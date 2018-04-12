|Экология
|12.04.2018 09:18
В Волгоградской области "прописались" пятнистые олени
Второй год подряд специалисты фиксируют наличие таких ранее не встречавшихся в Волгоградской области животных, как пятнистые олени. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, они зарегистрированы в Жирновском и Камышинском районах. Их численность в этом году увеличилась с 12 до 28 особей. По итогам проведенного мониторинга стала известна численность копытных и пушных животных, на которых в регионе разрешена охота. Так, численность наиболее ценных видов охотничьих ресурсов, таких как лось, благородный олень, косуля, остается стабильной и составляет 1658, 326 и 8428 особей соответственно. Среди пушных животных охотоведы отмечают рост по сравнению с прошлым отчетным годом численности выдр – с 330 до 414, сурков – с 26297 до 27432 и ласок – с 3309 до 3488 особей. Вместе с тем, благодаря проводимым мероприятиям по предотвращению возникновения и распространения африканской чумы свиней, как и в прошлом году, в регионе остается стабильной численность диких кабанов – специалисты насчитали порядка 1300 этих животных. Численность волков, шакалов и лисиц в регионе на данный момент составляет 240, 580 и 10730 особей соответственно. Отмечается, что полученная информация используется при разработке мероприятий по сохранению и восстановлению численности животных и выработке мер по рациональному использованию ресурсов.
В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на журналистов
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В конце апреля-начале мая в Волгограде пройдут съемки восьмисерийного фильма о бывших...
Смотрите в программе: В Волгоградской области все больше районов оказываются в зоне бедствия из-за большой воды, в...
|Культура
|12.04.2018 13:50
В Волгограде завершились съемки программы о путешествиях «Список Эрика» международного информационного телеканала RT. Главная идея телепроекта - рассказать зрителям, что можно посмотреть в нашем городе во время Чемпионата мира по футболу, показать его достопримечательности и напомнить историю города на Волге. Как сообщили ИА «Высота 102» в телекомпании, первая часть будет посвящена развлекательной и футбольной тематике. Вторая часть посвящена Сталинградской битве, очень важной странице истории, которая будет интересна российским и иностранным зрителям. Съемки программы длились 5 дней – за это время съемочная группа RT посетила музей-панораму «Сталинградская битва», поднялась на Мамаев курган, сняла виды исторического центра города. Один день...
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|Расследования
|12.04.2018 13:43
Бывший егерь охотхозяйства "Солодчинское" Волгоградского областного общества охотников и рыболовов Владимир Кузнецов приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей за незаконную охоту на зайцев. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, сегодня Ольховский районный суд признал Кузнецова виновным в незаконной добыче пяти зайцев. Установлено, что в октябре прошлого года на автомобиле "Нива" в ночное время он охотился на зайцев со своим другом. Они ослепляли животных фарами. Первоначально Кузнецов отрицал причастность к совершению преступления, утверждал, "что он егерь, и ему охотится таким способом можно". Позже он признал вину, возместил с другом причиненный окружающей среде ущерб. С...
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|Борьба с коррупцией
|12.04.2018 13:26
Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия по состоянию на 4 апреля 2018 г Сергей Иванов, младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области, согласно Федерального закона «О противодействии коррупции», вошел в российский реестр уволенных в связи с утратой доверия. Об этом сообщается сегодня на официальном портале «Госслужба». Согласно данным, 9 февраля 2018 года он был уволен с должности за совершение коррупционного правонарушения. Всего в списке фигурирует пять человек. Кроме волгоградского инспектора, здесь значатся младший инспектор...
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|Расследования
|12.04.2018 13:11
К 2 годам колонии общего режима приговорил Волгоградский областной суд тренера из Волжского Виталия Матвеева. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в декабре 2016 года 24-летний волжанин продал своему знакомому 100 таблеток станозолола. У него дома также нашли запрещенные к свободной продаже вещества. А на почте изъяли пять посылок на имя Матвеева, где было более 100 граммов анаболических стероидов. Их он заказал в Интернете. Ранее городской суд Волжского приговорил мужчину к 100-тысячному штрафу. Находившегося под подпиской о невыезде Матвеева взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в силу. Уголовное дело расследовали сотрудники ГУ МВД...
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|Общество
|12.04.2018 12:39
Похоронами за счет бюджета хотят поддержать узников фашистских концлагерей члены комитета Волгоградской областной думы по социальной политике, труду и здравоохранению под председательством Татьяны Бухтиной, передает ИА «Высота 102». На сайте регионального парламента опубликован пресс-релиз под заголовком «Депутаты предлагают расширить меры соцподдержки для узников концлагерей». Но в процессе чтения текста становится ясно, что задекларированная мера соцподдержки - бесплатные ритуальные услуги. Сообщается, что узники концлагерей, получающие те же денежные выплаты и меры соцподдержки, что и участники Великой Отечественной войны лишены права на возмещение стоимости погребения, в то время как численность этой категории граждан стремительно сокращается. За последние пять...
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|Происшествия
|12.04.2018 12:31
Ответить за угон чужого авто придется 35-летнему работнику одного из автосервисов Советского района. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в среду с заявлением об угоне “Daewoo Nexia” к полицейским обратился хозяин авто. Он рассказал, что отдал машину на ремонт в автосервис. Сотрудники ДПС нашли машину в частном секторе. Автомобиль был перевернут, были на нем и другие следы аварии. По горячим следам задержали и самого угонщика. Как оказалось, мужчина выпил и решил прокатиться на чужой машине. Но по дороге врезался в столб, после чего убежал. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы за угон без цели хищения. ...
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|Расследования
|12.04.2018 12:00
В областной избирательной комиссии Волгоградской области не могут выяснить судьбу уголовного дела по факту нанесения ущерба бюджету Волгоградской области, который был выявлен в ТИК Кировского района. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на акт проверки бюджетной отчетности ИКВО за 2017 год, подготовленный КСП Волгоградской области, на карточку и.о. бухгалтера ТИК Кировского района еще в 2016 году было перечислено "лишних" 212 тысяч рублей. Материалы проверки были направлены ИКВО в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Однако информация от правоохранительных органов о результатах расследования в ИКВО не поступала. Территориальной избирательной комиссией...
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|Общество
|12.04.2018 11:43
УФАС указал комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области на дискриминацию в сфере перевозок грузов
Волгоградским УФАС России выдано предупреждение администрации Волгоградской области о внесении изменений в Порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, Порядок, утвержденный администрацией Волгоградской области, предусматривает различные условия для перевозчиков российских и международных грузов в весенний период. Так, например, для перевозчиков российских и международных грузов разрешена перевозка продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов. А вот остальные грузы в весенний период могут перевозить только перевозчики международных грузов. По словам руководителя Волгоградского УФАС России Романа Лучникова,...
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|Общество
|12.04.2018 11:39
ЮРПА с подачи депутатов Волгоградской облдумы попросит министра энергетики не "кошмарить" потребителей
Сегодня на заседании комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации по экономической политике, промышленности и внешнеэкономическим связям под председательством депутата Волгоградской областной думы Дмитрия Калашникова рассмотрен вопрос об обращении ЮРПА к Министру энергетики РФ по урегулированию ситуации с безучетным потреблением электроэнергии. С этой целью предлагается внести изменения в Постановление федерального Правительства №442. С данной инициативой выступила Волгоградская областная дума, сообщили ИА "Высота 102" в регпарламенте. Напомним, с 2014 года энергетики выставляют огромные штрафы потребителям за истечение сроков обязательной поверки приборов учета и элементов измерительного комплекса. Причем размеры этих штрафов многократно превышают стоимость реально расходуемой электроэнергии. Так, за три года сетевыми компаниями были составлены...
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|Общество
|12.04.2018 11:38
Беда в семье волгоградцев Терещук случилась в июне 2015 года, когда во время купания в водоеме на тот момент 12-летний сын Сергей неудачно нырнул и получил тяжелую позвоночно-спинно-мозговую травму. Мальчишка оказался полностью парализован. Потом были долгие месяцы в больнице - операция и восстановительное лечение. Сейчас Сергею 14 лет. Как рассказала ИА «Высота 102» его мама, которая постоянно находится рядом с сыном, он очень старается выполнять все рекомендации врачей, проходит школьное обучение на дому - правда, в устной форме, ведь ни писать, ни сидеть самостоятельно он по-прежнему не может. Но доктора...
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|Общество
|12.04.2018 11:19
К Дню космонавтики, который отмечается сегодня, Минобороны опубликовало уникальные исторические документы, посвященные первому космонавту Земли Юрию Гагарину, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ведомства. Документы из фондов Центрального архива Минобороны России рассказывают о прохождении военной службы Юрием Гагариным: присвоение первого офицерского звания,служебная характеристика на старшего лейтенанта Ю.Гагарина за время пребывания в Центре подготовки космонавтов Военно-воздушных сил СССР, приказы о присвоении ему внеочередных и очередных офицерских званий. Впервые публикуется учетно-послужная карта первого в мире космонавта. На сайте Минобороны опубликованы газетные статьи того времени, посвященные первому полету человека в космос, письма читателей с восторженными комментариями о...
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|Общество
|12.04.2018 10:56
В Волгограде названы даты начала и окончания купального сезона. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, официально он стартует 1 июня, а закончится 1 сентября. Места отдыха горожан должны быть благоустроены, а также проведены все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности отдыхающих. Между тем, напомним, в последние годы условия пляжного отдыха в различных районных города все меньше устраивают волгоградцев. Люди жаловались на недостаток пляжей, на скопление мусора, на отсутствие условий для отдыха и развлечений. А в прошлом году жители Центрального района Волгограда и вовсе остались даже без плохонького пляжа, который располагался на правом берегу Волги, из-за...
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|Экология
|12.04.2018 10:55
ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» получило штраф на сумму 30 тысяч рублей за бездействие. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в облкомприроды региона, в ходе рейдового обследования территории Краснооктябрьского района Волгограда был зафиксирован факт захламления прилегающей территории и контейнерной площадки, расположенной вблизи дома №28 по улице Титова. Кроме этого, здесь отсутствовала обязательная информация для потребителей о владельце площадки и графике вывоза мусора. Компания «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» была привлечена к административной ответственности, однако обжаловала постановление сначала в волгоградском Арбитражном, а затем и в Саратовском апелляционном суде. Но в обеих инстанциях виновнику в удовлетворении жалобы отказали, подтвердив тем самым...
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|Общество
|12.04.2018 10:36
В дни проведения ЧМ-2018 в Волгограде торговая деятельность на территории стадиона, а также в радиусе двух километров вокруг спортивного объекта будет осуществляться только с официального письменного согласия FIFA или уполномоченных лиц FIFA. Об этом предпринимателям, сообщает ИА "Высота 102", напомнили в администрации Волгограда. Желающие торговать на указанной территории должны подать официальную заявку координатору во вопросу защиты бренда FIFA или в адрес комитета экономического развития мэрии. На все эти хлопоты предпринимателям дается время до 31 мая. Впрочем, не факт, что все заявки удовлетворят. Однако о причинах отказа заявителям сообщат.
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|Общество
|12.04.2018 10:34
В судах первой инстанции заключено 2 мировых соглашения по искам управления Роспотребнадзора по Волгоградской области к ООО «Майкл» и ИП Симонян Ю.А. о прекращении противоправных действий, выразившихся в завышении стоимости гостиничного обслуживания. Также суды приняли два положительных решения в пользу Роспотребнадзора в Волгоградской и Ростовской областях. Об этом говорится сегодня на официальном сайте Роспотребнадзора, сообщает ИА «Высота 102». По состоянию на 9 апреля ведомством проверены 12,4 тысячи объектов размещения гостей в городах, где будут проводиться соревнования чемпионата мира по футболу, выявлен 561 случай завышения цен на гостиничное обслуживание. Согласно сообщению, проведено 1184 внеплановых проверок, возбуждено в общей сложности 1499 дел...
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12 апреля 09:18
В Волгоградской области "прописались" пятнистые олени 8
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Экология
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В Волгоградской области "прописались" пятнистые олени 8
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