В Волгоградской области "прописались" пятнистые олени

Второй год подряд специалисты фиксируют наличие таких ранее не встречавшихся в Волгоградской области животных, как пятнистые олени. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, они зарегистрированы в Жирновском и Камышинском районах. Их численность в этом году увеличилась с 12 до 28 особей. По итогам проведенного мониторинга стала известна численность копытных и пушных животных, на которых в регионе разрешена охота. Так, численность наиболее ценных видов охотничьих ресурсов, таких как лось, благородный олень, косуля, остается стабильной и составляет 1658, 326 и 8428 особей соответственно. Среди пушных животных охотоведы отмечают рост по сравнению с прошлым отчетным годом численности выдр – с 330 до 414, сурков – с 26297 до 27432 и ласок – с 3309 до 3488 особей. Вместе с тем, благодаря проводимым мероприятиям по предотвращению возникновения и распространения африканской чумы свиней, как и в прошлом году, в регионе остается стабильной численность диких кабанов – специалисты насчитали порядка 1300 этих животных. Численность волков, шакалов и лисиц в регионе на данный момент составляет 240, 580 и 10730 особей соответственно. Отмечается, что полученная информация используется при разработке мероприятий по сохранению и восстановлению численности животных и выработке мер по рациональному использованию ресурсов.



