Волгоградским УФАС России выдано предупреждение администрации Волгоградской области о внесении изменений в Порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в области.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, Порядок, утвержденный администрацией Волгоградской области, предусматривает различные условия для перевозчиков российских и международных грузов в весенний период. Так, например, для перевозчиков российских и международных грузов разрешена перевозка продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов. А вот остальные грузы в весенний период могут перевозить только перевозчики международных грузов.

По словам руководителя Волгоградского УФАС России Романа Лучникова, ранее ФАС России выдавала Минтрансу России похожее предупреждение, но оно касалось создания дискриминационных условий для перевозчиков российских смазочных масел и специальных жидкостей. Администрация Волгоградской области в части горюче-смазочных материалов как раз не создает дискриминации для российских производителей, но ограничивает перевозку иных отечественных грузов внутри региона. «Стоить заметить, что в конце февраля комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области уведомил нас о подготовке проекта изменений в Порядок, исключающего данную дискриминацию, но до настоящего времени он так и не принят. А ведь весна уже наступила», - заключил Лучников.



