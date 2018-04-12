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Экономика
 12.04.2018 16:14 Реклама

Семиместный Volkswagen Teramont уже в Волгограде: раскрываем секреты нового немецкого кроссовера

В Волгоград уже поступили первые автомобили Volkswagen Teramont. Teramont – полноразмерный семиместный кроссовер марки Volkswagen, построенный на модульной платформе MQB1. На сегодняшний день – это самый крупный автомобиль, построенный на данной платформе.  О секретах нового немецкого кроссовера рассказали ИА «Высота 102» в компании «Волга -Раст» - официальном дилере Volkswagen. 

Впечатляющие габариты
Размеры у кроссовера внушительные: длина кузова больше 5 метров, ширина почти 2 метра, высота немногим меньше 1,8 метра, а клиренс – целых 203 мм. 



Teramont – это просторный салон и три ряда сидений с семью посадочными местами. Оба задних ряда складываются и кроссовер при этом превращается в фургон с 1 421 литрами грузового пространства. 

Брутальный дизайн
Огромный кузов выглядит дорого и классически сдержанно. Спереди кроссовер получил массивный передний бампер с проходящей снизу защитной накладкой серебристого цвета и прямоугольную решетку радиатора с двумя горизонтальными хромированными планками. 

Интерьер: простор и комфорт
Салон Teramont  удобен и эргономичен. Для водителя и пассажиров предусмотрены многочисленные приспособления, включая множество подстаканников и пару десятков отделений для мелочей.
Дверные проемы очень широкие и высокие. Доступ на третий ряд легкий —  переднее сидение  легко сдвигается и откидывается. Сзади есть собственный пульт управления микроклиматом, а к сиденьям подведены свои воздуховоды.



Класс автомобиля подчеркивают высококачественные материалы отделки, технологичное оснащение. Volkswagen Teramont имеет еще несколько полезных функций и настроек: запоминание положения водительского сиденья и боковых зеркал заднего вида, набор систем-ассистентов водителя, персонализированную настройку цифровой приборной панели и экрана мультимедийной системы.

Технические характеристики
У нас модель поставляется с двумя бензиновыми двигателями:
• TSI2  объемом 2 л и мощностью 241 л.с.;
• VR63  объемом 3,6 л и мощностью 284 л.с.
В качестве трансмиссии в обоих случаях будет выступать 8-диапазонный автомат Aisin4. Все версии – только полноприводные, оснащенные многодисковой муфтой. Шайба на центральной консоли между креслами управляет режимами работы трансмиссии для разных типов покрытия.

Инновационные технологии на службе нового кроссовера
На российском рынке Volkswagen Teramont  представлен в 4 комплектациях. 
В базовой версии владелец автомобиля получает всю необходимую современную начинку: светодиодную оптику с отдельными дневными ходовыми огнями, 3-зонный климат-контроль, большие легкосплавные диски, аудиосистему, инновационную электронику. По умолчанию немецкий кроссовер оснащен информационно-развлекательной системой Composition Media5
В топовой комплектации Teramont  поставляется с цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма с отличной графикой и бесчисленными вариантами настроек, оформления и вывода информации. 
В списке опций автоматическое открывание крышки багажника, панорамная крыша, кожаная обивка салона, сенсорная приборная панель, функция контроля слепых зон, система автоматической парковки и др. 

Teramont: безопасность в приоритете
Инженеры оснастили Volkswagen Teramont широким набором систем пассивной и активной безопасности. Это единственный в своем классе автомобиль c автоматической системой экстренного торможения. Уже в базовую комплектацию автомобиля включены шесть подушек безопасности.
Все версии Teramont оснащены системой контроля курсовой устойчивости и пакетом других систем помощи водителю.  В зависимости от комплектации для владельцев Teramont доступны:
• система контроля слепых зон с ассистентом выезда с парковки; ассистент движения по полосе; 
• парковочный автопилот;
• система автоматического управления головным светом; 
• система кругового обзора. 

Управляемость Volkswagen Teramont
За рулем автомобиля габариты совершенно не ощущаются. Панель управления удобна в использовании, цифровые приборы и дисплеи не отвлекают внимание. Положение сиденья, высота рукоятки переключения передач и расстояние между педалями максимально выверены и настроены для комфорта водителя. 



У Teramont чувствуется и плавность хода, и внятная управляемость. Семейный внедорожник демонстрирует уверенность на дороге любой сложности и в самых неблагоприятных погодных условиях. 

 1 МКьюБи
 2 ТЭсАй
 3 ВР6
 4 Айсин
 5 Композишн Медиа

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