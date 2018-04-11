Пострадавшим от паводка волгоградцам оказывают помимо материальной психологическую помощь





За минувшие сутки ещё 66 семей, пострадавших от половодья, получили выплаты за поврежденное имущество – таким образом, материальную помощь уже получили 295 семей. Как пояснили сегодня ИА «Высота 102» в комитете социальной защиты населения Волгоградской области, специальные комиссии по оценке ущерба на данный момент обследовали 1753 домовладения на территориях тех районов, где паводок уже отступил. Комиссии, в число которых входят сотрудники центров соцзащиты, представители органов местного самоуправления, регионального ГУ МЧС, правоохранители, депутаты, общественники продолжат обследования во всех подтопленных населенных пунктах по мере снижения уровня паводковых вод.

Помимо этого, в Еланском, Киквидзенском, Кумылженском и Михайловском районах развернуто шесть пунктов оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению. Развернута группировка сил и средств по ликвидации последствий паводка, насчитывающая 881 человек личного состава, 232 единиц техники, в том числе 45 единиц плавсредств. Пострадавшим оказывают психологическую помощь, налажено медицинское и социальное обслуживание населения подтопленных территорий, - отметили в администрации региона.



