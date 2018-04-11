|Общество
|12.04.2018 05:42
В Волгограде на станции Пионерская демонтировали эскалаторы
Завершен демонтаж старых эскалаторов на станции скоростного трамвая Пионерская. Как сообщает ИА "Высота 102", в настоящее время на их месте зияет дыра. Для безопасности пассажиров здесь все огорожено, однако картина разрухи все же хорошо просматривается. Как ранее уже сообщало информагентство, на неработающие эскалаторы в подземке часто жаловались волгоградцы. В конце 2017 года было объявлено, что старые эскалаторы, которые давно выработали свой ресурс, демонтируют, а на их месте установят новые. На эти цели МУП "Метроэлектротранс" выделено 22 миллиона рублей. Так, сообщалось, что подъемный механизм на станции Пионерская будет заменен до 9 мая.
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В конце апреля-начале мая в Волгограде пройдут съемки восьмисерийного фильма о бывших...
Смотрите в программе: В Волгоградской области все больше районов оказываются в зоне бедствия из-за большой воды, в...
|Экология
|12.04.2018 09:18
Второй год подряд специалисты фиксируют наличие таких ранее не встречавшихся в Волгоградской области животных, как пятнистые олени. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, они зарегистрированы в Жирновском и Камышинском районах. Их численность в этом году увеличилась с 12 до 28 особей. По итогам проведенного мониторинга стала известна численность копытных и пушных животных, на которых в регионе разрешена охота. Так, численность наиболее ценных видов охотничьих ресурсов, таких как лось, благородный олень, косуля, остается стабильной и составляет 1658, 326 и 8428 особей соответственно. Среди пушных животных охотоведы отмечают рост по сравнению с прошлым отчетным годом численности выдр – с 330 до...
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|Общество
|12.04.2018 09:10
Отопительный сезон в Волгограде продолжится, - такое решение принято в мэрии в связи с понижением температуры наружного воздуха. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, уже сегодня в ночь, по прогнозам Волгоградского ЦГМС, столбик термометра опустится до минусовых значений, а среднесуточная температура составит не более 6 градусов выше нуля. Срок отопительного периода будет продлен до тех пор, пока среднесуточная температура не достигнет нормативных значений. В настоящее время котельные и ЦТП работают на пониженной мощности, чтобы избежать так называемых «перетопов». В мэрии напомнили, что плата за отопление различается в зависимости от наличия в доме общедомового прибора учета тепловой энергии. При...
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|Общество
|12.04.2018 08:50
В сущий ад превратилась жизнь волгоградцев, проживающих на улицах Гранатовая, Вязовая и Медвежгорская. Именно по этим улицам пролегает дорога к мусорной свалке в Кировском районе Волгограда. С осени прошлого года здесь идут работы по ее ликвидации. Круглосуточно, без единого выходного дня, тут ездят большегрузы, и картина на самом деле страшная. Огромные клубы пыли, которой вынуждены дышать и дети, и взрослые, невыносимый запах от самих машин с мусором, полностью разбита дорога, от вибрации грузовиков дрожат стены домов. Волгоградцы недоумевают. Почему все знали о том,...
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|Культура
|12.04.2018 07:53
Оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева подарил волгоградцам музыку Дебюсси и Чайковского
Завораживающим и фантастически профессиональным назвали зрители выступление в Волгограде симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Как сообщает ИА «Высота 102», концерт в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля прошел в ЦКЗ на центральной набережной. Музыканты всемирно известного коллектива подарили волгоградцам музыку Дебюсси и Чайковского. Была исполнена прелюдия к «Послеполуденному отдыху Фавна», концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 35, а также симфония № 2 до минор, соч. 17. Вместе с оркестром Мариинского театра выступил американский скрипач Эрик Сильбергер - лауреат Конкурса имени П.И. Чайковского 2011 года. Зал ЦКЗ был полон и даже тем зрителям,...
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|Экология
|12.04.2018 07:40
Выездные обследования двух ГТС, где произошли порывы в результате повышения уровня воды в прудах, проведены в период паводка в Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, рейдовые мероприятия прошли с участием сотрудников Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Волгоградской области, эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических сооружений. Обследованы ГТС пруда "Студеный" на территории Городищенского района и ГТС пруда "Новый" на территории Ольховского района. По данным фактам межрайпрокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании провести ремонтно-восстановительных работы на ГТС пруда "Студеный" и представление об обязании органа местного самоуправления обратиться с заявлением в Управление Федеральной...
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|Общество
|12.04.2018 07:39
Жители Котельниково Волгоградской области не могут докричаться до местных чиновников. Который год они приглашают их на улицу Волгоградскую, где расположен поселок Мелиораторов, построенный в 80-х годах прошлого века. С той поры прошло уже почти 40 лет, а дорога ни разу с тех пор не ремонтировалась. Как сообщили ИА «Высота 102» котельниковцы, у них складывается ощущение, что о поселке благополучно забыли сразу же после сдачи в эксплуатацию. Это больше десятка 12-квартирных домов,...
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|Общество
|12.04.2018 05:38
В администрации Волжского состоялась встреча главы Духовного собрания мусульман России, члена Общественной палаты РФ Альбира Рифкатовича Крганова с главой городского округа Игорем Ворониным. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, во время визита обсудили вопросы по противодействию этническому и религиозному экстремизму. На встрече присутствовали имам-мухтасиб Московской области Денис Мухутдинов, муфтий централизованной религиозной организации Центральное Духовное управление мусульман Волгоградской области «Волгоградский Муфтият» Бата Кефах Мохаммад, председатель централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Чувашской республики Мансур Хайбуллов, председатель Волжской городской Думы Дмитрий Ястребов, заместитель главы администрации Волжского Виктор Сухоруков, представители структурных подразделений администрации Волгоградской области и Волжского. ...
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|Спорт
|11.04.2018 20:57
Боевой ничьей завершилась домашняя встреча “Ротора-Волгограда” и курского “Авангарда”, сообщает ИА “Высота 102”. Матч в рамках 32 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу состоялся на стадионе “Зенит”, сообщает ИА "Высота 102". В первом тайме игра шла с переменным успехом. Полностью завладеть игровой инициативой не удавалось ни одной из команд. Так, на 21 минуте два опаснейших момента создали волгоградцы у ворот гостей. Но реализовать их не получилось. В свою очередь куряне провели немало времени на половине поля хозяев. Но успеха также не достигли. На перерыв команды ушли, так и не...
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|Общество
|11.04.2018 20:54
За минувшие сутки ещё 66 семей, пострадавших от половодья, получили выплаты за поврежденное имущество – таким образом, материальную помощь уже получили 295 семей. Как пояснили сегодня ИА «Высота 102» в комитете социальной защиты населения Волгоградской области, специальные комиссии по оценке ущерба на данный момент обследовали 1753 домовладения на территориях тех районов, где паводок уже отступил. Комиссии, в число которых входят сотрудники центров соцзащиты, представители органов местного самоуправления, регионального ГУ МЧС, правоохранители, депутаты, общественники продолжат обследования во всех подтопленных населенных пунктах по мере снижения уровня паводковых вод. Помимо этого, в Еланском, Киквидзенском, Кумылженском и Михайловском районах развернуто шесть пунктов...
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|Аналитика
|11.04.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: инвестор собирается резко ускориться и преобразить ЦПКиО в Волгограде в оставшиеся до 9 мая недели. Ликвидаторы свалки в Кировском районе Волгограда увлеклись процессом и не позаботились о людях: грузовики днем и ночью разбивают дорогу и доставляют неудобства жителям. Контролируемый пал: пока не наступил жаркий сезон, в Волгограде решили сжечь потенциально огнеопасные камыши. Есть билет на ЧМ-2018 - должен быть паспорт болельщика: губернатор Волгоградской области на личном примере показал, что с получением FAN ID затягивать не стоит. Люди гибнут и получают травмы в ДТП: дорожные полицейские Волгограда снова бьют тревогу. Информационные...
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|Происшествия
|11.04.2018 18:04
В Подмосковье полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в вымогательстве денег у 23-летнего волгоградца. По данным МУ МВД России «Раменское» Московской области, сообщает ИА «Высота 102», знакомая потерпевшего и неизвестный молодой человек вывезли парня в одну из квартир в г. Раменское, где, пристегнув наручниками к батарее, под надуманным предлогом требовали у него 3000 долларов США. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 34-летнюю женщину и 20-летнего мужчину, подозреваемых в совершении преступления. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы и вымогательство. Санкциями данных статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|11.04.2018 16:48
Машинист, помощник машиниста и кочегар паровоза Эр 797-41 и пяти железнодорожных платформ с уникальной техникой времен Великой Отечественной Войны отправляются в праздничный тур, посвященный Дню Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», в присутствии журналистов и работников Приволжской железной дороги паровоз прицепили к составу: ему предстоит проехать тысячи километров по большим и малым городам Волгоградской, Астраханской и Саратовской областей: с 18 апреля по 9 мая жители 25 станций увидят уникальный состав с военной техникой. Это танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарная БМ-13 «Катюша»...
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|Расследования
|11.04.2018 16:10 (Обновлено: 11.04.2018 16:12)
Двое 55-летних жителей Михайловки Валерий Орешкин и Василий Кабанов признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина. В судебном заседании установлено, что обвиняемые с 10 по 20 сентября 2017 года осуществляли сбор конопли в лесопосадке около х.Секачи Михайловского района. Собранные растения они перевозили в лесопосадку возле х.Большой Михайловского района, где впоследствии сушили и перерабатывали. Таким способом они получили для дальнейшей реализации свыше 2 кг 300 гр гашиша, более 95 кг каннабиса (марихуаны), а также почти 80 кг фрагментов стеблей конопли. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ...
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|Общество
|11.04.2018 15:27
Торговые центры "КиндерМолл", "Китай Город" и батутный центр "Гравитация" будут закрыты в Ворошиловском районе по определению суда, вынесенному по требованию прокуратуры в качестве обеспечительной меры по иску о возложении обязанностей устранить нарушения норм пожарной безопасности. Как сегодня сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, их деятельность должна быть приостановлена из-за нарушений, обнаруженных во время проверки соблюдения мер противопожарной безопасности. Для продолжения работы торговых и развлекательных объектов, их владельцам придется устранить выявленные недостатки. Напомним, по тем же причинам, утром была приостановлена работа ТРК "Семь звезд" в Тракторозаводском районе.
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|Происшествия
|11.04.2018 14:39
Двоих наркоторговцев поймали с поличным полицейские в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном ГУ МВД России по Волгоградской области, двоих мужчин 39 и 40 лет задержали, когда они оборудовали тайник с героином. В машине одного из задержанных полицейские обнаружили еще наркотики. Всего изъятого дурманящего вещества хватило бы для изготовления десяти доз. Теперь волжанам грозит до 15 лет тюрьмы.
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Общество
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