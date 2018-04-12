|Общество
|13.04.2018 04:02
В Волгоградской области под огороды выделили землю "под напряжением"
На территории Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области выявлено 19 земельных участков, которые не могут использоваться для ведения личного подсобного хозяйства. Как сообщает ИА "Высота 102", данный факт был обнаружен в ходе инспекции по инвентаризации земель специалистами комитета по управлению госимуществом. Выяснилось, что данный вид использования участков не был предусмотрен правилами землепользования и застройки городского поселения города Краснослободска. Кроме того, эта земля находится в границах охранной зоны высоковольтной линии электропередачи. А в границах таких зон запрещается ведение личного подсобного хозяйства, поскольку такая деятельность не отвечает требованиям безопасности и может повлечь причинение вреда жизни, здоровью, имуществу граждан. Теперь договоры аренды этих земельных участков будут расторгнуты и их снимут с кадастрового учета.
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|Здравоохранение
|12.04.2018 20:27
Девятимесячную девочку в тяжелом состоянии доставила в Волгоград реанимационная бригада из Быковской ЦРБ. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, у маленькой пациентки врачи диагностировали острый менингоэнцефалит - воспаление мозга, парез правой руки и опухоль мозга. Ребенка привезли в Волгоград на вертолете "Ансат". Сейчас девочка находится в больнице №7.
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|Аналитика
|12.04.2018 20:24
Смотрите сегодня в программе: батареи в домах волгоградцев останутся теплыми и после традиционной даты окончания отопительного сезона. Космическое настроение в день космонавтики: жители и гости Волгограда фотографировались с Юрием Гагариным. Два часа волшебства под управлением маэстро: Симфонический оркестр Мариинского театра подарил волгоградцам музыку Чайковского и Дебюсси. История с доставкой по железной дороге: в преддверии Дня Победы с вокзала Волгограда в праздничный тур отправился воинский эшелон. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00...
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|Общество
|12.04.2018 18:18
В предстоящую субботу, 14 апреля, в рамках месячника по благоустройству в Волгограде состоится общегородской субботник. Проведение мероприятий запланировано на территории каждого района Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Время проведения - с 9.00 до 12.00. Так, в Тракторозаводском районе субботник пройдет в парке Комсомольском, на ул. Николая Отрады, пос. Мирном. В Краснооктябрьском районе - на ул. Титова (на участке от 1-й до 2-й Продольной), в Кировском – на набережной Высоцкого, у ДК Кирова, в Красноармейском – на нижней террасе Севастопольской набережной, в Дзержинском - на территории парка Героев Летчиков.
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|Расследования
|12.04.2018 18:15
Бывший декан юридического факультета и бывший старший преподаватель Волгоградского института бизнеса взяты под стражу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение принял сегодня Центральный районный суд. Напомним, во вторник фигурантами коррупционного скандала стали 13 человек - руководители и преподаватели вуза. Их изобличили следователи регионального управления СК России вместе с оперативниками Управления экономический безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. По их данным создала преступную декан юридического факультета. На протяжении нескольких лет они собирали со студентов деньги за сдачу отдельных экзаменов и зачетов или же сессий целиком. Стоимость оценок...
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|Происшествия
|12.04.2018 17:10
Из-за нецелевого использования почти трех миллионов рублей, собранных за оплату тепла и горячей воды, в отношении ТСЖ "Братский" в Кировском районе возбуждено уголовное дело. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с октября 2016 по июль 2017 года собственники жилья заплатили за тепло более пяти миллионов рублей. При этом поставщику ресурсов ТСЖ перечислило менее двух с половиной миллионов рублей. Остальные деньги были потрачены на цели, не связанные с оплатой коммунальных услуг, в том числе на покупку канцтоваров и работы по благоустройству. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники СО-7 СУ УМВД России по Волгограду.
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|Расследования
|12.04.2018 16:31
Более 600 тысяч рублей неустойки придется заплатить столичной фирме “Строй-финанс” комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского за почти месяц просрочки в ремонте дороги. Об этом сегодня сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области. В мае прошлого года комитет заключил контракт на ремонт автодорог на улице Александрова от путепровода № 1 до улицы Автодорога № 6. Ремонт подрядчик должен был выполнить до 30 июля того же года. Стоимость контракта составила почти 30 миллионов рублей. Но к назначенному сроку работы не были выполнены. При этом контракт обязывал подрядчика оплачивать каждый день неустойки. Суд удовлетворил иск заказчика. Решение вступило...
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|Экономика
|12.04.2018 16:14
В Волгоград уже поступили первые автомобили Volkswagen Teramont. Teramont – полноразмерный семиместный кроссовер марки Volkswagen, построенный на модульной платформе MQB1. На сегодняшний день – это самый крупный автомобиль, построенный на данной платформе. О секретах нового немецкого кроссовера рассказали ИА «Высота 102» в компании «Волга -Раст» - официальном дилере Volkswagen. Впечатляющие габариты Размеры у кроссовера внушительные: длина кузова больше 5 метров, ширина почти 2 метра, высота немногим меньше 1,8 метра, а клиренс – целых 203 мм. Teramont – это просторный салон и три ряда сидений с семью посадочными местами. Оба задних ряда...
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|Общество
|12.04.2018 16:00
В преддверии Дня космонавтики, который отмечается сегодня, волгоградский планетарий подвергся реорганизации. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона, принято решение реорганизовать государственное унитарное культурно-просветительское предприятие "Волгоградский планетарий" в форме преобразования в государственное бюджетное учреждение культуры Волгоградской области "Волгоградский планетарий". Полномочиями учредителя наделен областной комитет культуры. Ему поручено в четырехмесячный срок утвердить устав ГБУК Волгоградской области "Волгоградский планетарий", сформировать и утвердить государственное задание на оказание госуслуг, осуществить все мероприятия по государственной регистрации нового учреждения культуры. Какая судьба ожидает сотрудников теперь уже бывшего государственного унитарного культурно-просветительского предприятия "Волгоградский планетарий", в документе не сообщается. В...
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|Происшествия
|12.04.2018 14:53
Ответить перед законом за куплю-продажу старой двустволки 16 калибра придется двоим жителям села Костарево. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, полицейские изъяли незарегистрированное охотничье ружье модели ТОЗ-Б, выпуск которой прекратился в 1957 году, у 41-летнего местного жителя. Как оказалось, ружье он купил у своего 45-летнего соседа. Теперь им обоим грозит до двух лет тюрьмы за незаконную куплю-продажу оружия.
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|Культура
|12.04.2018 13:50
В Волгограде завершились съемки программы о путешествиях «Список Эрика» международного информационного телеканала RT. Главная идея телепроекта - рассказать зрителям, что можно посмотреть в нашем городе во время Чемпионата мира по футболу, показать его достопримечательности и напомнить историю города на Волге. Как сообщили ИА «Высота 102» в телекомпании, первая часть будет посвящена развлекательной и футбольной тематике. Вторая часть посвящена Сталинградской битве, очень важной странице истории, которая будет интересна российским и иностранным зрителям. Съемки программы длились 5 дней – за это время съемочная группа RT посетила музей-панораму «Сталинградская битва», поднялась на Мамаев курган, сняла виды исторического центра города. Один день...
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|Борьба с коррупцией
|12.04.2018 13:26
Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия по состоянию на 4 апреля 2018 г Сергей Иванов, младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области, согласно Федерального закона «О противодействии коррупции», вошел в российский реестр коррупционеров. Об этом сообщается сегодня на официальном портале «Госслужба». Согласно данным, 9 февраля 2018 года он был уволен с должности за совершение коррупционного правонарушения. Всего в списке фигурирует пять человек. Кроме...
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|Общество
|12.04.2018 12:39
Похоронами за счет бюджета хотят поддержать узников фашистских концлагерей члены комитета Волгоградской областной думы по социальной политике, труду и здравоохранению под председательством Татьяны Бухтиной, передает ИА «Высота 102». На сайте регионального парламента опубликован пресс-релиз под заголовком «Депутаты предлагают расширить меры соцподдержки для узников концлагерей». Но в процессе чтения текста становится ясно, что задекларированная мера соцподдержки - бесплатные ритуальные услуги. Сообщается, что узники концлагерей, получающие те же денежные выплаты и меры соцподдержки, что и участники Великой Отечественной войны лишены права на возмещение стоимости погребения, в то время как численность этой категории граждан стремительно сокращается. За последние пять...
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|Происшествия
|12.04.2018 12:31
Ответить за угон чужого авто придется 35-летнему работнику одного из автосервисов Советского района. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в среду с заявлением об угоне “Daewoo Nexia” к полицейским обратился хозяин авто. Он рассказал, что отдал машину на ремонт в автосервис. Сотрудники ДПС нашли машину в частном секторе. Автомобиль был перевернут, были на нем и другие следы аварии. По горячим следам задержали и самого угонщика. Как оказалось, мужчина выпил и решил прокатиться на чужой машине. Но по дороге врезался в столб, после чего убежал. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы за угон без цели хищения. ...
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|Расследования
|12.04.2018 12:00
В областной избирательной комиссии Волгоградской области не могут выяснить судьбу уголовного дела по факту нанесения ущерба бюджету Волгоградской области, который был выявлен в ТИК Кировского района. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на акт проверки бюджетной отчетности ИКВО за 2017 год, подготовленный КСП Волгоградской области, на карточку и.о. бухгалтера ТИК Кировского района еще в 2016 году было перечислено "лишних" 212 тысяч рублей. Материалы проверки были направлены ИКВО в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Однако информация от правоохранительных органов о результатах расследования в ИКВО не поступала. Территориальной избирательной комиссией...
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|Общество
|12.04.2018 11:38
Беда в семье волгоградцев Терещук случилась в июне 2015 года, когда во время купания в водоеме на тот момент 12-летний сын Сергей неудачно нырнул и получил тяжелую позвоночно-спинно-мозговую травму. Мальчишка оказался полностью парализован. Потом были долгие месяцы в больнице - операция и восстановительное лечение. Сейчас Сергею 14 лет. Как рассказала ИА «Высота 102» его мама, которая постоянно находится рядом с сыном, он очень старается выполнять все рекомендации врачей, проходит школьное обучение на дому - правда, в устной форме, ведь ни писать, ни сидеть самостоятельно он по-прежнему не может. Но доктора...
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13 апреля 04:02
В Волгоградской области под огороды выделили землю "под напряжением" 3
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