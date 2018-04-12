В Волгоград уже поступили первые автомобили Volkswagen Teramont. Teramont – полноразмерный семиместный кроссовер марки Volkswagen, построенный на модульной платформе MQB1. На сегодняшний день – это самый крупный автомобиль, построенный на данной платформе. О секретах нового немецкого кроссовера рассказали ИА «Высота 102» в компании «Волга -Раст» - официальном дилере Volkswagen.





Впечатляющие габариты

Размеры у кроссовера внушительные: длина кузова больше 5 метров, ширина почти 2 метра, высота немногим меньше 1,8 метра, а клиренс – целых 203 мм.

















Брутальный дизайн

Огромный кузов выглядит дорого и классически сдержанно. Спереди кроссовер получил массивный передний бампер с проходящей снизу защитной накладкой серебристого цвета и прямоугольную решетку радиатора с двумя горизонтальными хромированными планками.





Интерьер: простор и комфорт

Салон Teramont удобен и эргономичен. Для водителя и пассажиров предусмотрены многочисленные приспособления, включая множество подстаканников и пару десятков отделений для мелочей.

Дверные проемы очень широкие и высокие. Доступ на третий ряд легкий — переднее сидение легко сдвигается и откидывается. Сзади есть собственный пульт управления микроклиматом, а к сиденьям подведены свои воздуховоды.













Класс автомобиля подчеркивают высококачественные материалы отделки, технологичное оснащение. Volkswagen Teramont имеет еще несколько полезных функций и настроек: запоминание положения водительского сиденья и боковых зеркал заднего вида, набор систем-ассистентов водителя, персонализированную настройку цифровой приборной панели и экрана мультимедийной системы.





Технические характеристики

У нас модель поставляется с двумя бензиновыми двигателями:

• TSI2 объемом 2 л и мощностью 241 л.с.;

• VR63 объемом 3,6 л и мощностью 284 л.с.

В качестве трансмиссии в обоих случаях будет выступать 8-диапазонный автомат Aisin4. Все версии – только полноприводные, оснащенные многодисковой муфтой. Шайба на центральной консоли между креслами управляет режимами работы трансмиссии для разных типов покрытия.





Инновационные технологии на службе нового кроссовера

В базовой версии владелец автомобиля получает всю необходимую современную начинку: светодиодную оптику с отдельными дневными ходовыми огнями, 3-зонный климат-контроль, большие легкосплавные диски, аудиосистему, инновационную электронику. По умолчанию немецкий кроссовер оснащен информационно-развлекательной системой Composition Media5.

В топовой комплектации Teramont поставляется с цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма с отличной графикой и бесчисленными вариантами настроек, оформления и вывода информации.

В списке опций автоматическое открывание крышки багажника, панорамная крыша, кожаная обивка салона, сенсорная приборная панель, функция контроля слепых зон, система автоматической парковки и др.





Teramont: безопасность в приоритете

Инженеры оснастили Volkswagen Teramont широким набором систем пассивной и активной безопасности. Это единственный в своем классе автомобиль c автоматической системой экстренного торможения. Уже в базовую комплектацию автомобиля включены шесть подушек безопасности.

Все версии Teramont оснащены системой контроля курсовой устойчивости и пакетом других систем помощи водителю. В зависимости от комплектации для владельцев Teramont доступны:

• система контроля слепых зон с ассистентом выезда с парковки; ассистент движения по полосе;

• парковочный автопилот;

• система автоматического управления головным светом;

• система кругового обзора.





Управляемость Volkswagen Teramont

За рулем автомобиля габариты совершенно не ощущаются. Панель управления удобна в использовании, цифровые приборы и дисплеи не отвлекают внимание. Положение сиденья, высота рукоятки переключения передач и расстояние между педалями максимально выверены и настроены для комфорта водителя.













У Teramont чувствуется и плавность хода, и внятная управляемость. Семейный внедорожник демонстрирует уверенность на дороге любой сложности и в самых неблагоприятных погодных условиях.





1 МКьюБи

2 ТЭсАй

3 ВР6

4 Айсин

5 Композишн Медиа



