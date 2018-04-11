В Волгограде на станции Пионерская демонтировали эскалаторы









Завершен демонтаж старых эскалаторов на станции скоростного трамвая Пионерская. Как сообщает ИА "Высота 102", в настоящее время на их месте зияет дыра. Для безопасности пассажиров здесь все огорожено, однако картина разрухи все же хорошо просматривается. Как ранее уже сообщало информагентство, на неработающие эскалаторы в подземке часто жаловались волгоградцы. В конце 2017 года было объявлено, что старые эскалаторы, которые давно выработали свой ресурс, демонтируют, а на их месте установят новые. На эти цели МУП "Метроэлектротранс" выделено 22 миллиона рублей. Так, сообщалось, что подъемный механизм на станции Пионерская будет заменен до 9 мая.



