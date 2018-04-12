Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» расширяется









Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство первой очереди горно-обогатительного комбината по добыче и переработке калийных солей Гремячинского месторождения.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, наземный комплекс комбината будет состоять из зданий производственного и хозяйственного назначения, соединённых сетями технологических трубопроводов, водо- и газопроводами и конвейерными галереями. Подземный комплекс включает в себя шахтные стволы, которые соединяют поверхность и подземную часть и обеспечат добычу сильвинитовой руды для дальнейшей переработки на обогатительной фабрике с получением хлорида калия.

Весь объем работ по реализации проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей выполняют четыре компании. Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» выступает в роли заказчика-застройщика.Филиал ООО «Новомосковск-ремстройсервис» осуществляет строительство поверхностного комплекса комбината. Компания «ЕвроХим-ВолгаСервис» обеспечивает коммунальный и социальный сервис проекта.

Предприятие «Волгоград-ремстройсервис» было создано для обеспечения строительства ГОКа необходимыми строительными материалами. По мере строительства комбината предприятие осваивало новые направления деятельности.

В настоящее время на промплощадке ГОКа уже построены корпуса сильвинитовой обогатительной фабрики, объекты инфраструктуры. Так как строительство Гремячинского горно-обогатительного комбината вступило в завершающую фазу, меняются основные функции и форма деятельности «Волгоград-ремстройсервиса», для которого приоритетным направлением на данном этапе реализации проекта становится содержание и ремонт оборудования ГОКа. Осуществлять эти функции целесообразно в составе головного предприятия, и поэтому «Волгоград-ремстройсервис» будет интегрирован в структуру компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Интеграция подразумевает создание на базе «ЕвроХим-ВолгаКалия» новых структурных подразделений, таких как цех ремонта и сервисного обслуживания, цех энергоснабжения. Перевод персонала в штат «ЕвроХим-ВолгаКалия» будет производиться на рабочие места соответствующего профиля. Компания также предусмотрела возможность получения новой рабочей профессии. Сотрудники «Волгоград-ремстройсервиса» могут получить специальности, востребованные в производственном цикле сильвинитовой обогатительной фабрики или рудника.

Таким образом, численность сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия» увеличится более чем на 300 человек, и проводимая интеграция позволит предприятиям выйти на новый, еще более высокий уровень эффективности.