В Волгограде начали подготовку к купальному сезону

В Волгограде названы даты начала и окончания купального сезона. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, официально он стартует 1 июня, а закончится 1 сентября. Места отдыха горожан должны быть благоустроены, а также проведены все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности отдыхающих. Между тем, напомним, в последние годы условия пляжного отдыха в различных районных города все меньше устраивают волгоградцев. Люди жаловались на недостаток пляжей, на скопление мусора, на отсутствие условий для отдыха и развлечений. А в прошлом году жители Центрального района Волгограда и вовсе остались даже без плохонького пляжа, который располагался на правом берегу Волги, из-за активной фазы строительства нулевой дороги. Впрочем, областные власти тогда пообещали горожанам современную и многофункциональную площадку для отдыха после завершения строительства.