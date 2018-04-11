Оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева подарил волгоградцам музыку Дебюсси и Чайковского

Завораживающим и фантастически профессиональным назвали зрители выступление в Волгограде симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Как сообщает ИА «Высота 102», концерт в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля прошел в ЦКЗ на центральной набережной. Музыканты всемирно известного коллектива подарили волгоградцам музыку Дебюсси и Чайковского. Была исполнена прелюдия к «Послеполуденному отдыху Фавна», концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 35, а также симфония № 2 до минор, соч. 17. Вместе с оркестром Мариинского театра выступил американский скрипач Эрик Сильбергер - лауреат Конкурса имени П.И. Чайковского 2011 года. Зал ЦКЗ был полон и даже тем зрителям, кто нечасто соприкасается с симфонической музыкой, было понятно, что на сцене происходит волшебство. На концерт пришел и Почетный житель города-героя Волгограда, участник Сталинградской битвы Евгений Рогов. По окончании концерта он рассказал ИА «Высота 102», что остался под большим впечатлением. «Очень,очень понравилось!»,- с восторгом сказал 94-летний ветеран.

До начала концерта было запланировано общение Маэстро Валерия Гергиева с волгоградскими журналистами. Но в последний момент пресс-подход был отменен – дирижер предпочел сосредоточиться на подготовке к выступлению на сцене ЦКЗ.

Сегодня музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева выступят уже в Саратове. Традиционный Московский Пасхальный фестиваль стартовал в столице в день Светлой Пасхи. Фестиваль продлится 32 дня - симфонические, хоровые, камерные и звонильные концерты увидят и услышат жители 169 российских городов. 9 мая фестиваль завершится выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева на Поклонной горе в Москве.