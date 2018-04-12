Водитель маршрутного такси, из которой в январе этого года он высадил школьника в Астрахани, привлечен к административной ответственности: он оштрафован на 100 рублей. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В январе текущего года водитель маршрутного такси № 7С высадил подростка якобы в связи с неоплатой проезда. В ведомство обратился отец потерпевшего. Со слов родителя Вячеслава Михайлова, водитель за шиворот вытащил сына из маршрутки, после того, как не получил оплату проезда в размере 20 рублей.

«Мой сын передал деньги, но женщина-пассажирка, получившая их, не отдала их водителю, а вышла. Тогда водитель остановил маршрутку и потребовал оплатить проезд того, кто это не сделал. За моего сына деньги попыталась отдать пассажирка. Водитель 20 рублей не взял, а сына грубо высадил», – рассказал он.

Это не первый подобный случай в Астрахани: школьницу также высадили из маршрутного такси на мороз, и она была вынуждена идти пешком домой несколько километров.



