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Общество
 12.04.2018 11:43

УФАС указал комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области на дискриминацию в сфере перевозок грузов

Волгоградским УФАС России выдано предупреждение администрации Волгоградской области о внесении изменений в Порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в области.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, Порядок, утвержденный администрацией Волгоградской области, предусматривает различные условия для перевозчиков российских и международных грузов в весенний период. Так, например, для перевозчиков российских и международных грузов разрешена перевозка продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов. А вот остальные грузы в весенний период могут перевозить только перевозчики международных грузов.
По словам  руководителя Волгоградского УФАС России Романа Лучникова, ранее ФАС России выдавала Минтрансу России похожее предупреждение, но оно касалось создания дискриминационных условий для перевозчиков российских смазочных масел и специальных жидкостей. Администрация Волгоградской области в части горюче-смазочных материалов как раз не создает дискриминации для российских производителей, но ограничивает перевозку иных отечественных грузов внутри региона. «Стоить заметить, что в конце февраля комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области уведомил нас о подготовке проекта изменений в Порядок, исключающего данную дискриминацию, но до настоящего времени он так и не принят. А ведь весна уже наступила», - заключил Лучников.

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Борьба с коррупцией 12.04.2018 13:26

В российский реестр коррупционеров вошел сотрудник УФСИН по Волгоградской областиРеестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия по состоянию на 4 апреля 2018 г Сергей Иванов, младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области, согласно Федерального закона «О противодействии коррупции», вошел в российский реестр уволенных в связи с утратой доверия. Об этом сообщается сегодня на официальном портале «Госслужба». Согласно данным, 9 февраля 2018 года он был уволен с должности за совершение коррупционного правонарушения.  Всего в списке фигурирует пять человек. Кроме волгоградского инспектора, здесь значатся младший инспектор...
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Расследования 12.04.2018 13:11

К 2 годам колонии общего режима приговорил Волгоградский областной суд тренера из Волжского Виталия Матвеева. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в декабре 2016 года 24-летний волжанин продал своему знакомому 100 таблеток станозолола. У него дома также нашли запрещенные к свободной продаже вещества. А на почте изъяли пять посылок на имя Матвеева, где было более 100 граммов анаболических стероидов. Их он заказал в Интернете. Ранее городской суд Волжского приговорил мужчину к 100-тысячному штрафу. Находившегося под подпиской о невыезде Матвеева взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в силу. Уголовное дело расследовали сотрудники ГУ МВД...
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Общество 12.04.2018 12:39

Депутаты Волгоградской облдумы озаботились бесплатными похоронами для бывших узников концлагерей Похоронами за счет бюджета хотят поддержать узников фашистских концлагерей члены комитета Волгоградской областной думы по социальной политике, труду и здравоохранению под председательством Татьяны Бухтиной, передает ИА «Высота 102». На сайте регионального парламента опубликован пресс-релиз под заголовком «Депутаты предлагают расширить меры соцподдержки для узников концлагерей». Но в процессе чтения текста становится ясно, что задекларированная мера соцподдержки - бесплатные ритуальные услуги. Сообщается, что узники концлагерей, получающие те же денежные выплаты и меры соцподдержки, что и участники Великой Отечественной войны лишены права на возмещение стоимости погребения, в то время как численность этой категории граждан стремительно сокращается. За последние пять...
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Происшествия 12.04.2018 12:31

Ответить за угон чужого авто придется 35-летнему работнику одного из автосервисов Советского района. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в среду с заявлением об угоне “Daewoo Nexia” к полицейским обратился хозяин авто. Он рассказал, что отдал машину на ремонт в автосервис. Сотрудники ДПС нашли машину в частном секторе. Автомобиль был перевернут, были на нем и другие следы аварии. По горячим следам задержали и самого угонщика. Как оказалось, мужчина выпил и решил прокатиться на чужой машине. Но по дороге врезался в столб, после чего убежал. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы за угон без цели хищения. ...
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Расследования 12.04.2018 12:00

В областной избирательной комиссии Волгоградской области не могут выяснить судьбу уголовного дела по факту нанесения ущерба бюджету Волгоградской области, который был выявлен в ТИК Кировского района. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на акт проверки бюджетной отчетности ИКВО за 2017 год, подготовленный КСП Волгоградской области, на карточку и.о. бухгалтера ТИК Кировского района еще в 2016 году было перечислено "лишних" 212 тысяч рублей. Материалы проверки были направлены ИКВО в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Однако информация от правоохранительных органов о результатах расследования в ИКВО не поступала. Территориальной избирательной комиссией...
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Общество 12.04.2018 11:39

Сегодня на заседании комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации по экономической политике, промышленности и внешнеэкономическим связям под председательством депутата Волгоградской областной думы Дмитрия Калашникова рассмотрен вопрос об обращении ЮРПА к Министру энергетики РФ по урегулированию ситуации с безучетным потреблением электроэнергии. С этой целью предлагается внести изменения в Постановление федерального Правительства №442. С данной инициативой выступила Волгоградская областная дума, сообщили ИА "Высота 102" в регпарламенте. Напомним, с 2014 года энергетики выставляют огромные штрафы потребителям за истечение сроков обязательной поверки приборов учета и элементов измерительного комплекса.  Причем размеры этих штрафов многократно превышают стоимость реально расходуемой электроэнергии. Так, за три года сетевыми компаниями были составлены...
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Общество 12.04.2018 11:38

Парализованному после несчастного случая школьнику из Волгограда нужна помощь земляков Беда в семье волгоградцев Терещук случилась в июне 2015 года, когда во время купания в водоеме на тот момент 12-летний сын Сергей неудачно нырнул и получил тяжелую позвоночно-спинно-мозговую травму. Мальчишка оказался полностью парализован. Потом были долгие месяцы в больнице - операция и восстановительное лечение. Сейчас Сергею 14 лет. Как рассказала ИА «Высота 102»  его мама, которая постоянно находится рядом с сыном, он очень старается выполнять все рекомендации врачей, проходит школьное обучение на дому - правда, в устной форме, ведь ни писать, ни сидеть самостоятельно он по-прежнему не может.  Но доктора...
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Общество 12.04.2018 11:19

Минобороны представило уникальные документы о Юрии Гагарине К Дню космонавтики, который отмечается сегодня, Минобороны опубликовало уникальные исторические документы, посвященные первому космонавту Земли Юрию Гагарину, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ведомства. Документы из фондов Центрального архива Минобороны России  рассказывают о прохождении военной службы Юрием Гагариным: присвоение первого офицерского звания,служебная характеристика на старшего лейтенанта Ю.Гагарина за время пребывания в Центре подготовки космонавтов Военно-воздушных сил СССР, приказы о присвоении ему внеочередных и очередных офицерских званий. Впервые публикуется учетно-послужная карта первого в мире космонавта.  На сайте Минобороны опубликованы газетные статьи того времени, посвященные первому полету человека в космос, письма читателей с восторженными комментариями о...
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Общество 12.04.2018 10:56

В Волгограде начали подготовку к купальному сезонуВ Волгограде названы даты начала и окончания купального сезона. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, официально он стартует 1 июня, а закончится 1 сентября. Места отдыха горожан должны быть благоустроены, а также проведены все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности отдыхающих. Между тем, напомним, в последние годы условия пляжного отдыха в различных районных города все меньше устраивают волгоградцев. Люди жаловались на недостаток пляжей, на скопление мусора, на отсутствие условий для отдыха и развлечений. А в прошлом году жители Центрального района Волгограда и вовсе остались даже без плохонького пляжа, который располагался на правом берегу Волги,  из-за...
Прочитана: 821 раз
Экология 12.04.2018 10:55

ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» получило штраф на сумму 30 тысяч рублей за бездействие. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в облкомприроды региона, в ходе рейдового обследования территории Краснооктябрьского района Волгограда был зафиксирован факт захламления прилегающей территории и контейнерной площадки, расположенной  вблизи дома №28 по улице  Титова.  Кроме этого, здесь отсутствовала обязательная информация для потребителей о владельце площадки и графике вывоза мусора.  Компания «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» была привлечена к административной ответственности, однако обжаловала постановление сначала в волгоградском Арбитражном, а затем и в Саратовском апелляционном суде. Но в обеих инстанциях виновнику в удовлетворении жалобы отказали, подтвердив тем самым...
Прочитана: 434 раз
Общество 12.04.2018 10:36

В дни проведения ЧМ-2018 в Волгограде торговая деятельность на территории стадиона, а также в радиусе двух километров вокруг спортивного объекта  будет  осуществляться только с официального письменного согласия FIFA или уполномоченных лиц FIFA. Об этом предпринимателям, сообщает ИА "Высота 102", напомнили в администрации Волгограда. Желающие торговать на указанной территории должны подать официальную заявку координатору во вопросу защиты бренда FIFA или в адрес комитета экономического развития мэрии. На все эти хлопоты предпринимателям дается время до 31 мая. Впрочем, не факт, что все заявки удовлетворят. Однако о причинах отказа заявителям сообщат.
Прочитана: 630 раз
Общество 12.04.2018 10:34

В  судах первой инстанции заключено 2 мировых соглашения по искам управления Роспотребнадзора по Волгоградской области к ООО «Майкл» и ИП Симонян Ю.А. о прекращении противоправных действий, выразившихся в завышении стоимости гостиничного обслуживания. Также суды приняли два положительных решения в пользу Роспотребнадзора в Волгоградской и Ростовской областях. Об этом говорится сегодня на официальном сайте Роспотребнадзора, сообщает ИА «Высота 102». По состоянию на 9 апреля ведомством проверены 12,4 тысячи объектов размещения гостей в городах, где будут проводиться соревнования чемпионата мира по футболу, выявлен 561 случай завышения цен на гостиничное обслуживание.  Согласно сообщению, проведено 1184 внеплановых проверок, возбуждено в общей сложности 1499 дел...
Прочитана: 298 раз
Экономика 12.04.2018 10:29

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» расширяется Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство первой очереди горно-обогатительного комбината по добыче и переработке калийных солей Гремячинского месторождения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, наземный комплекс комбината будет состоять из зданий производственного и хозяйственного назначения, соединённых сетями технологических трубопроводов, водо- и газопроводами и конвейерными галереями. Подземный комплекс включает в себя шахтные стволы, которые соединяют поверхность и подземную часть и обеспечат добычу сильвинитовой руды для дальнейшей переработки на обогатительной фабрике с получением хлорида калия.  Весь объем работ по реализации проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей выполняют четыре компании. Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» выступает в роли заказчика-застройщика.Филиал ООО «Новомосковск-ремстройсервис» осуществляет...
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Волгограду выделяют полмиллиарда рублей на капремонт Центральной набережной
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Жители Волгограда возмущены состоянием дорог после зимы, несмотря на потраченные на ремонт миллиардыКомментарии57
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В Волгограде раньше времени выходят дачные автобусыКомментарии14
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Египетский болельщик отправился в Россию на ЧМ-2018 на велосипедеКомментарии22
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Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман обратился к верующим с пасхальным посланием
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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде грянул первый уголовный скандал с тратами народных денег из фонда капремонтаКомментарии4
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На капремонте домов культурного наследия "Художественный фонд Волгограда" заработал уголовное делоКомментарии11
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В Волгограде директора «Горпитомника» подозревают в махинациях с деньгами на отлов бездомных животных
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