“Ротор-Волгоград” вничью сыграл дома с курским “Авангардом” - 1:1

Боевой ничьей завершилась домашняя встреча “Ротора-Волгограда” и курского “Авангарда”, сообщает ИА “Высота 102”. Матч в рамках 32 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу состоялся на стадионе “Зенит”, сообщает ИА "Высота 102". В первом тайме игра шла с переменным успехом. Полностью завладеть игровой инициативой не удавалось ни одной из команд. Так, на 21 минуте два опаснейших момента создали волгоградцы у ворот гостей. Но реализовать их не получилось. В свою очередь куряне провели немало времени на половине поля хозяев. Но успеха также не достигли. На перерыв команды ушли, так и не открыв счет.





Во втором тайме ситуация на поле изменилась, “Авангард” стал чаще атаковать. На 52 минуте гол в ворота “Ротора-Волгограда” забил курский полузащитник Игорь Киреев. Ряд контратак, предпринятых после этого волгоградцами, успехом не увенчались. Лишь на последней, из четырех добавленных минут, ответный гол забил полузащитник "Ротора-Волгограда" Мухаммад Султонов. Итог встречи 1:1.

Отметим, что к началу матча “Ротор-Волгоград” занимал 15 строчку турнирной таблицы, “Авангард” располагался на 12 позиции.



