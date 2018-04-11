Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Культура
 12.04.2018 07:53

Оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева подарил волгоградцам музыку Дебюсси и Чайковского

 
Завораживающим и фантастически профессиональным назвали зрители выступление в Волгограде симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Как сообщает ИА «Высота 102», концерт в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля прошел в ЦКЗ на центральной набережной. Музыканты всемирно известного коллектива подарили волгоградцам музыку Дебюсси и Чайковского. Была исполнена прелюдия к «Послеполуденному отдыху Фавна», концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 35, а также симфония № 2 до минор, соч. 17. Вместе с оркестром Мариинского театра выступил американский скрипач Эрик Сильбергер - лауреат Конкурса имени П.И. Чайковского 2011 года. Зал ЦКЗ был полон и даже тем зрителям, кто нечасто соприкасается с симфонической музыкой, было понятно, что на сцене происходит волшебство. На концерт пришел и Почетный житель города-героя Волгограда, участник Сталинградской битвы Евгений Рогов. По окончании концерта он рассказал ИА «Высота 102», что остался под большим впечатлением. «Очень,очень понравилось!»,- с восторгом сказал 94-летний ветеран.
 
 
До начала концерта было запланировано общение Маэстро Валерия Гергиева с волгоградскими журналистами. Но в последний момент пресс-подход был отменен – дирижер предпочел сосредоточиться на подготовке к выступлению на сцене ЦКЗ.
 
 
Сегодня музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева выступят уже в Саратове. Традиционный Московский Пасхальный фестиваль стартовал в столице в день Светлой Пасхи. Фестиваль продлится 32 дня - симфонические, хоровые, камерные и звонильные концерты увидят и услышат жители 169 российских городов. 9 мая фестиваль завершится выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева на Поклонной горе в Москве.
 
Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В Волгограде благоустройство парка героев-летчиков продвигается с трудомВ Волгограде директора «Горпитомника» подозревают в махинациях с деньгами на отлов бездомных животныхДепутаты Волгоградской облдумы стали более дорогимиЕгипетский болельщик отправился в Россию на ЧМ-2018 на велосипедеРегоператором по обращению с ТКО в Архангельской области стала волгоградская компания
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на журналистов

Известный режиссер выбрал Волгоград для съемок фильма об афганцах

"Взгляд с Высоты": Волгоградской области бросили спасательный круг

Сотрудники гостиницы «Сталинград», владелец которой был уличен в завышении цен на время ЧМ-2018, крайне негативно отреагировали на рабочий процесс видеосъемки...

В конце апреля-начале мая в Волгограде пройдут съемки восьмисерийного фильма о бывших...

Смотрите в программе: В Волгоградской области все больше районов оказываются в зоне бедствия из-за большой воды, в...

Экология 12.04.2018 09:18

Второй год подряд специалисты фиксируют наличие таких ранее не встречавшихся в Волгоградской области животных, как пятнистые олени. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, они зарегистрированы в Жирновском и Камышинском районах. Их численность в этом году увеличилась с 12 до 28 особей. По итогам проведенного мониторинга стала известна численность копытных и пушных животных, на которых в регионе разрешена охота. Так, численность наиболее ценных видов охотничьих ресурсов, таких как лось, благородный олень, косуля, остается стабильной и составляет 1658, 326 и 8428 особей соответственно. Среди пушных животных охотоведы отмечают рост по сравнению с прошлым отчетным годом численности выдр – с 330 до...
Прочитана: 263 раз
Общество 12.04.2018 09:10

Отопительный сезон в Волгограде продолжится, - такое решение принято в мэрии в связи с понижением температуры наружного воздуха. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, уже сегодня в ночь,  по  прогнозам Волгоградского  ЦГМС, столбик термометра опустится до минусовых значений, а  среднесуточная температура составит не более 6 градусов выше нуля.  Срок отопительного периода будет продлен до тех пор, пока среднесуточная температура не достигнет нормативных значений.  В настоящее время   котельные и ЦТП работают на пониженной мощности, чтобы избежать так называемых «перетопов». В мэрии напомнили, что плата за отопление различается в зависимости от  наличия в доме общедомового прибора учета тепловой энергии. При...
Прочитана: 294 раз
Общество 12.04.2018 08:50

В сущий ад  превратилась жизнь волгоградцев, проживающих на улицах Гранатовая, Вязовая и Медвежгорская. Именно по этим улицам пролегает дорога к мусорной свалке  в Кировском районе Волгограда. С осени прошлого года здесь идут работы по ее ликвидации. Круглосуточно, без единого выходного дня, тут ездят большегрузы, и картина на самом деле страшная. Огромные клубы пыли, которой вынуждены дышать и дети, и взрослые, невыносимый запах от самих машин с мусором, полностью разбита дорога, от вибрации грузовиков дрожат стены домов.  Волгоградцы недоумевают. Почему все знали о том,...
Прочитана: 1432 раз
Экология 12.04.2018 07:40

Выездные обследования двух ГТС, где произошли порывы в результате повышения уровня воды в прудах, проведены в период паводка в Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, рейдовые мероприятия прошли с участием сотрудников Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Волгоградской области, эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических сооружений. Обследованы ГТС пруда "Студеный" на территории Городищенского района и ГТС пруда "Новый" на территории Ольховского района. По данным фактам межрайпрокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании провести ремонтно-восстановительных работы на ГТС пруда "Студеный" и представление об обязании органа местного самоуправления обратиться с заявлением в Управление Федеральной...
Прочитана: 1855 раз
Общество 12.04.2018 07:39

Доска позора: Жители поселка в Волгоградской области почти 40 лет ждут ремонта дороги Жители Котельниково Волгоградской области не могут докричаться до местных чиновников. Который год они приглашают их на улицу Волгоградскую, где расположен поселок Мелиораторов, построенный в 80-х годах прошлого века. С той поры прошло уже почти 40 лет, а дорога ни разу с тех пор не ремонтировалась. Как сообщили ИА «Высота 102» котельниковцы, у них складывается ощущение, что о поселке благополучно забыли сразу же после сдачи в эксплуатацию. Это больше десятка 12-квартирных домов,...
Прочитана: 1293 раз
Общество 12.04.2018 05:42

В Волгограде на станции Пионерская демонтировали эскалаторы Завершен демонтаж старых эскалаторов на станции скоростного трамвая Пионерская. Как сообщает ИА "Высота 102", в настоящее время на их месте зияет дыра. Для безопасности пассажиров здесь все огорожено, однако картина разрухи все же хорошо просматривается. Как ранее уже сообщало информагентство, на неработающие эскалаторы в подземке часто жаловались волгоградцы. В конце 2017 года было объявлено, что старые эскалаторы, которые давно выработали свой ресурс, демонтируют, а на их месте установят новые. На эти цели МУП "Метроэлектротранс" выделено 22 миллиона рублей. Так, сообщалось, что подъемный механизм на станции Пионерская будет заменен до 9 мая.
Прочитана: 1705 раз
Общество 12.04.2018 05:38

Волжский посетил глава Духовного собрания мусульман России В администрации Волжского состоялась встреча главы Духовного собрания мусульман России, члена Общественной палаты РФ Альбира Рифкатовича Крганова с главой городского округа Игорем Ворониным. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, во время визита обсудили вопросы по противодействию этническому и религиозному экстремизму. На встрече присутствовали имам-мухтасиб Московской области Денис Мухутдинов, муфтий централизованной религиозной организации Центральное Духовное управление мусульман Волгоградской области «Волгоградский Муфтият» Бата Кефах Мохаммад, председатель централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Чувашской республики Мансур Хайбуллов, председатель Волжской городской Думы Дмитрий Ястребов, заместитель главы администрации Волжского Виктор Сухоруков, представители структурных подразделений администрации Волгоградской области и Волжского. ...
Прочитана: 518 раз
Спорт 11.04.2018 20:57

“Ротор-Волгоград” вничью сыграл дома с курским “Авангардом” - 1:1 Боевой ничьей завершилась домашняя встреча “Ротора-Волгограда” и  курского “Авангарда”, сообщает ИА “Высота 102”.  Матч в рамках 32 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу состоялся на стадионе “Зенит”, сообщает ИА "Высота 102". В первом тайме игра шла с переменным успехом. Полностью завладеть игровой инициативой не удавалось ни одной из команд. Так, на 21 минуте  два опаснейших момента создали волгоградцы у ворот гостей. Но реализовать их не получилось. В свою очередь куряне провели немало времени на половине поля хозяев. Но успеха также не достигли. На перерыв команды ушли, так и не...
Прочитана: 5616 раз
Общество 11.04.2018 20:54

Пострадавшим от паводка волгоградцам оказывают помимо материальной психологическую помощь За минувшие сутки ещё 66 семей, пострадавших от половодья, получили выплаты за поврежденное имущество – таким образом, материальную помощь уже получили 295 семей. Как пояснили сегодня ИА «Высота 102» в комитете социальной защиты населения Волгоградской области, специальные комиссии по оценке ущерба на данный момент обследовали 1753 домовладения на территориях тех районов, где паводок уже отступил. Комиссии, в число которых входят сотрудники центров соцзащиты, представители органов местного самоуправления, регионального ГУ МЧС, правоохранители, депутаты, общественники продолжат обследования во всех подтопленных населенных пунктах по мере снижения уровня паводковых вод. Помимо этого, в Еланском, Киквидзенском, Кумылженском и Михайловском районах развернуто шесть пунктов...
Прочитана: 1026 раз
Аналитика 11.04.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: инвестор собирается резко ускориться и преобразить ЦПКиО в Волгограде в оставшиеся до 9 мая недели. Ликвидаторы свалки в Кировском районе Волгограда увлеклись процессом и не позаботились о людях: грузовики днем и ночью разбивают дорогу и доставляют неудобства жителям. Контролируемый пал: пока не наступил жаркий сезон, в Волгограде решили сжечь потенциально огнеопасные камыши. Есть билет на ЧМ-2018 - должен быть паспорт болельщика: губернатор Волгоградской области на личном примере показал, что с получением FAN ID затягивать не стоит. Люди гибнут и получают травмы в ДТП: дорожные полицейские Волгограда снова бьют тревогу.  Информационные...
Прочитана: 16920 раз
Происшествия 11.04.2018 18:04

В Подмосковье полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в вымогательстве денег у 23-летнего волгоградца. По данным МУ МВД России «Раменское» Московской области, сообщает ИА «Высота 102», знакомая потерпевшего и неизвестный молодой человек вывезли парня в одну из квартир в г. Раменское, где, пристегнув наручниками к батарее, под надуманным предлогом требовали у него 3000 долларов США. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 34-летнюю женщину и 20-летнего мужчину, подозреваемых в совершении преступления. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы и вымогательство. Санкциями данных статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до...
Прочитана: 3306 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 11.04.2018 16:48

Воинский эшелон отправляется из Волгограда по Приволжской железной дороге в честь Дня Победы Машинист, помощник машиниста и кочегар паровоза Эр 797-41 и пяти железнодорожных платформ с уникальной техникой времен Великой Отечественной Войны отправляются в праздничный тур, посвященный Дню Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», в присутствии журналистов  и работников Приволжской железной дороги паровоз прицепили к составу: ему предстоит проехать тысячи километров по большим и малым городам Волгоградской, Астраханской и Саратовской областей: с 18 апреля по 9 мая жители 25 станций увидят уникальный состав с военной техникой. Это танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарная  БМ-13 «Катюша»...
Прочитана: 4067 раз
Расследования 11.04.2018 16:10 (Обновлено: 11.04.2018 16:12)

Двое 55-летних жителей Михайловки Валерий Орешкин и Василий Кабанов признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина. В судебном заседании установлено, что обвиняемые с 10 по 20 сентября 2017 года осуществляли сбор конопли в лесопосадке около х.Секачи Михайловского района. Собранные растения они перевозили в лесопосадку возле х.Большой Михайловского района, где впоследствии сушили и перерабатывали. Таким способом они получили для дальнейшей реализации свыше 2 кг 300 гр гашиша, более 95 кг каннабиса (марихуаны), а также почти 80 кг фрагментов стеблей конопли. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ...
Прочитана: 2294 раз
Общество 11.04.2018 15:27

Торговые центры "КиндерМолл", "Китай Город" и батутный центр "Гравитация" будут закрыты в Ворошиловском районе по определению суда, вынесенному по требованию прокуратуры в качестве обеспечительной меры по иску о возложении обязанностей устранить нарушения норм пожарной безопасности. Как сегодня сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, их деятельность должна быть приостановлена из-за нарушений, обнаруженных во время проверки соблюдения мер противопожарной безопасности. Для продолжения работы торговых и развлекательных объектов, их владельцам придется устранить выявленные недостатки.  Напомним, по тем же причинам, утром была приостановлена работа ТРК "Семь звезд" в Тракторозаводском районе.  
Прочитана: 4762 раз
Происшествия 11.04.2018 14:39

Двоих наркоторговцев поймали с поличным полицейские в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном ГУ МВД России по Волгоградской области, двоих мужчин 39 и 40 лет задержали, когда они оборудовали тайник с героином.  В машине одного из задержанных полицейские обнаружили еще наркотики. Всего изъятого дурманящего вещества хватило бы для изготовления десяти доз. Теперь волжанам грозит до 15 лет тюрьмы.
Прочитана: 1721 раз


12 апреля 09:18
В Волгоградской области "прописались" пятнистые олени
12 апреля 09:10
В Волгограде отопительный сезон из-за понижения температуры продлен
12 апреля 08:50
Вывоз отходов с мусорной свалки в Кировском районе превратил жизнь волгоградцев в ад Комментарии5Cмотреть видео
12 апреля 07:53
Оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева подарил волгоградцам музыку Дебюсси и Чайковского Комментарии4Смотреть фотографии
12 апреля 07:40
ГТС в двух районах Волгоградской области не выдержали уровня паводковых вод Комментарии1
12 апреля 07:39
Доска позора: Жители поселка в Волгоградской области почти 40 лет ждут ремонта дороги Комментарии5Смотреть фотографии
12 апреля 05:42
В Волгограде на станции Пионерская демонтировали эскалаторыСмотреть фотографии
12 апреля 05:38
Волжский посетил глава Духовного собрания мусульман России Комментарии2Смотреть фотографии
11 апреля 20:57
“Ротор-Волгоград” вничью сыграл дома с курским “Авангардом” - 1:1Смотреть фотографии
11 апреля 20:54
Пострадавшим от паводка волгоградцам оказывают помимо материальной психологическую помощьСмотреть фотографии
11 апреля 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде лунный пейзаж ЦПКиО обещают оперативно преобразить к 9 маяCмотреть видео
11 апреля 18:04
В Подмосковье жителя Волгограда приковали к батарее и требовали деньги Комментарии3
11 апреля 16:48
Воинский эшелон отправляется из Волгограда по Приволжской железной дороге в честь Дня Победы Комментарии10Смотреть фотографииCмотреть видео
11 апреля 16:10
Двоих жителей Волгоградской области осудили за попытку сбыта 180 кг наркотиков Комментарии1
11 апреля 15:27
В Волгограде ТЦ "КиндерМолл" и "Китай Город" закроют из-за найденных нарушений Комментарии5
11 апреля 14:39
В Волгоградской области задержаны торговцы героином Комментарии5
11 апреля 14:33
Жители Волгограда возмущены состоянием дорог после зимы, несмотря на потраченные на ремонт миллиарды Комментарии57Cмотреть видео
11 апреля 13:39
Волгоградский фонд соцстрахования принудительно взыскал с работодателей 94 млн рублей Комментарии2
11 апреля 13:24
Телеэкран с семиэтажный дом установят в Волгограде в фан-зоне к ЧМ-2018 Комментарии13
11 апреля 12:56
В Волгоградской области убийцу многодетной матери выдали видеокамеры Комментарии6
11 апреля 12:49
Доска позора: В Волгограде тонет улица Джаныбековская Комментарии35Смотреть фотографииCмотреть видео
11 апреля 12:25
«Сады Придонья» поддержали школьный баскетболСмотреть фотографии
11 апреля 12:00
В Волгограде супругов приговорили к длительным срокам за насилие над дочерью-подростком Комментарии16
11 апреля 11:45
ПАО «МИнБанк» реально поддерживает малый и средний бизнесСмотреть фотографии
11 апреля 10:07
В Волгоградской области готовят весенний налет на очаги лесных вредителей Комментарии13Смотреть фотографии
11 апреля 10:07
В Волгограде концессии отреагировали на провалившийся асфальт во дворе многоквартирного дома Комментарии12Смотреть фотографииCмотреть видео
11 апреля 09:05
Суд в Волгограде из-за нарушений приостановил работу ТРК "Семь звезд" Комментарии33Смотреть фотографии
10 апреля 20:56
В Волгограде и его окрестностях горение сухого камыша прибавило работы пожарным Комментарии2
10 апреля 20:10
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде ради прокладки труб уничтожили и не восстановили новую дорогу Комментарии1Cмотреть видео
10 апреля 19:48
В Волгограде экс-депутат гордумы соскучился по мандату Комментарии5
Культура
12 апреля 07:53
Оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева подарил волгоградцам музыку Дебюсси и Чайковского Комментарии4Смотреть фотографии
11 апреля 17:17
Волгоград в предвкушении выступления оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева Комментарии10Смотреть фотографии
9 апреля 15:06
Частицу Благодатного огня из Иерусалима распространили в храмах Волгограда Комментарии17Cмотреть видео
5 апреля 11:08
Известный режиссер выбрал Волгоград для съемок фильма об афганцах Комментарии11Смотреть фотографии
5 апреля 10:58
В Волгограде гостей ЧМ-2018 порадуют местным балетом Комментарии16Смотреть фотографии
24 марта 07:49
В Волгограде пройдет фестиваль итальянского киноСмотреть фотографии
21 марта 17:48
Волгоградская художница приближает веснуСмотреть фотографии
20 марта 15:20
В Волгограде в «Старой Сарепте» открывают новое подземелье Комментарии11Смотреть фотографии
19 марта 18:02
На сцене Волгоградского НЭТа воспитанники школьных театральных студий показали свое мастерство Комментарии1Смотреть фотографииCмотреть видео
19 марта 17:54
В Волгограде придумали, как приспособить здание пожарной каланчи для музея Комментарии5Смотреть фотографии
19 марта 14:02
Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» поделился с Севастополем мэппинг-опытом Комментарии9Смотреть фотографии
15 марта 13:03
Волгоградцам расскажут о князе, лепившем бюсты знаменитостей Комментарии1Смотреть фотографии
13 марта 17:57
Казахи приглашают жителей Волжского дружно отведать вкусный пловСмотреть фотографии
12 марта 10:41
Судьбу НЭТа в Волгограде решат после встречи с коллективом Комментарии11Смотреть фотографии
10 марта 10:37
В Волгограде прощаются с худруком НЭТа Отаром ДжангишерашвилиСмотреть фотографии
6 марта 15:30
Алена Апина поздравит женщин Волжского с 8 марта Комментарии6
4 марта 08:50
Известные музыканты отметили выступление мальчика из Волжского Волгоградской области на проекте «Ты супер!»Смотреть фотографии
26 февраля 13:37
В Волгограде открывается выставка фотофактов пленения Паулюса Комментарии2Смотреть фотографии
22 февраля 16:33
Обосновавшийся в волгоградском музее «ученый» кот заинтересовал федеральный канал Комментарии5Смотреть фотографии
21 февраля 14:01
В Волгограде собрали молчаливых свидетелей истории "несокрушимой и легендарной" Комментарии7Смотреть фотографии
20 февраля 18:02
Единственный в Волгоградской области музей-юрта знакомит с уникальными предметами и традициями Комментарии7Смотреть фотографии
20 февраля 16:24
Домам культуры Волгоградской области готовят новую концепцию Комментарии5
19 февраля 13:50
Новой медной скульптуре «Апофеоз труда» на здании жд-вокзала в Волгограде обещают 100 лет жизни Комментарии20Смотреть фотографии
13 февраля 10:47
Волгоградцев приглашают признаться в любви к картинам Комментарии4
12 февраля 18:02
В Волжском «бабушки на час» на Масленицу напекут тещины блины Комментарии5
12 февраля 17:10
Бывший кинотеатр "Победа" в Волгограде "пообносился", но готов к приему кукольного театра Комментарии8
7 февраля 12:31
Первый на юге России виртуальный музей истории религии открылся в Волгограде Комментарии11Смотреть фотографии
6 февраля 14:16
Волгоградский промышленник Олег Савченко примет участие в записи музыкального альбома Комментарии15Смотреть фотографии
6 февраля 10:50
В Волгограде на ЧМ-2018 представят мюзикл о легендах футбола Комментарии2Смотреть фотографии
5 февраля 17:02
Ресторатор-беглец написал книгу о коррупции в Волгограде Комментарии9Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

   

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Жидкие пробиотики. Для борьбы с вирусами и простудой
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

     
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     
День 11 Апреля, Ср
Волгоград
температура 15..17 С, давление 748..750 мм рт.ст., ветер Южный, 1 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
11 Апреля, Ср
1 $ 62.3699 руб.
1 € 76.8522 руб.
1 GBP 88.2971 руб.
1 CHF 65.2337 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
     
     

 

Обсуждают в форуме

Депутаты Волгоградской облдумы стали более дорогимиКомментарии70
Жители Волгограда возмущены состоянием дорог после зимы, несмотря на потраченные на ремонт миллиардыКомментарии57
Коррупционный скандал в ВУЗе Волгограда: преступная группа работала под началом декана юрфакаКомментарии46
В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожьеКомментарии43
В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на журналистовКомментарии42
Пропавший экс-кандидат в мэры Волгограда найден мертвымКомментарии36
На время ЧМ-2018 Волгоград закроют для заказных автобусов и маршрутокКомментарии35
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл в ВолгоградКомментарии35
Доска позора: В Волгограде тонет улица ДжаныбековскаяКомментарии35
…То ли эхо прошедшей войны: Гостей Волгограда пугают развалины бывшего молзавода около Мамаева курганаКомментарии34
«Доcка позора»: В Волгограде окончательно "разбомбили" 51-ую Гвардейскую дивизиюКомментарии34
Суд в Волгограде из-за нарушений приостановил работу ТРК "Семь звезд"Комментарии33
У приставов нет денег для сноса незаконных строений в ВолгоградеКомментарии29
За продажу очков с видеокамерой жителю Волгограда грозит до 4 лет колонииКомментарии27
В Волгоградской области ученые вышли "на охоту" за кровососущей мошкойКомментарии26

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде грянул первый уголовный скандал с тратами народных денег из фонда капремонтаКомментарии4
Просмотров: 28143
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде ради прокладки труб уничтожили и не восстановили новую дорогуКомментарии1
Просмотров: 24942
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде лунный пейзаж ЦПКиО обещают оперативно преобразить к 9 мая
Просмотров: 16787
…То ли эхо прошедшей войны: Гостей Волгограда пугают развалины бывшего молзавода около Мамаева курганаКомментарии34
Просмотров: 9471
В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожьеКомментарии43
Просмотров: 7878
В Волгограде и его окрестностях горение сухого камыша прибавило работы пожарнымКомментарии2
Просмотров: 6388
Коррупционный скандал в ВУЗе Волгограда: преступная группа работала под началом декана юрфакаКомментарии46
Просмотров: 5285
В Волгоградской области первые выплаты получили почти 100 семей, пострадавших от паводкаКомментарии5
Просмотров: 4678
В Волгоградской области ученые вышли "на охоту" за кровососущей мошкойКомментарии26
Просмотров: 4379
“Ротор-Волгоград” вничью сыграл дома с курским “Авангардом” - 1:1
Просмотров: 3592

Рекомендуемые к прочтению новости

Частицу Благодатного огня из Иерусалима распространили в храмах ВолгоградаКомментарии17
Рекомендации: +33 / 3-
Волгограду выделяют полмиллиарда рублей на капремонт Центральной набережной
Рекомендации: +30 / 6-
Министерство финансов РФ отметило редакцию ИА «Высота 102» за лучшую журналистскую работуКомментарии7
Рекомендации: +29 / 3-
В Волгограде раньше времени выходят дачные автобусыКомментарии14
Рекомендации: +28 / 0-
Египетский болельщик отправился в Россию на ЧМ-2018 на велосипедеКомментарии22
Рекомендации: +28 / 4-
Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман обратился к верующим с пасхальным посланием
Рекомендации: +28 / 3-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде грянул первый уголовный скандал с тратами народных денег из фонда капремонтаКомментарии4
Рекомендации: +27 / 16-
На капремонте домов культурного наследия "Художественный фонд Волгограда" заработал уголовное делоКомментарии11
Рекомендации: +27 / 3-
В Волгограде директора «Горпитомника» подозревают в махинациях с деньгами на отлов бездомных животных
Рекомендации: +27 / 3-
Жители Волгограда возмущены состоянием дорог после зимы, несмотря на потраченные на ремонт миллиардыКомментарии57
Рекомендации: +26 / 1-