







Похоронами за счет бюджета хотят поддержать узников фашистских концлагерей члены комитета Волгоградской областной думы по социальной политике, труду и здравоохранению под председательством Татьяны Бухтиной, передает ИА «Высота 102». На сайте регионального парламента опубликован пресс-релиз под заголовком «Депутаты предлагают расширить меры соцподдержки для узников концлагерей». Но в процессе чтения текста становится ясно, что задекларированная мера соцподдержки - бесплатные ритуальные услуги. Сообщается, что узники концлагерей, получающие те же денежные выплаты и меры соцподдержки, что и участники Великой Отечественной войны лишены права на возмещение стоимости погребения, в то время как численность этой категории граждан стремительно сокращается. За последние пять лет в Волгоградской области умерли 800 бывших узников концлагерей. На сегодняшний день их осталось 1532 человека.

На официальном сайте парламента региона приводятся слова председателя профильного комитета облдумы Татьяны Бухтиной: «Мы предлагаем на федеральном уровне законодательно закрепить положения, предусматривающие возмещение расходов на погребение умерших узников концлагерей». Известно, что обращение о похоронах за счет государства бывших узников концлагерей будет рассмотрено уже завтра на XXVIII конференции Южно-Российской парламентской ассоциации.



