В судах первой инстанции заключено 2 мировых соглашения по искам управления Роспотребнадзора по Волгоградской области к ООО «Майкл» и ИП Симонян Ю.А. о прекращении противоправных действий, выразившихся в завышении стоимости гостиничного обслуживания. Также суды приняли два положительных решения в пользу Роспотребнадзора в Волгоградской и Ростовской областях. Об этом говорится сегодня на официальном сайте Роспотребнадзора, сообщает ИА «Высота 102». По состоянию на 9 апреля ведомством проверены 12,4 тысячи объектов размещения гостей в городах, где будут проводиться соревнования чемпионата мира по футболу, выявлен 561 случай завышения цен на гостиничное обслуживание.

Согласно сообщению, проведено 1184 внеплановых проверок, возбуждено в общей сложности 1499 дел об административных правонарушениях, в суд поданы 173 иска. Совокупная сумма наложенных административных штрафов составила около шести миллионов рублей. Ведомством также выдано 187 предостережений. C 19 февраля работает Всероссийская горячая линия для потребителей к Чемпионату мира по футболу 2018, которая продолжит работу до завершения мероприятий Чемпионата.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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