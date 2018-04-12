Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия по состоянию на 4 апреля 2018 г





Сергей Иванов, младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области, согласно Федерального закона «О противодействии коррупции», вошел в российский реестр уволенных в связи с утратой доверия. Об этом сообщается сегодня на официальном портале «Госслужба». Согласно данным, 9 февраля 2018 года он был уволен с должности за совершение коррупционного правонарушения.

Всего в списке фигурирует пять человек. Кроме волгоградского инспектора, здесь значатся младший инспектор УФСИН по Тыве, начальник отдела Амурского управления Росрыболовства, замруководителя Московско-Окского управления Росрыболовства и начальник отдела охраны СИЗО-1 Северной Осетии.

Напомним, закон о «черном списке» чиновников был принят Госдумой летом 2017 года. В марте 2018 года правительство утвердило порядок составления этого реестра.







