



В Волгограде завершились съемки программы о путешествиях «Список Эрика» международного информационного телеканала RT. Главная идея телепроекта - рассказать зрителям, что можно посмотреть в нашем городе во время Чемпионата мира по футболу, показать его достопримечательности и напомнить историю города на Волге. Как сообщили ИА «Высота 102» в телекомпании, первая часть будет посвящена развлекательной и футбольной тематике. Вторая часть посвящена Сталинградской битве, очень важной странице истории, которая будет интересна российским и иностранным зрителям.

Съемки программы длились 5 дней – за это время съемочная группа RT посетила музей-панораму «Сталинградская битва», поднялась на Мамаев курган, сняла виды исторического центра города. Один день ведущий программы – мексиканский журналист Эрик Фонсека Сарате – провел в роте Почетного караула в военном гарнизоне. Он участвовал в занятиях по строевой подготовке, учился чеканить шаг и на себе ощутил особенности воинской службы.

«Я приехал в Волгоград впервые, но очень давно хотел здесь побывать, – признался ведущий программы Эрик Фонсека. – Особенно хотелось увидеть знаменитый памятник «Родина-мать зовет!». Меня очень впечатлила история Сталинградской битвы – именно в Волгограде я осознал ее значимость и роль русского народа во Второй мировой войне. В современном Волгограде мне очень понравился центр города и стадион «Волгоград-Арена». Я осмотрел почти все стадионы, построенные к Чемпионату мира, и могу сказать, что волгоградский – один из самых красивых, как внутри, так и снаружи. И еще у вас очень много мест, где можно вкусно поесть».

Информационно-развлекательная программа «Список Эрика» («La lista de Erick») выходит в эфир RT на испанском, а также в эфире документального телеканала RTД на русском языке. Ведущий программы, мексиканский журналист Эрик Фонсека Сарате, путешествует по России и рассказывает зрителям об интересных местах и событиях, связанных с историей, традициями, наукой и культурой нашей страны. Выпуск о Волгограде выйдет в эфир телеканала RT в конце апреля.



