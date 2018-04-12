В Волгограде отопительный сезон из-за понижения температуры продлен

Отопительный сезон в Волгограде продолжится, - такое решение принято в мэрии в связи с понижением температуры наружного воздуха. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, уже сегодня в ночь, по прогнозам Волгоградского ЦГМС, столбик термометра опустится до минусовых значений, а среднесуточная температура составит не более 6 градусов выше нуля. Срок отопительного периода будет продлен до тех пор, пока среднесуточная температура не достигнет нормативных значений. В настоящее время котельные и ЦТП работают на пониженной мощности, чтобы избежать так называемых «перетопов».

В мэрии напомнили, что плата за отопление различается в зависимости от наличия в доме общедомового прибора учета тепловой энергии. При его наличии плата за тепло начисляется по показаниям прибора учета и зависит от объемов фактического потребления. В случае, если общедомовой счетчик не установлен, плата для жителей начисляется по нормативу потребления коммунальной услуги по отоплению, предусматривающим оплату равными долями в течение семи месяцев отопительного периода. Таким образом, горожанам, проживающим в домах без приборов учета тепловой энергии, в феврале, марте и апреле будут начислены одинаковые суммы, равные одной седьмой от всего объема. С мая по сентябрь эта строка исчезнет из платежных документов, и расходы граждан за оплату жилищно-коммунальных услуг значительно снизятся.



