госуслуг, осуществить все мероприятия по государственной регистрации нового учреждения культуры. Какая судьба ожидает сотрудников теперь уже бывшего государственного унитарного культурно-просветительского предприятия "Волгоградский планетарий", в документе не сообщается. В...
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|Происшествия
|12.04.2018 14:53
Ответить перед законом за куплю-продажу старой двустволки 16 калибра придется двоим жителям села Костарево. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, полицейские изъяли незарегистрированное охотничье ружье модели ТОЗ-Б, выпуск которой прекратился в 1957 году, у 41-летнего местного жителя. Как оказалось, ружье он купил у своего 45-летнего соседа. Теперь им обоим грозит до двух лет тюрьмы за незаконную куплю-продажу оружия.
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|Расследования
|12.04.2018 14:42
Дзержинский районный суд приговорил риэлтора Наталью Кузнецову к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за мошенничество с чужой квартирой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, летом 2016 года к женщине обратился владелец однокомнатной квартиры с просьбой ее продать. Получив нотариальную доверенность от хозяина жилплощади, Наталья Кузнецова ее продала, но вырученные 1 миллион 700 тысяч рублей присвоила себе. Затем еще в течение нескольких месяцев ей удавалось морочить голову владельцу квартиры заверениями, что недвижимость еще не реализована. Однако правда все же вскрылась. К слову, на судебном процессе риэлтор лишь частично признала свою вину....
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|Культура
|12.04.2018 13:50
В Волгограде завершились съемки программы о путешествиях «Список Эрика» международного информационного телеканала RT. Главная идея телепроекта - рассказать зрителям, что можно посмотреть в нашем городе во время Чемпионата мира по футболу, показать его достопримечательности и напомнить историю города на Волге. Как сообщили ИА «Высота 102» в телекомпании, первая часть будет посвящена развлекательной и футбольной тематике. Вторая часть посвящена Сталинградской битве, очень важной странице истории, которая будет интересна российским и иностранным зрителям. Съемки программы длились 5 дней – за это время съемочная группа RT посетила музей-панораму «Сталинградская битва», поднялась на Мамаев курган, сняла виды исторического центра города. Один день...
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|Расследования
|12.04.2018 13:43
Бывший егерь охотхозяйства "Солодчинское" Волгоградского областного общества охотников и рыболовов Владимир Кузнецов приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей за незаконную охоту на зайцев. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, сегодня Ольховский районный суд признал Кузнецова виновным в незаконной добыче пяти зайцев. Установлено, что в октябре прошлого года на автомобиле "Нива" в ночное время он охотился на зайцев со своим другом. Они ослепляли животных фарами. Первоначально Кузнецов отрицал причастность к совершению преступления, утверждал, "что он егерь, и ему охотится таким способом можно". Позже он признал вину, возместил с другом причиненный окружающей среде ущерб. С...
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|Борьба с коррупцией
|12.04.2018 13:26
Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия по состоянию на 4 апреля 2018 г Сергей Иванов, младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области, согласно Федерального закона «О противодействии коррупции», вошел в российский реестр коррупционеров. Об этом сообщается сегодня на официальном портале «Госслужба». Согласно данным, 9 февраля 2018 года он был уволен с должности за совершение коррупционного правонарушения. Всего в списке фигурирует пять человек. Кроме...
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|Расследования
|12.04.2018 13:11
К 2 годам колонии общего режима приговорил Волгоградский областной суд тренера из Волжского Виталия Матвеева. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в декабре 2016 года 24-летний волжанин продал своему знакомому 100 таблеток станозолола. У него дома также нашли запрещенные к свободной продаже вещества. А на почте изъяли пять посылок на имя Матвеева, где было более 100 граммов анаболических стероидов. Их он заказал в Интернете. Ранее городской суд Волжского приговорил мужчину к 100-тысячному штрафу. Находившегося под подпиской о невыезде Матвеева взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в силу. Уголовное дело расследовали сотрудники ГУ МВД...
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|Общество
|12.04.2018 12:39
Похоронами за счет бюджета хотят поддержать узников фашистских концлагерей члены комитета Волгоградской областной думы по социальной политике, труду и здравоохранению под председательством Татьяны Бухтиной, передает ИА «Высота 102». На сайте регионального парламента опубликован пресс-релиз под заголовком «Депутаты предлагают расширить меры соцподдержки для узников концлагерей». Но в процессе чтения текста становится ясно, что задекларированная мера соцподдержки - бесплатные ритуальные услуги. Сообщается, что узники концлагерей, получающие те же денежные выплаты и меры соцподдержки, что и участники Великой Отечественной войны лишены права на возмещение стоимости погребения, в то время как численность этой категории граждан стремительно сокращается. За последние пять...
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12 апреля 20:27
12 апреля 18:18
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Взяты под стражу декан и преподаватель Волгоградского института бизнеса 21
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12 апреля 10:26
12 апреля 09:18
12 апреля 08:50
Расследования
12 апреля 18:15
Взяты под стражу декан и преподаватель Волгоградского института бизнеса 21
12 апреля 12:00
11 апреля 12:00
10 апреля 17:01
10 апреля 12:58
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